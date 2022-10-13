По словам врачей, кратковременный стресс бывает даже полезен для здоровья. Например, преодолевая что-то ради получения желаемого, наш организм вырабатывает такой гормон счастья, как дофамин.

Другое дело, когда вы находитесь под влиянием стресса слишком долго. Без регулярного расслабления психики можно легко заработать хронический стресс, или дистресс, как называют его медики. А уже он способен сильно пошатнуть здоровье — человек начинает болеть, перестает нормально спать, дают знать соматовегетативные нарушения, включая гипертонию и проблемы с сердцем.

Чтобы не доводить ситуацию до «точки невозврата», важно вовремя понять, что стресс становится сильнее вас и пора что-то предпринимать.