Многие люди не могут и дня прожить без плитки шоколада. Впрочем, нельзя сказать, что эта сладость не имеет полезных свойств: шоколад укрепляет сердечно-сосудистую систему, защищает от тромбоза и улучшает настроение. Однако в некоторых видах шоколада слишком много добавленного сахара и жира, так что лучше выбирать качественный продукт с высоким содержанием какао-бобов.

Впрочем, если переборщить, то навредить может даже самый хороший шоколад. Если вы чувствуете, что ваша любовь к лакомству зашла слишком далеко, можно попробовать на время отказаться от продукта. Вот что произойдет с вашим телом, если вы не будете есть шоколад примерно месяц.