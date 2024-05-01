Чем я хуже? Психолог Бабич рассказала, как правильно завидовать и не сравнивать себя с другими

Признайтесь, у вас бывает чувство, что вы проигрываете другим — выглядите недостаточно хорошо, не обладаете большими талантами, многого не знаете, дети не такие умные, да и зарабатываете меньше, чем другие?
Иногда через сравнение себя с другими мы умудряемся своими руками так обрушить собственную самооценку, что этому позавидуют даже самые коварные недруги. Как же научиться сравнивать себя с другими людьми правильно, не теряя хорошего мнения о себе?
Тем, кто хочет повысить свою самооценку, психолог Анна Бабич в своей новой книге дает эффективные психологические практики для саморазвития.
Дипломированный психолог, эксперт по самооценке и самореализации, автор книг, психологических курсов, подкаста «Точки опоры», популярный блогерЛичный сайт
Болевые точки
Когда другие в чем-то нас превосходят, то как будто становятся большими и значимыми, а мы — мелкими и ничтожными. К тому же нам кажется, что они смотрят как-то свысока и наверняка относятся с презрением. Такой механизм сравнения разрушает самооценку. Но, к счастью, люди и события — это всего лишь внешний триггер. Почему это хорошо? Потому что, если мы сами снижаем свою значимость, следовательно, в нашей же власти ее восстановить и не зависеть при этом от мнения других. Мы идем к этому шаг за шагом.
Тебе нужно научиться правильно сравнивать себя с другими людьми. Сейчас ты используешь механизм «Если ты лучше, значит, я хуже». Он неверный. Можно ориентироваться на другого человека, вдохновляться им и даже завидовать, но при этом продолжать опираться на собственную ценность и уникальность. Тогда ты перестанешь тратить энергию на переживания о том, какая ты жалкая в его глазах, и направишь ее на собственное развитие.
В сравнении себя с другими человек ориентируется на свои дефициты и болевые точки.
<…> Любопытный факт: людям довольно часто трудно чистосердечно радоваться за друзей и знакомых, если те успешнее в значимых для них самих сферах, потому что это их собственный дефицит и он не закрыт. И такая реакция нормальна.
Учимся любить свою зависть и благодарить ее
Да, в Интернете пишут: мол, не завидуйте, расслабьтесь и наслаждайтесь своей уникальностью… Штука в том, что мы не можем не сравнивать себя с другими людьми, этот механизм вшила в нашу психику эволюция. Человек — социальное существо, и ему нужно постоянно проверять, где они, а где он на общей социальной лестнице.
Зависть — это нормальное и естественное чувство, которое возникает, когда у другого есть то, что важно для нас. Это же проводник к себе! Иногда без укола зависти мы можем и не подозревать, что какая-то наша ценность не реализуется. Одним словом, сравнивать себя с другими мы будем всегда. Нужно научиться делать это правильно и конструктивно.
Как правильно завидовать
Заметьте, что включился механизм сравнения и обесценивания себя. Обычно это переживается как болезненные уколы в самолюбие, чувство унижения, зависть.
Верните себе безусловную ценность и восстановите самоуважение. Во всех случаях угрозы снижения самооценки в первую очередь нам нужна незыблемая база «Я — ОК». Далее разрываем неверную логическую связь «Если ты лучше, значит, я хуже»; убираем оценку и восприятие себя через другого человека: «Я — отдельный, ты — отдельный».
Осознайте критерий для сравнения и свои дефициты. Подумайте над следующими вопросами:
Чему именно вы завидуете?
Что из того, что есть у другого, нужно вам?
Какой ваш дефицит сейчас дал о себе знать?
Нужно ли вам это на самом деле? Последний вопрос очень важен для проверки. Действительно, соответствует ли то, чему вы завидуете, вашим базовым ценностям? Истинный это дефицит или ложный?
Завидуете, что знакомые сплошь собственники бизнеса, красивые и ухоженные? А надо ли вам это? Хотите руководить своим проектом? Нет? Завидуем только тому, что соответствует ценностям. Хотите быть ухоженной? Очень хочу. Получается, красивые женщины показывают, как вы можете выглядеть, если начнете за собой следить.
Спросите себя:
Как я могу достичь того, что мне нужно?
Что мне нужно сделать? Завершайте рефлексию и начинайте действовать.
Скажите себе: «Я — уникальна, и у меня свой путь». Да-да, это рекомендация из серии «Просто полюби себя». Но, если отбросить первичное раздражение, сможете ли вы по-настоящему погрузиться в эту мысль? Ощутить свою непохожесть и опереться на нее? Потому что именно это поможет отстроиться от других людей и даст силы продолжать идти своей дорогой. Вы уникальны. И другой — тот, кому вы завидуете, — тоже уникален. Мы разные люди, и каждый из нас прошел свой путь, чтобы оказаться в текущей точке. Про «кайфуй от своей уникальности» — хорошо бы, конечно! Это и правда прививка от болезненного сравнения. Но в качестве лозунга не работает: нужно осознавать, в чем именно ваша исключительность, чтобы на нее можно было опереться и ею насладиться.
Если легализовать зависть, то можно обнаружить, что она может быть добрым другом, который покажет, чего на самом деле мы хотим и в какую сторону стоит развиваться.
Психологическая практика
Составьте список людей, с которыми вы себя сравниваете. Кому вы завидуете?
Определите основание для сравнения/причину зависти:
• Хотите ли вы этого на самом деле?
• Соответствует ли это вашим ценностям?
Подумайте, что вы можете сделать, чтобы этого достичь.