Как распознать у себя заражение дельтакрон-штаммом: назван заметный симптом

Эксперты отмечают, что основные элементы «дельтакрон» получил от собрата «дельты». Однако, по словам иммунолога Дениса Кинане, спайковый белок нового варианта, который позволяет коронавирусу проникать в клетки человека, больше похож на омикрон-штамм.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), большинство симптомов дельтакрона похожи на многие другие штаммы коронавируса. Все же ученые выделили несколько заметных признаков, на которые стоит обратить внимание. Это насморк, першение в горле и головокружение — о последнем, кстати, редко говорили при вариантах-предшественниках, пишет Express.

По словам Дениса Кинане, несмотря на видимый спад заболеваемости ковидом, необходимо продолжать тестирование на коронавирус, чтобы вовремя выявить всплеск передачи вируса. Также специалист призывает продолжить носить защитные маски, особенно при тесном контакте с человеком, у которого недавно был положительный результат на «корону».