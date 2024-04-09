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Китайские ученые назвали неожиданное средство от ожирения — сладкоежки обрадуются

Это средство способно помочь не только в снижении веса. Оказывается, оно также может защитить от образования камней в почках и даже от возможной деменции.

9 апреля 2024
Китайские ученые назвали неожиданное средство от ожирения — сладкоежки обрадуются
Источник:
iStockphoto

Речь о таком химическом веществе, как теобромин. Специалисты из Университета Чжэнчжоу (Китай) провели обзор многочисленных исследований, чтобы изучить влияние и механизмы действия теобромина на здоровье, а также собрать данные, как его можно было бы использовать в лечебных целях. Выяснилось, что полезных свойств у этого алкалоида предостаточно.

Теобромин в изобилии содержится в какао-бобах, а значит, в какао и шоколаде. Причем в горьком шоколаде его в 5-7 раз больше, чем в молочном. Называют и другие растительные источники полезного вещества — например, гуарану и чай.

Итак, китайские ученые сделали обнадеживающий вывод: теобромин в умеренных количествах способствует снижению веса за счет усиления липидного обмена

«В жировой ткани теобромин способствует дифференцировке белых адипоцитов в коричневые, усиливая расщепление жира и способствуя снижению веса, тем самым предотвращая заболевания, связанные с ожирением», — говорится в исследовании. 

Кроме того, по словам авторов работы, теобромин способен:

  • улучшать когнитивные функции и снижать риск развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона;

  • помогать иммунной системе благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Он защищает эпителиальные барьеры и снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита;

  • предотвращать образование уратных камней в почках, подавляя кристаллизацию солей мочевой кислоты;

  • справляться с отеками — его природные мочегонные свойства увеличивают выработку мочи, уменьшая задержку жидкости в организме;

  • поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

«Мы считаем, что в области научных исследований предстоит узнать больше о профилактическом и терапевтическом действии теобромина при заболеваниях головного мозга, таких как инсульт, депрессия и болезнь Альцгеймера, а также изучить связанные с ним механизмы. Кроме того, механизм действия теобромина в борьбе с ожирением также заслуживает дальнейшего изучения», — заключают исследователи.

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Горький шоколад давно включили в список суперполезных продуктов, но польза не равна количеству съеденного: есть его все равно рекомендуется по чуть-чуть, не более 30-50 граммов в сутки.

Как рассказывал ранее Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии Государственного университета просвещения, своими уникальными свойствами шоколад обязан прежде всего какао-бобам. Но полезна будет не любая плитка. О том, что вместо какао-масла и молока в этот десерт могут добавлять пальмовое масло и трансжиры, слышали многие. Но есть и другие небезобидные, но менее известные добавки.

По словам Александра Созыкина, в последние годы для удешевления продукта в шоколад стали добавлять вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Как объяснял кандидат медицинских наук, сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Однако, как любая корка, она может забирать на себя вредные вещества из почвы — к примеру, остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы.

Автор текста:Анастасия Романова
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