Речь о таком химическом веществе, как теобромин. Специалисты из Университета Чжэнчжоу (Китай) провели обзор многочисленных исследований, чтобы изучить влияние и механизмы действия теобромина на здоровье, а также собрать данные, как его можно было бы использовать в лечебных целях. Выяснилось, что полезных свойств у этого алкалоида предостаточно.
Теобромин в изобилии содержится в какао-бобах, а значит, в какао и шоколаде. Причем в горьком шоколаде его в 5-7 раз больше, чем в молочном. Называют и другие растительные источники полезного вещества — например, гуарану и чай.
Итак, китайские ученые сделали обнадеживающий вывод: теобромин в умеренных количествах способствует снижению веса за счет усиления липидного обмена.
«В жировой ткани теобромин способствует дифференцировке белых адипоцитов в коричневые, усиливая расщепление жира и способствуя снижению веса, тем самым предотвращая заболевания, связанные с ожирением», —
Кроме того, по словам авторов работы, теобромин способен:
улучшать когнитивные функции и снижать риск развития болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона;
помогать иммунной системе благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Он защищает эпителиальные барьеры и снижает риск дерматита, воспаления кишечника и остеоартрита;
предотвращать образование уратных камней в почках, подавляя кристаллизацию солей мочевой кислоты;
справляться с отеками — его природные мочегонные свойства увеличивают выработку мочи, уменьшая задержку жидкости в организме;
поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.
«Мы считаем, что в области научных исследований предстоит узнать больше о профилактическом и терапевтическом действии теобромина при заболеваниях головного мозга, таких как инсульт, депрессия и болезнь Альцгеймера, а также изучить связанные с ним механизмы. Кроме того, механизм действия теобромина в борьбе с ожирением также заслуживает дальнейшего изучения», — заключают исследователи.
Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд
Горький шоколад давно включили в список суперполезных продуктов, но польза не равна количеству съеденного: есть его все равно рекомендуется по чуть-чуть, не более 30-50 граммов в сутки.
Как рассказывал ранее Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии Государственного университета просвещения, своими уникальными свойствами шоколад обязан прежде всего какао-бобам. Но полезна будет не любая плитка. О том, что вместо какао-масла и молока в этот десерт могут добавлять пальмовое масло и трансжиры, слышали многие. Но есть и другие небезобидные, но менее известные добавки.
По словам Александра Созыкина, в последние годы для удешевления продукта в шоколад стали добавлять вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Как объяснял кандидат медицинских наук, сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Однако, как любая корка, она может забирать на себя вредные вещества из почвы — к примеру, остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы.