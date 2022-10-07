— Вред от кальяна главным образом кроется во вдыхаемом дыме. Каким бы экологичным ни был состав ингредиентов, они все равно подвергаются процессу горения. В результате нагрева даже «безникотиновой» смеси для кальяна образуется дым, наполненный вредными веществами (углеводороды, ацетальдегид), которые разрушают организм, — поясняет пульмонолог.

Из-за слабого нагрева концентрация токсинов и канцерогенов в кальянном дыме несколько ниже, чем в сигаретном. Поэтому может показаться, что кальян не такой вредный. Но его коварность кроется вот в чем: обычно кальян курят час или дольше, за это время человек вдыхает много дыма, следовательно, получает ударную дозу токсичных веществ.

Дополнительные риски могут создавать ароматизаторы: их добавляют в смеси для кальяна, чтобы придать дыму приятный вкус и аромат.

— Так, в одном эксперименте в табак добавили различные сахара, в том числе мед и кленовый сироп, и это увеличило количество формальдегида в дыме до 60%, — говорит Юлия Закиева.