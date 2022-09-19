Животный жир люди использовали с древности, причем, не только как продукт питания, но и как лекарство. Туберкулез, болезни бронхов, простуды и дистрофию древние люди лечили гусиным жиром, топленым молоком, барсучьим жиром и салом. Кстати, самый популярный народный рецепт с последним — это смесь его с корицей, имбирем и гвоздикой. Но в качестве лекарства сало употребляли в очень небольших количествах.

Совсем другое дело — если речь идет о нем, как о продукте питания. Много лет нам говорили — насыщенный жир — это вредно, поэтому сало считали вредным продуктом. Но годы исследования обменных процессов в человеческом организме привели ученых к мысли — не все так однозначно. Сегодня сало считают практически советским «суперфудом». О пользе и вреде сала «Доктор Питер» поговорил с врачом-диетологом, нутрициологом Гульшат Сираевой.