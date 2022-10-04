Многие люди не могут и дня прожить без плитки шоколада. Впрочем, нельзя сказать, что эта сладость не имеет полезных свойств: шоколад укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает от тромбоза и улучшает настроение. Однако в некоторых видах шоколада слишком много добавленного сахара и жира, так что лучше выбирать качественный продукт с высоким содержанием какао-бобов.
Впрочем, если переборщить, то навредить может даже самый хороший шоколад. Если вы чувствуете, что ваша любовь к лакомству зашла слишком далеко, можно попробовать на время отказаться от продукта. Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете есть шоколад примерно месяц.
Перепады настроения будут реже
Если человек отказывается от шоколада, он и сахара ест меньше. Как отмечает диетолог Джейн Коуин, когда вы отказываетесь от сахара, вы избавляетесь от одной из главных причин внезапных перепадов настроения и вспышек раздражительности.
Вес уменьшится
Шоколад — лакомство достаточно калорийное. В среднем в 100 граммах продукта — около 546 ккал. Если вы перестанете есть шоколад, то калорийность вашего дневного рациона уже станет значительно меньше. Возможно, этого хватит, чтобы начать худеть.
Вы избавитесь от изжоги
Обычно изжогу ассоциируют со спиртным или какой-то жирной, острой пищей. Однако, как отмечает диетолог Даниэль МакЭвой, шоколад тоже может усугублять симптомы изжоги или кислотного рефлюкса.
Вы будете лучше спать
Мало кто не знает, что кофе на ночь пить не стоит — напиток бодрит. Однако мы почему-то нередко забываем, что в шоколаде тоже есть кофеин. В ограниченных количествах кофеин скорее полезен, однако если вы едите слишком много шоколада, да еще и чашечкой кофе запиваете, то вы рискуете столкнуться с бессонницей. А вот если на месяц отказаться от сладости, то сон может стать спокойней.
Вы научитесь проживать негативные эмоции
Многие люди используют шоколад, чтобы заесть стресс. Однако если вы постараетесь хотя бы на месяц отказаться от этой привычки, вы станете ближе к тому, чтобы научиться принимать свои негативные эмоции и справляться с ними без помощи еды. А это пойдет на пользу как вашему физическому здоровью, так и психическому.
Вы снизите риск неалкогольной жировой болезни печени
Всё дело в добавленном сахаре. Есть
Вы снизите риск ранней смерти
Да, темный шоколад действительно полезен для сердца и сосудов. А вот добавленный сахар, увы, нет: ученые уже
А еще переизбыток сахара провоцирует ожирение и диабет, поэтому, отказавшись от шоколада на месяц, вы снизите риск еще и этих недугов, пишет
Врач-гематолог, кандидат медицинских наук
Сколько же можно за день съесть шоколада, чтобы насладиться любимым лакомством и при этом не навредить своему организму? Как отмечает гематолог Рамиля Голубенко, без каких-либо рисков можно съесть не больше 30-50 граммов в день. Это довольно много — приблизительно треть или половина полновесной плитки.
Однако будет лучше, если эту порцию разделить на несколько приемов пищи. Шоколад можно есть как на завтрак, так и днем — в качестве варианта перекуса.