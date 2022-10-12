Коронавирус уже давно перестал быть главной темой новостных сводок: никаких связанных с ним ограничений нет, да и на статистику заболеваемости мало кто обращает внимание. Он не пропал совсем, просто к нему все привыкли и смирились: теперь ковид с нами надолго — как и, например, грипп.
Только вот у коронавируса есть свои неприятные особенности. Сама болезнь может проходить относительно быстро — особенно в легкой форме. А вот ее последствия в виде постковида могут беспокоить еще долгие месяцы. Более того, есть мнение, что некоторых людей от постковида вылечить крайне тяжело.
Как отмечает главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев, от постковидного синдрома очень непросто лечить пациентов, у которых есть два (или больше) хронических заболевания. Всё дело в том, что они нередко успевают заразиться повторно еще до того, как их вылечили от последствий предыдущего заражения.
В беседе с изданием
В первую очередь, поясняет врач, это касается тех, кто имеет сразу несколько хронических болезней. У таких людей и без повторных заболеваний лечить последствия ковида довольно сложно.
Симптомы постковида
Токарев подчеркивает: в целом симптомы постковида остались такими же. В том числе и когнитивные: после коронавируса многие жалуются на снижение работоспособности, проблемы с памятью и вниманием.
Вот еще несколько распространенных признаков постковида:
Онемение конечностей;
Бессонница;
Тревожность;
Боли в груди;
Проблемы с дыханием, одышка;
Боль в суставах;
Шум в ушах;
Диарея, боли в животе, потеря аппетита;
Высокая температура;
Кашель;
Головные боли;
Боль в горле;
Изменения обоняния или вкуса.
Есть и довольно экзотическое осложнение при постковиде — «черная плесень». О том, что это такое, читайте ЗДЕСЬ.