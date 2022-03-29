Как распознать у себя заражение дельтакрон-штаммом: назван заметный симптом

Эксперты отмечают, что основные элементы «дельтакрон» получил от собрата «дельты». Однако, по словам иммунолога Дениса Кинане, спайковый белок нового варианта, который позволяет коронавирусу проникать в клетки человека, больше похож на омикрон-штамм.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS), большинство симптомов дельтакрона похожи на многие другие штаммы коронавируса. Все же ученые выделили несколько заметных признаков, на которые стоит обратить внимание. Это насморк, першение в горле и головокружение — о последнем, кстати, редко говорили при вариантах-предшественниках,
По словам Дениса Кинане, несмотря на видимый спад заболеваемости ковидом, необходимо продолжать тестирование на коронавирус, чтобы вовремя выявить всплеск передачи вируса. Также специалист призывает продолжить носить защитные маски, особенно при тесном контакте с человеком, у которого недавно был положительный результат на «корону».
Вот какие основные симптомы COVID-19 называют в британской службе здравоохранения:
жар (высокая температура),
сильный кашель,
потеря или изменение обоняния или вкуса.
По данным NHS, большинство инфекций, вызванных перенесенным COVID-19, проходит в течение первых четырех недель. Так называемый «long ковид» обычно используется для описания признаков и симптомов, которые продолжаются или развиваются после острой коронавирусной инфекции — у некоторых людей они могут сохраняться дольше 3-х месяцев.
Летом или осенью?
О «дельтакроне» до сих пор мало что известно, но у экспертов он вызывает опасения. Напомним, представитель ВОЗ Мария ван Керкхове на брифинге 9 марта подтвердила появление штамма коронавируса «дельтакрон» в Нидерландах, Франции и Дании. Как пояснял тогда эпидемиолог Антон Барчук, особой опасности «дельтакрон» не представляет. При этом, по словам эксперта, шансы, что «дельтакрон» доберется до России (равно как и другой опасный вирус), так же велики, какими и были до последних событий.
Несмотря на спад пятой волны иммунолог Николай Крючков призывает не откладывать ревакцинацию от коронавируса. По словам эксперта, COVID-19 пока не стал сезонным ОРВИ — это заметно при сравнении заразности и патогенности коронавируса с тем же вирусом гриппа. Летом, по прогнозам эксперта, если не придет в страну «дельтакрон», скорее всего, россиян ждет некоторое затишье по ковиду, а осенью-зимой очень вероятно, что будет очередная и неслабая волна по заболеваемости.
Сейчас в России заболеваемость коронавирусной инфекцией медленно, но идет на спад. За последние сутки в стране выявлено меньше 20 тысяч новых случаев заражения.