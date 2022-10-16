Сладкое — можно или нельзя

— Гипергликемия возникает, когда организм не может качественно вырабатывать инсулин, — как правило, это состояние обусловлено генетическими предрасположенностями, а также образом жизни человека, — рассказала «Доктору Питеру» нутрициолог, врач-генетик Светлана Перес. — С внезапным повышением глюкозы может столкнуться каждый, причин для этого неимоверное множество, от стресса до малоподвижного образа жизни, избыточного разнообразия в питании и так далее.

Иногда для нормализации состояния приходится отказываться от сладкого в рационе, и это, пожалуй, самое непростое, отмечает эксперт.

— На доступности сладкого выросли уже несколько поколений, и просто убрать его из рациона крайне сложно, да и не всегда нужно — ведь крайности не приносили пользу еще никому, и гипогликемия на недостатке глюкозы — одна из них, — говорит Светлана Перес. — Гораздо проще, если уж очень хочется сладкого, переключить своё внимание на те продукты, которые мало того что вкусные и полезные, но помимо всего этого еще и способны не повышать, а иногда даже и снижать глюкозу в крови.