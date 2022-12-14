У шоколада много поклонников как среди детей, так и взрослых. Но кроме удовольствия от вкуса, этому продукту приписывают даже целебные свойства. Конечно, речь не о любом шоколаде, а о темном горьком. К примеру, его называют в числе природных антидепрессантов, повышающих настроение и улучшающих работу мозга . Также, по словам врачей, он может разжижать кровь, мешая образованию тромбов, помогает работе сердца и нервной системы.

В то же время есть и обратная сторона. Кроме того, что шоколад очень калорийный и может легко испортить вам фигуру, а заодно и зубы, его еще, например, считают одним из частых триггеров головной боли. Но не только. Оказывается, и для здоровья почек он тоже может представлять угрозу.