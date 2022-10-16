Если уровень сахара повышен и инсулин «шалит», пациенту строго-настрого запрещают сладкое и мучное. Как ни печально, чтобы оставаться здоровым, при диабете приходится отказываться от белого хлеба, конфет, тортов и добавленного сахара.
Но на самом деле совершенно необязательно навсегда забывать о сладком. Есть продукты, которые имеют натуральную сладость и даже естественным образом нормализуют уровень сахара в крови. О них рассказала генетик-метаболист.
сертифицированный клинический генетик-метаболист, нутрициолог, эксперт Академии врачей UniPro
Сладкое — можно или нельзя
— Гипергликемия возникает, когда организм не может качественно вырабатывать инсулин, — как правило, это состояние обусловлено генетическими предрасположенностями, а также образом жизни человека, — рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог, врач-генетик Светлана Перес. — С внезапным повышением глюкозы может столкнуться каждый, причин для этого неимоверное множество, от стресса до малоподвижного образа жизни, избыточного разнообразия в питании и так далее.
Иногда для нормализации состояния приходится отказываться от сладкого в рационе, и это, пожалуй, самое непростое, отмечает эксперт.
— На доступности сладкого выросли уже несколько поколений, и просто убрать его из рациона крайне сложно, да и не всегда нужно — ведь крайности не приносили пользу еще никому, и гипогликемия на недостатке глюкозы — одна из них, — говорит Светлана Перес. — Гораздо проще, если уж очень хочется сладкого, переключить своё внимание на те продукты, которые мало того что вкусные и полезные, но помимо всего этого еще и способны не повышать, а иногда даже и снижать глюкозу в крови.
Ягоды
— Ягоды богаты клетчаткой, витаминами, минералами, антиоксидантами, особенно если они темного цвета, — говорит Светлана Перес. — Малина, шелковица, голубика, черника и ежевика могут помочь контролировать уровень сахара в крови, улучшая чувствительность к инсулину и утилизацию глюкозы.
Также чёрные ягоды имеют в своем составе ресвератрол — это один из самых сильных антиоксидантов природного происхождения, он относится к группе полифенолов.
— Ресвератрол тормозит окисление липопротеинов, снижает риск заболеваний сердца, улучшает микроциркуляцию крови, — обращает внимание врач, — связываясь с рецепторами GLUT2 и 4, способен улучшать всасывание клеткой глюкозы, тем самым снижать уровень глюкозы в крови.
Яблоки
— Они содержат растворимую клетчатку и растительные соединения, в том числе кверцетин, хлорогеновую кислоту и галловую кислоту, которые могут помочь снизить уровень сахара в крови, — говорит Светлана Перес. — Кверцетин — сильнодействующий и обратимый ингибитор транспорта глюкозы кишечным переносчиком глюкозы GLUT2, он притупляет всасывание глюкозы в кишечнике, тем самым не дает ей быстро попасть в кровь.
Хлорогеновая кислота — антиоксидант, который снижает абсорбцию глюкозы из пищи, что, в свою очередь, стимулирует организм активно использовать накопленные запасы, уточняет эксперт. А галловая кислота — мощнейший антиоксидант — снижает разрушительное действие перекисного окисления липидов на сосуды, тем самым разгружая их от продуктов деятельности избыточной глюкозы.
Вишня, слива
Эти фрукты содержат антоцианы — это вещество помогает контролировать уровень сахара в крови, говорит эксперт.
— Антоцианы способствуют снижению воспалительных реакций и оксидативного стресса в кишечнике при употреблении избыточного количества жиров и углеводов, а также и улучшают барьерные функции кишечника, — поясняет Светлана Перес.
Антоцианы снижают уровень глюкозы
в крови — за счет снижения экспрессии генов, кодирующих транспортные белки натрия и глюкозы, GLUT2 и SGLT1,
в кишечнике — за счёт ингибирования кишечной α-глюкозидазы и панкреатической α-амилазы,
в желудке — за счет способности гликозированных антоцианов использовать транспортный механизм глюкозы в эпителиальных клетках желудка, — переносчики глюкозы GLUT1 и GLUT3.
— Антоцианы также способны снизить резистентность к инсулину, повышая экспрессию регулируемого инсулином гена белка-транспортера глюкозы GLUT4. Антоцианы оказывают защитное действие на β-клетки поджелудочной железы, — говорит генетик.
Как правильно есть фрукты, если у вас диабет
— Да, фрукты содержат натуральные сахара, но они не входят в состав свободных сахаров, потребление которых рекомендуется свести к минимуму при нарушении толерантности к глюкозе, — объясняет врач. — Регулярное и рациональное употребление фруктов в рамках сбалансированной диеты полезно для здоровья и даже связано с более низким риском развития дисбалансов глюкозы.
Многие фрукты, особенно косточковые (абрикос, слива, манго и пр.) имеют низкий гликемический индекс из-за содержания в них фруктозы и клетчатки.
Богатые витаминами и минералами, углеводами, клетчаткой и водой, некоторые фрукты — такие как авокадо — также содержат полезные жиры и другие необходимые питательные вещества.
Наилучший способ употребления фруктов в диетическом питании — это, естественно, в момент их естественного созревания и сезон.
Важно употреблять фрукты с кожурой и кусать от целого фрукта — это позволяет выработать больше ферментов и желудочного сока для их переваривания. И не позволяет глюкозе из фрукта всасываться так быстро в кровоток, как это не нужно.
Другие продукты для снижения сахара
Корица
Половина столовой ложки корицы в день повышает чувствительность клеток к действию инсулина и регулирует уровень глюкозы в крови. Эта вкусная приправа также помогает снизить уровень холестерина.
Темный/горький шоколад
— Содержащиеся в какао теобромин, полифенолы и антиоксиданты улучшают кровообращение, регулируют уровень артериального давления и предупреждают образование тромбов, помогая контролировать уровень перекисного окисления липидов и избыточной глюкозы, — рассказывает Светлана Перес. — Важно: речь идет о шоколаде с самым высоким содержанием какао — 75%+.
Шоколад — натуральный пребиотик, он способен «подкармливать» микрофлору кишечника, повышать выработку необходимых бифидобактерий. Но есть одно условие — вы не должны при этом страдать СИБР, синдромом избыточного бактериального роста.
Также шоколад улучшает функцию клеток, которые составляют внутренний слой кровеносных сосудов (эндотелий), повышая восприимчивость клеток к инсулину. Есть нужно горький шоколад с минимальным содержанием сахара, а лучше вообще без него.
Горький шоколад полезен тем, что он богат флавоноидами — они улучшают восприятие организмом собственного инсулина.
Чем меньше обработан шоколад, тем он полезнее для здоровья. В составе горького шоколада не должно быть меда, кленового сиропа, сока агавы — все это будет повышать уровень глюкозы.