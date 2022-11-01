Чего не хватает организму, если хочется сладкого: объясняет гастроэнтеролог

Вкусовые пристрастия нередко становятся объектом для шуток, а порой и поводом для гордости. «Что-то на солененькое потянуло», «страшная сладкоежка», «жить не могу без острого» — часто за этими фразами скрывается не просто любовь к конкретному вкусу или блюду, но и серьезный дефицит различных веществ в организме.

Но насколько серьезно стоит относиться к таким желаниям, чего не хватает организму, если хочется сладкого, и какие продукты выбрать, чтобы не навредить здоровью? На эти вопросы «Доктору Питеру» отвечает Александра Яковлева, гастроэнтеролог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.