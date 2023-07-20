Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

Шоколад обладает многочисленными полезными свойствами. По словам специалистов, этот продукт:
помогает взбодриться;
снижает стресс;
полезен для мозга, так как усиливает кровоток в гиппокампе;
хорошо действует на сосуды, уменьшая риск инфарктов и инсультов;
понижает уровень плохого холестерина;
регулирует количество сахара в крови, снижая риск диабета.
Однако такими бонусами обладает не любая плитка. Настоящий шоколад своими уникальными свойствами обязан прежде всего основному компоненту — какао-бобам.
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения
«Какао-бобы содержат вещества, жизненно необходимые каждому взрослому и малышу от двух лет: антиоксиданты, защищающие клетки нашего организма от свободных радикалов, уникальные аминокислоты, триптофан, теобромин, витамины и микроэлементы», — напоминает Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.
Поэтому пользу шоколада часто оценивают именно по содержанию какао. Самым полезным считается горький шоколад, в нем его от 70 до 99%. Далее идет темный шоколад, в нем 50-55% какао.
«Самый неполезный — молочный. Какао-бобов там всего-то от 10 до 35 процентов. Он сладкий и вкусный за счет большого количества сгущенного и сухого молока, но перенасыщен быстрыми углеводами и „пустыми“ калориями. Налегать на такой шоколад — прямой путь к ожирению и диабету второго типа», — предупреждает Александр Созыкин.
Вместо какао — какаовелла
О том, что вместо какао-масла и молока в шоколад нередко добавляют пальмовое масло и вредные для сердца и сосудов трансжиры, знают многие. Это помогает производителям снизить затраты и удешевить продукт. Главное, чтобы покупатель об этом знал, прочитав состав на упаковке. Но есть и другие небезобидные добавки, о которых слышали немногие, но которые все чаще включают в состав шоколадной продукции.
«В последние годы изобретен еще один способ удешевлять шоколад — добавлять в продукт вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Проблема в том, что какаовелла, как любая корка, забирает на себя все, что находится в почве и вокруг растения. А это могут быть остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы», — говорит Александр Созыкин.
Чтобы получить от уникального продукта максимум пользы, специалист советует отказаться от дешевых вариантов и шоколадных батончиков, а также не забывать перед покупкой читать этикетку. В состав хорошего шоколада обязательно должны входить тертое какао и какао-масло.
Кроме того, важно помнить о мере.
«Шоколад можно есть практически всем детям начиная с двух лет. Его рекомендованная доза — 50-100 граммов в сутки», — напомнил Александр Созыкин.
Из-за какого шоколада могут вырасти камни в почках
По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, само по себе употребление шоколада увеличивает в крови уровень жиров и повышает в моче уровень кальция и оксалата (соли и эфиры щавелевой кислоты). Именно избыток последних провоцирует развитие мочекаменной болезни.
Как предупреждает врач, если у человека уже есть в почках камни из кальция, оксалата и моногидрата, употреблять шоколад нужно очень осторожно. Однако, если камень состоит из уратов — солей мочевой кислоты, то шоколад, наоборот, будет полезным. Как объясняет уролог, это связано с алкалоидом теобромином в его составе: это вещество умеет блокировать кристаллизацию солей мочевой кислоты в моче.
С молочным шоколадом тоже надо быть аккуратнее. При проблемах с почками врач посоветовал не покупать плитки с пищевой добавкой меламин в составе. Как объяснил Марк Гадзиян, раньше такая добавка представляла опасность только для детей, но сейчас есть данные о наличии примеси меламина в почечных камнях у взрослых.