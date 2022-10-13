По словам врачей, кратковременный стресс бывает даже полезен для здоровья. Например, преодолевая что-то ради получения желаемого, наш организм вырабатывает такой гормон счастья, как дофамин.
Другое дело, когда вы находитесь под влиянием стресса слишком долго. Без регулярного расслабления психики можно легко заработать хронический стресс, или дистресс, как называют его медики. А уже он способен сильно пошатнуть здоровье — человек начинает болеть, перестает нормально спать, дают знать соматовегетативные нарушения, включая гипертонию и проблемы с сердцем.
Чтобы не доводить ситуацию до «точки невозврата», важно вовремя понять, что стресс становится сильнее вас и пора что-то предпринимать.
Вы можете оценить свой уровень стресса, ответив на 13 простых вопросов теста от психолога Надежды Зотовой.
Психолог, коуч ICTA, ACT-терапевт, ведущая групп, карьерный консультант онлайн-школы психологических профессий «Психодемия»
Для составления этого теста психолог использовала классические методики для оценки стресса:
шкала тревоги Спилбергера—Ханина (STAI),
шкала самооценки тревоги Шихана (SPRAS),
шкала тревоги Гамильтона (HARS),
шкала тревоги Бека (BAI),
шкала психологического стресса Лемура—Тесье—Филлиона (PSM-25).
Для каждого вопроса выберите наиболее подходящий вариант ответа. А затем просуммируйте набранные баллы.