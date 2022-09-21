Странные симптомы

«Дочь пожаловалась на необычный симптом — болят глаза, особенно, когда смотрит вправо и влево, не поворачивая головы. Что это может быть? Это такой ковид?» С таким вопросом обратилась к «Доктору Питеру» читательница Мария. Оказалось, что похожие симптомы описывают и другие заразившиеся «загадочной ОРВИ» этой осенью.

«Тест на ковид был отрицательным. Но болела я очень „эффектно“, — поделилась с изданием жительница Петербурга Арина. — У меня была странная ОРВИ — температура 37,2, насморк — рекой, сухой кашель и адски болели глаза — как будто мне неплохо врезали».

«У меня сначала сутки крутило все суставы, — сообщила „Доктору Питеру“ Наталья. — Потом начался насморк, который было ничем не остановить и не пробить: то льет ручьем, то намертво закладывает. Глаза горели. Температуры по градуснику не было, но полное ощущение, что высоченная. Хотелось лечь, закрыть глаза — и ты в домике».

«Доктор Питер» попытался разобраться — что за необычная инфекция массово атакует россиян? Может, такими симптомами проявляется ковид, ведь сейчас заболеваемость идет в рост? Или, может, появилась еще одна заразная болезнь?