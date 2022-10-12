Как отмечает главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, от постковидного синдрома очень непросто лечить пациентов, у которых есть два (или больше) хронических заболевания. Всё дело в том, что они нередко успевают заразиться повторно еще до того, как их вылечили от последствий предыдущего заражения.

В беседе с изданием Ura.ru Токарев отмечает: когда врачи разрабатывали подходы к реабилитации, они планировали, что у них будет какое-то время на лечение постковида. Однако новые всплески заболеваемости происходят слишком часто, и в итоге люди с ослабленным организмом заболевают повторно. Это снова ухудшает здоровье человека и срывает весь процесс лечения последствий коронавируса. У таких людей нередко появляются дополнительные осложнения.

В первую очередь, поясняет врач, это касается тех, кто имеет сразу несколько хронических болезней. У таких людей и без повторных заболеваний лечить последствия ковида довольно сложно.