Жевательные конфетки

Ириски, желейные и различные другие сладкие конфеты, которые так любят дети и многие взрослые, вредят зубам. Их частицы плотно прилипают к поверхности эмали, застревают в межзубных промежутках, создавая идеальную питательную среду для бактерий, которые провоцируют кариес.

После таких конфет нужно сразу чистить зубы — а об этом вряд ли кто помнит. Иначе эмаль разрушается, возникают кариозные полости. Кислые конфеты еще опаснее, в них дополнительно влияют на эмаль фруктовые кислоты, буквально разъедая ее поверхность.

Твердые леденцы

Хотя они не так сильно прилипают к зубам, как ириски, но находятся во рту гораздо дольше, создавая постоянную сладкую среду во рту. Особенно плохо, если эти конфетки с лимонной кислотой — это дополнительный фактор риска.

Если это леденцы с ментолом и мятой, смягчающие горло, они не намного лучше. Их нужно рассасывать длительно, а сладкие компоненты поддерживают рост микрофлоры. После лечебных леденцов нужно как минимум 2-3 часа не пить и не есть, чтобы продлить эффект. Зубам от этого еще хуже. Если же вы будете разгрызать леденцы — это дополнительное повреждение эмали и риск образования сколов.