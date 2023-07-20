Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

«В последние годы изобретен еще один способ удешевлять шоколад — добавлять в продукт вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Проблема в том, что какаовелла, как любая корка, забирает на себя все, что находится в почве и вокруг растения. А это могут быть остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы» , — говорит Александр Созыкин.