Чем я хуже? Психолог Бабич рассказала, как правильно завидовать и не сравнивать себя с другими

Когда другие в чем-то нас превосходят, то как будто становятся большими и значимыми, а мы — мелкими и ничтожными. К тому же нам кажется, что они смотрят как-то свысока и наверняка относятся с презрением. Такой механизм сравнения разрушает самооценку. Но, к счастью, люди и события — это всего лишь внешний триггер. Почему это хорошо? Потому что, если мы сами снижаем свою значимость, следовательно, в нашей же власти ее восстановить и не зависеть при этом от мнения других. Мы идем к этому шаг за шагом.

Тебе нужно научиться правильно сравнивать себя с другими людьми. Сейчас ты используешь механизм «Если ты лучше, значит, я хуже». Он неверный. Можно ориентироваться на другого человека, вдохновляться им и даже завидовать, но при этом продолжать опираться на собственную ценность и уникальность. Тогда ты перестанешь тратить энергию на переживания о том, какая ты жалкая в его глазах, и направишь ее на собственное развитие.