- Бросить курить — сложная задача. Многих останавливает перспектива набрать вес после отказа от вредной привычки. Отказ от курения нередко приводит к тому, что человек начинает есть больше калорий.

По сути, этому есть две причины, обе связаны с воздействием никотина на организм. С одной стороны, курение «потребляет» больше калорий за счет более высокого метаболизма.

Другими словами, организму требуется больше калорий: курильщики расходуют больше энергии, чем некурящие, потому что никотин ускоряет обменные процессы.

Метаболизм замедляется в результате отмены никотина, а вместе с этим растет потребность в калориях на 200-300 килокалорий в день. Поэтому, если вы продолжите нормально питаться после того, как бросите курить, вы автоматически наберете вес.