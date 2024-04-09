По словам Александра Созыкина, в последние годы для удешевления продукта в шоколад стали добавлять вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Как объяснял кандидат медицинских наук, сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Однако, как любая корка, она может забирать на себя вредные вещества из почвы — к примеру, остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы.