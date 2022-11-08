С чем сочетать шоколад, чтобы он снижал холестерин и защищал от высокого давления

Помимо этого шоколад может принести еще больше пользы, если вы будете сочетать его с миндалем. К такому выводу пришла группа американских кардиологов после одного из своих исследований.

Так, наблюдая за 48 людьми с избыточным весом и ожирением, исследователи заметили, что миндаль сам по себе снижает уровень «плохого» холестерина в крови на семь процентов. Если же его сочетать с темным шоколадом, то жирность ореха уменьшается. Такой тандем помогает защищать организм от высокого уровня холестерина в крови, а также снижает кровяное давление.

— Флавонолы в темном шоколаде могут еще и «кормить» хорошие бактерии, которые живут в нашем кишечнике. Когда вы едите темный шоколад, они достигают толстой кишки, прежде чем метаболизироваться. Там кишечные бактерии перерабатывают их и превращают в особые соединения, которые затем попадают в сердце и мозг и усиливают мозговой кровоток, чем улучшают обучаемость и память, — говорит профессор Кэссиди.

Поэтому старайтесь покупать темный шоколад. И будет отлично, если в нем будет миндаль: так вы поможете себе стать здоровее. Но только помните, что в сутки человеку надо съедать не больше трех долек шоколада.