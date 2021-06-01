Вместо томографии — невролог с молоточком

По словам невролога НМИЦ им. Бехтерева, чтобы выявить истинное головокружение и понять главную его причину, не нужны никакие дорогостоящие методы обследования, включая КТ и МРТ — они все равно ничего не покажут.

- Зачастую пациентам назначают ненужные дорогостоящие методы исследования, которые в этой ситуации ничего не покажут. Головокружение всегда пугает человека, к тому же оно нередко вызывает тошноту и рвоту. Человек только повернул голову в кровати, а у него все унеслось в никуда. О чем он сразу думает? Об инсульте. Ему потом делают КТ или МРТ — они ничего не «увидят», как впрочем, и большинство других методов исследований. Чтобы уточнить диагноз и уровень поражения при любом головокружении, все что нужно — это квалифицированный врач и неврологический молоточек. Можно даже обойтись и без инструмента. Уже на первом приеме опытный невролог с вероятностью 99% может поставить диагноз и назначить правильное лечение. Врач скорой при подозрении на инсульт тоже может сразу определить, действительно ли у пациента острое нарушение мозгового кровообращения, надо ли его госпитализировать или все-таки направить на консультацию к неврологу, — считает Денис Захаров.

Проблемы с вестибулярным аппаратом, вызывающие головокружения, не смертельно опасны и, как правило, успешно лечатся. Пациенту назначается лекарственная терапия на 1-6 месяцев. Кроме того, во время приема лекарств необходимо выполнять вестибулярную гимнастику, которая будет способствовать быстрейшему восстановлению.