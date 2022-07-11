- Ворсинки должны быть одной длины, — рекомендует стоматолог Юлиана Романова. — Они максимально очищают поверхность зуба. Еще одно условие, чтобы на щетке было максимально возможное количество щетинок — она была «густая».

А вот выступы, неровности, зубчатые поверхности принесут вашим зубам только вред. Причем не гипотетический, а вполне себе ощутимый.

- Такие щетки не полностью очищают поверхность, приходится нажимать сильнее, дополнительное давление приводит к образованию клиновидных дефектов и патологической истираемости , — предупреждает Юлиана Романова.

Второе категорическое «нет» надо сказать жестким щеткам.

- Они подходят только для чистки обуви, потому что такая щетина, как наждачная бумага, стирает поверхностные структуры эмали, развивается повышенная чувствительность зубов, — объяснила стоматолог. — Выбирать стоит щетки средней жесткости, или, если есть проблемы с деснами — мягкие.

Самыми эффективными стоматолог считает маленькие щетки с более 5 тысяч щетинок, такие выпускают несколько брендов, например, «Curaprox», «Revyline», «Rocs», «President».

- Их делают мягкими или ультрамягкими, и это вас не должно смущать, при таком количестве щетинок щетки средней жесткости могут банально стирать зубы, — предупреждает врач Романова.