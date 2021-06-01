Фото №1 - Почему кружится голова: невролог назвал две причины
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Денис Захаров

Денис Захаров

неврология

Невролог, заведующий отделением реабилитации психоневрологических больных НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева

Головокружение или неустойчивость?

Как рассказал «Доктору Питеру» Денис Захаров, чаще всего жалобы пациентов на уходящую из-под ног землю на самом деле не связаны с истинным головокружением.

- Часто пациенты называют головокружением все похожие состояния — от чувства опьянения до невозможности ходить из-за «потери» горизонта. Истинное же головокружение или так называемое вертиго — это именно ощущение мнимого вращения, а не неустойчивость как при качке корабля или что-то еще, — говорит невролог.

Если вам кажется, что кружится голова, для начала важно понять что это — кружение или все-таки неустойчивость.

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У головокружения не миллион причин

По словам Дениса Захарова, истинное головокружение в отличие от головной боли нечасто встречается в списке симптомов каких-то заболеваний. Причины, почему у человека вдруг возникает вертиго, можно глобально поделить на две группы.

  1. В 90% случаев настоящее головокружение связано с поражением вестибулярного аппарата. Его «поломка» может произойти по разным причинам, например, из-за инфекции или при травме. Но часто, по словам доктора, первоначальная причина остается неизвестной — пациенту ставится диагноз «доброкачественное позиционное головокружение» без уточнения причины.

  2. В 10% случаев головокружения связаны с поражением структур головного мозга, отвечающих за равновесие. К примеру, чаще всего такое происходит при инсульте. Как правило, в этом случае к кружению присоединяются и другие заметные симптомы — двоение в глазах, изменение чувствительности в какой-то руке или ноге или в руке-ноге на одной стороне тела, рвота. И тогда не надо пытаться отлежаться в ожидании, что все само пройдет, а срочно вызывать скорую.

Вестибулярный аппарат — парный орган, воспринимающий изменения положения головы и тела в пространстве. Находится он во внутреннем ухе. Как объяснил Денис Захаров, вестибулярный аппарат представляет собой 3 полукружных канала — трубочки, заполненные коллоидным раствором с плавающими кристаллами. При наклоне эти кристаллы припадают на ту или иную стенку канала. Сильное головокружение до потери равновесия возникает, когда условно падает 5 кристаллов, а человек их чувствует как все 500. По сути, это можно сравнить с поломкой анализатора — вместо одного сигнала он начинает выдавать 500.

головокружение
Фото
pixabay.com

Вместо томографии — невролог с молоточком

По словам невролога НМИЦ им. Бехтерева, чтобы выявить истинное головокружение и понять главную его причину, не нужны никакие дорогостоящие методы обследования, включая КТ и МРТ — они все равно ничего не покажут.

- Зачастую пациентам назначают ненужные дорогостоящие методы исследования, которые в этой ситуации ничего не покажут. Головокружение всегда пугает человека, к тому же оно нередко вызывает тошноту и рвоту. Человек только повернул голову в кровати, а у него все унеслось в никуда. О чем он сразу думает? Об инсульте. Ему потом делают КТ или МРТ — они ничего не «увидят», как впрочем, и большинство других методов исследований. Чтобы уточнить диагноз и уровень поражения при любом головокружении, все что нужно — это квалифицированный врач и неврологический молоточек. Можно даже обойтись и без инструмента. Уже на первом приеме опытный невролог с вероятностью 99% может поставить диагноз и назначить правильное лечение. Врач скорой при подозрении на инсульт тоже может сразу определить, действительно ли у пациента острое нарушение мозгового кровообращения, надо ли его госпитализировать или все-таки направить на консультацию к неврологу, — считает Денис Захаров.

Проблемы с вестибулярным аппаратом, вызывающие головокружения, не смертельно опасны и, как правило, успешно лечатся. Пациенту назначается лекарственная терапия на 1-6 месяцев. Кроме того, во время приема лекарств необходимо выполнять вестибулярную гимнастику, которая будет способствовать быстрейшему восстановлению.

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Как тренировать вестибулярный аппарат

Число страдающих головокружениями растет, что, по словам доктора, вполне объяснимо.

- Люди ведут сидячий образ жизни, совершая движения головой максимум «письменный стол — экран монитора». Поэтому тренировать вестибулярный аппарат нужно не только тем, у кого уже есть головокружения, а в принципе всем, — говорит Денис Захаров. — Но обычная утренняя зарядка вряд ли подойдет для этого — кроме ведения активного образа жизни, нужны специальные упражнения.

Два основных упражнения вестибулярной гимнастики:

  • Вытяните руку и поднимите большой палец вверх. Затем, не сводя взгляда с поднятого пальца, поворачивайте голову поочередно вправо-влево. Делайте упражнение медленно, постепенно увеличивая скорость. Если сразу начать с быстрых поворотов головы, то скоро может накрыть ощущение подкатывающей тошноты.

  • Ходите вокруг препятствий. Можно использовать для этого упражнения два стула, обходя их по кругу. Далее усложняете — обходите их «восьмеркой». Потом можно добавить третье препятствие и обходить все три в различных вариациях, постепенно наращивая скорость.

Надежда Крылова