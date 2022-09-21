симптомы ОРВИ ковид
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Странные симптомы

«Дочь пожаловалась на необычный симптом — болят глаза, особенно, когда смотрит вправо и влево, не поворачивая головы. Что это может быть? Это такой ковид?» С таким вопросом обратилась к «Доктору Питеру» читательница Мария. Оказалось, что похожие симптомы описывают и другие заразившиеся «загадочной ОРВИ» этой осенью.

«Тест на ковид был отрицательным. Но болела я очень „эффектно“, — поделилась с изданием жительница Петербурга Арина. — У меня была странная ОРВИ — температура 37,2, насморк — рекой, сухой кашель и адски болели глаза — как будто мне неплохо врезали».

«У меня сначала сутки крутило все суставы, — сообщила „Доктору Питеру“ Наталья. — Потом начался насморк, который было ничем не остановить и не пробить: то льет ручьем, то намертво закладывает. Глаза горели. Температуры по градуснику не было, но полное ощущение, что высоченная. Хотелось лечь, закрыть глаза — и ты в домике».

«Доктор Питер» попытался разобраться — что за необычная инфекция массово атакует россиян? Может, такими симптомами проявляется ковид, ведь сейчас заболеваемость идет в рост? Или, может, появилась еще одна заразная болезнь?

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А может, и не ковид

Ковид в последней декаде сентября в России пошел в рост по всем показателям — официальная статистика «рисует» число новых ежедневных случаев заражения в районе 50 тысяч, увеличивается и наполнение больниц.

- В Петербурге, например, коечный фонд за последние несколько дней расширяли уже трижды. На сегодня занято 2453 койки. На фоне прежних волн это не очень высокие показатели, но пока они растут, — говорит аналитик Алексей Куприянов.

Симптомы, на которые жалуются болеющие в последнюю волну, очень разнообразны, и часто напоминают признаки ОРВИ. Ранее «Доктор Питер» рассказывал, чем отличаются симптомы ковида в зависимости от штамма.

Как правило, почувствовав любое недомогание, напуганные в пандемию россияне тут же решают, что у них именно ковид, даже не делая тестов, или если ПЦР оказывается отрицательным.

На самом деле, кроме коронавирусной инфекции бывает еще и множество других ОРВИ негриппозной этиологии — парагрипп, аденовирусная, респираторно-синцитиальная, риновирусная…

Елена Парецкая
аллергология-иммунология, патофизиология, педиатрия

врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)

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Насморк — не только симптом ковида

- Сентябрь-октябрь — время традиционного подъема сезонных ОРВИ, которые представлены разными вирусами, — рассказала «Доктору Питеру» врач-иммунолог Елена Парецкая. — Так, по данным статистики, за этот месяц, на ковид приходится в разных группах всего от 26 до 41%, а второе место по встречаемости занимает аденовирус.

Эта инфекция известна врачам давно, отмечает наш эксперт. Разные штаммы почти ежегодно вызывают вспышки заболеваемости.

- Периодически, примерно раз в 5-7 лет, возникают эпидемические подъемы заболеваемости аденовирусной инфекцией, — объясняет иммунолог. — И похоже, это самое «странное ОРВИ», которым сейчас заражаются россияне, вполне может быть обычным аденовирусом. Правда, многие люди, напуганные пандемией, приписывают симптомы ковиду.

Частые симптомы аденовирусной инфекции

  • Боль или жжение, першение в горле;

  • Насморк или заложенность носа;

  • Жжение в глазах, краснота глаз или слезотечение.

- Подобные симптомы типичны для аденовирусной инфекции, которая протекает в форме фаринго-конъюнктивальной лихорадки, — говорит Елена Парецкая. — То есть, когда вирус поражает глаза, глотку и нос. При этом возможны и другие формы болезни — например, только конъюнктивит, поражающий оба глаза. При нем типичны жжение, слезотечение, сильная краснота глаз. На фоне заболевания также может подняться температура на 1-3 дня, возникает ломота в теле, общее недомогание. У детей и подростков могут быть жалобы со стороны пищеварения — боль или дискомфорт, понос, тошнота.

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Как отличить аденовирус от «короны»

- Клинически, только по симптомам, различить инфекции практически невозможно, — рассказывает врач-иммунолог. — Подтвердить тот или иной вирус могут только тесты и лабораторные анализы, выявление ДНК вируса методом ПЦР или антител к нему у переболевших или выздоравливающих.

 Как лечить

- Противовирусные лекарства при аденовирусной инфекции пить не рекомендуется, — говорит Елена Парецкая. — Лечение только по симптомам. Если высокая температура, то надо принять жаропонижающие, важно — пить много воды, можно «аскорбинку» до 500-1000 мг сутки, а глаза закапывать противовоспалительными каплями — лучше не трогать их руками, не тереть. Свет можно притушить, чтобы глаза не резало, не «жгло».

Анна Майская