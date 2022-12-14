У шоколада много поклонников как среди детей, так и взрослых. Но кроме удовольствия от вкуса, этому продукту приписывают даже целебные свойства. Конечно, речь не о любом шоколаде, а о темном горьком. К примеру, его называют в числе природных антидепрессантов, повышающих настроение и улучшающих работу мозга. Также, по словам врачей, он может разжижать кровь, мешая образованию тромбов, помогает работе сердца и нервной системы.
В то же время есть и обратная сторона. Кроме того, что шоколад очень калорийный и может легко испортить вам фигуру, а заодно и зубы, его еще, например, считают одним из частых триггеров головной боли. Но не только. Оказывается, и для здоровья почек он тоже может представлять угрозу.
Как
— Получается, если у вас присутствуют (в почках) камни из кальция, оксалата и моногидрата, — потреблять шоколад нужно в умеренных дозах, — сообщил в своем телеграм-канале Марк Гадзиян.
Удивительно, но если камень в почках состоит из уратов — это соли мочевой кислоты, то шоколад, наоборот, будет полезным. Как объясняет уролог, это связано с алкалоидом теобромин, который есть в его составе — это вещество умеет блокировать кристаллизацию солей мочевой кислоты в моче.
Немного иная картина получается с молочным шоколадом. При проблемах с почками специалист настоятельно советует смотреть на состав такой плитки — там не должно быть пищевой добавки «меламин».
— Если брать историю, то в одной китайской провинции у всех младенцев начали появляться почечные камни. Когда стали проводить исследования, специалисты поняли, что причиной появления камней послужил меламин, который добавили в сухое молоко для изготовления шоколада, — объяснил врач.
По его словам, раньше такая пищевая добавка представляла опасность только для детей, но сейчас есть данные о наличии примеси меламина в почечных камнях у взрослых.
Цифры
По данным уролога, в мире от мочекаменной болезни страдают 3,5-9,6 % взрослого населения.
Чаще всего в почках образуются уратные (до 30 %) и оксалатные (до 60 %) камни, редко — кальций-фосфатные. При этом после удаления камней рецидивы без профилактического лечения развиваются у 50-75 % пациентов, в большинстве случаев — спустя 5-10 лет.
С чем лучше сочетать шоколад
Как рассказывал диетолог Майкл Мосли, в полезном шоколаде должно быть не менее 50 % какао, если больше — это даже лучше. В любом случае, 2-3 дольки такого шоколада в день, по словам врача, пойдут на пользу, особенно гипертоникам — так как шоколад может снижать давление.
Группа американских кардиологов провела исследование и пришла к выводу, что шоколад может принести больше пользы, если его сочетать с миндалем. Согласно выводам медиков, такой тандем помогает защищать организм от высокого уровня холестерина в крови, а также снижает давление.