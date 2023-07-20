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Этот «секретный» ингредиент может превратить шоколад в яд. Теперь о нем узнаете и вы

Шоколад давно включили в список суперполезных продуктов. Правда, при условии, что вы его едите в небольших количествах. Однако некоторые ингредиенты способны свести пользу шоколада на нет.

20 июля 2023
что такое какаовелла
Источник:
iStockphoto

Шоколад обладает многочисленными полезными свойствами. По словам специалистов, этот продукт:

  • помогает взбодриться;

  • снижает стресс;

  • полезен для мозга, так как усиливает кровоток в гиппокампе;

  • хорошо действует на сосуды, уменьшая риск инфарктов и инсультов;

  • понижает уровень плохого холестерина;

  • регулирует количество сахара в крови, снижая риск диабета.

Однако такими бонусами обладает не любая плитка. Настоящий шоколад своими уникальными свойствами обязан прежде всего основному компоненту — какао-бобам.

Александр Созыкин

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения

«Какао-бобы содержат вещества, жизненно необходимые каждому взрослому и малышу от двух лет: антиоксиданты, защищающие клетки нашего организма от свободных радикалов, уникальные аминокислоты, триптофан, теобромин, витамины и микроэлементы», — напоминает Александр Созыкин, доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

Поэтому пользу шоколада часто оценивают именно по содержанию какао. Самым полезным считается горький шоколад, в нем его от 70 до 99%. Далее идет темный шоколад, в нем 50-55% какао.

«Самый неполезный — молочный. Какао-бобов там всего-то от 10 до 35 процентов. Он сладкий и вкусный за счет большого количества сгущенного и сухого молока, но перенасыщен быстрыми углеводами и „пустыми“ калориями. Налегать на такой шоколад — прямой путь к ожирению и диабету второго типа», — предупреждает Александр Созыкин.

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Вместо какао — какаовелла

О том, что вместо какао-масла и молока в шоколад нередко добавляют пальмовое масло и вредные для сердца и сосудов трансжиры, знают многие. Это помогает производителям снизить затраты и удешевить продукт. Главное, чтобы покупатель об этом знал, прочитав состав на упаковке. Но есть и другие небезобидные добавки, о которых слышали немногие, но которые все чаще включают в состав шоколадной продукции.

«В последние годы изобретен еще один способ удешевлять шоколад — добавлять в продукт вместо какао-порошка измельченную твердую оболочку какао-бобов — какаовеллу. Сама по себе эта часть какао-бобов очень ценная по химическому составу. Проблема в том, что какаовелла, как любая корка, забирает на себя все, что находится в почве и вокруг растения. А это могут быть остатки пестицидов, соли тяжелых металлов, афлатоксины и даже микроорганизмы», — говорит Александр Созыкин.

Чтобы получить от уникального продукта максимум пользы, специалист советует отказаться от дешевых вариантов и шоколадных батончиков, а также не забывать перед покупкой читать этикетку. В состав хорошего шоколада обязательно должны входить тертое какао и какао-масло.

Кроме того, важно помнить о мере.

«Шоколад можно есть практически всем детям начиная с двух лет. Его рекомендованная доза — 50-100 граммов в сутки», — напомнил Александр Созыкин.

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Из-за какого шоколада могут вырасти камни в почках

По словам хирурга-уролога Марка Гадзияна, само по себе употребление шоколада увеличивает в крови уровень жиров и повышает в моче уровень кальция и оксалата (соли и эфиры щавелевой кислоты). Именно избыток последних провоцирует развитие мочекаменной болезни.

Как предупреждает врач, если у человека уже есть в почках камни из кальция, оксалата и моногидрата, употреблять шоколад нужно очень осторожно. Однако, если камень состоит из уратов — солей мочевой кислоты, то шоколад, наоборот, будет полезным. Как объясняет уролог, это связано с алкалоидом теобромином в его составе: это вещество умеет блокировать кристаллизацию солей мочевой кислоты в моче.

С молочным шоколадом тоже надо быть аккуратнее. При проблемах с почками врач посоветовал не покупать плитки с пищевой добавкой меламин в составе. Как объяснил Марк Гадзиян, раньше такая добавка представляла опасность только для детей, но сейчас есть данные о наличии примеси меламина в почечных камнях у взрослых.

Автор текста:Анастасия Романова
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