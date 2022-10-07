Несмотря на то, что уже несколько лет идет активная пропаганда о вреде табака, курильщиков меньше не становится. Во-первых, на рынке появляется много альтернатив обычным сигаретам — те же самые вейпы, которые якобы не так опасны, от которых запах не такой раздражающий. Во-вторых, не теряют популярности и кальяны. Их сейчас можно купить практически в любом табачном магазине, да и в заведениях они не запрещены.
Разбираемся, как курение кальяна на самом деле сказывается на организме — особенно если сравнивать с сигаретами.
врач-пульмонолог, терапевт Международного медицинского центра «СОГАЗ»
— Вред от кальяна главным образом кроется во вдыхаемом дыме. Каким бы экологичным ни был состав ингредиентов, они все равно подвергаются процессу горения. В результате нагрева даже «безникотиновой» смеси для кальяна образуется дым, наполненный вредными веществами (углеводороды, ацетальдегид), которые разрушают организм, — поясняет пульмонолог.
Из-за слабого нагрева концентрация токсинов и канцерогенов в кальянном дыме несколько ниже, чем в сигаретном. Поэтому может показаться, что кальян не такой вредный. Но его коварность кроется вот в чем: обычно кальян курят час или дольше, за это время человек вдыхает много дыма, следовательно, получает ударную дозу токсичных веществ.
Дополнительные риски могут создавать ароматизаторы: их добавляют в смеси для кальяна, чтобы придать дыму приятный вкус и аромат.
— Так, в одном эксперименте в табак добавили различные сахара, в том числе мед и кленовый сироп, и это увеличило количество формальдегида в дыме до 60%, — говорит Юлия Закиева.
Еще одна проблема заключается в том, что сам кальян довольно сложно качественно промыть. Многие вообще не обращают внимания на этот нюанс. Из-за этого в колбе прекрасно размножаются патогенные микроорганизмы. Уже давно доказано, что через кальян прекрасно передаются:
Как кальян разрушает внутренние органы
Даже если человек не курит обычные сигареты, но курит кальян, это все равно сильно вредит его легким.
— Врачи выяснили, что кальян — это триггер, который провоцирует развитие обструктивных болезней. Например, хронического бронхита, хронической болезни легких. И да, он нисколько не слабее обычных сигарет, — говорит пульмонолог.
Кальянный дым содержит смолы и полициклические ароматические углеводороды, высокие концентрации тяжелых металлов (мышьяк, кадмий, хром и никель), способствующие канцерогенному процессу. Так, было установлено, что риск развития рака полости рта и пищевода у курильщиков кальяна выше, чем у некурящих людей.
— В дыме кальяна, который прошел через воду, повышается концентрация монооксида углерода, который вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, способствует сначала расширению сосудов, а затем резкому сужению, приводящему к повышению артериального давления. Кроме того, монооксид углерода способствует и снижению эластичности стенок сосудов, — говорит Юлия Закиева.
Кстати
В 2011 году ученые проводили крупное исследование, в результате которого выяснили, что после тридцатиминутного курения кальяна концентрация карбоксигемоглобина (соединение гемоглобина и угарного газа) в крови повышается с 1,47 до 7,4%.
Это ведет к:
гипоксии тканей;
вторичной полицетимии — это хроническое заболевание, при котором костный мозг вырабатывает избыточное количество эритроцитов;
повышению фибриногена — а это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, цереброваскулярная болезнь.
Может ли появиться зависимость от кальяна
Привыкание к кальяну серьезно недооценивают. Во время горения табачных смесей формируется никотин — вещество, вызывающее зависимость. Водный фильтр удерживает какую-то его часть, но не гарантирует полной безопасности.
— Исследования прошлых лет показывают, что уровень никотина в моче у людей, которые курят кальян ежедневно, равносилен 10 выкуренным сигаретам. Для насыщения «никотинового голода» при курении кальяна уходит от 20 до 80 минут. Если курильщик сигарет в течение 5–7 минут делает примерно 8–12 затяжек и вдыхает 0,5–0,6 литра дыма, то при курении кальяна делается уже 50–200 затяжек, каждая из которых содержит 0,15–1 литр дыма. Если человек бросает курить кальян, то это может спровоцировать развитие абстиненции — тому же состоянию разбитости и потребности в никотине, что и у людей, курящих сигареты, — говорит Юлия Закиева.
Кроме того, в кальян вместо воды иногда заливают спиртные напитки. Пары спирта через легкие поступают непосредственно в кровь, что со временем может привести и к алкогольной зависимости. Наконец, кальян в большинстве случаев принято курить вместе, в компании, поэтому бросить его — это значит лишиться не только дозы никотина, но и удовольствия от общения, что вызывает психологическую зависимость — этот тонкий момент тоже надо учитывать.
Какие патологии могут развиться у курящего
Постоянное курение кальяна способствует:
развитию заболеваний сердечно-сосудистой системы: гипертонической болезни, ишемической болезни сердца или загрудинных болей, облитерирующих заболеваний периферических сосудов;
сгущению крови (а это риск формирования тромбов);
снижению иммунитета, развитию обструктивных и воспалительных заболеваний легких;
распространению тяжелых инфекций — туберкулеза, гепатита, герпеса, грибковых инфекций;
развитию раздражения слизистой оболочки глаз, появляются проблемы со зрением;
появлению воспалительных заболеваний полости рта;
развитию онкологии, в первую очередь полости рта, пищевода, легких.
Актуальна и проблема пассивного курения. Для некурящих людей находиться в обществе курильщиков кальяна так же вредно, как и в обществе любителей сигарет. Негативно влияют на здоровье не только канцерогены, но и продукты сгорания древесного угля, говорит врач.
Сигареты и кальян: кто кого?
В кальяне температура нагревания ниже, чем в сигаретах: около 450 °C против 900 °C. Однако даже такого слабого нагрева достаточно, чтобы выделялись токсичные вещества — те же, что и в сигаретном дыме.
Например, тяжелые металлы:
свинец и кобальт,
альдегиды,
формальдегид,
акроилен).
— Ацетальдегид и формальдегид повреждают ДНК и нарушают механизм деления клеток, что приводит к развитию рака. Акролеин — одна из причин пародонтита у курящих: он провоцирует воспаление тканей десен. Несмотря на то, что в кальяне происходит процесс фильтрации дыма через жидкость в колбе, что снижает количество опасных веществ, объем вдыхаемого дыма значимо больше. Поэтому кальян наносит серьезный ущерб вашему здоровью. И чем чаще вы его курите, тем больше рисков, — заключила пульмонолог.