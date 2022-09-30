Организм человека нуждается в питательных веществах, таких как железо, цинк, Омега-3 жирные кислоты, белки, углеводы, жиры, витамины и другие. Они необходимы для правильного функционирования органов и тканей, а также психического здоровья.

Так, недостаток некоторых полезных веществ может стать причиной частых перепадов настроения. Он усугубляется, если вы склонны есть много рафинированных ультрапереработанных продуктов и не восполняете дефициты за счет полезной пищи в своем рационе.

Недостаток вот этих 3 веществ влияет на настроение.

Цинк

Дефицит цинка может повлиять на состояние наиболее развитой части головного мозга — префронтальной коры. Она отвечает за устойчивость внимания, управление импульсами, самоконтроль и критическое мышление. Также под удар при недостатке цинка попадает и гиппокамп — отдел лимбической системы мозга, который участвует в механизмах формирования эмоций. Также недостаток цинка может быть причиной сбоев пищеварения, что тоже не добавляет хорошего настроения.

Цинк к тому же способствует нормализации работы мозжечка, что влияет на ориентированность в пространстве и координацию движений.

Продукты, богатые цинком

На первой строчке — устрицы, но они или дорогие, или недоступны — ведь есть их надо в свежем сыром виде.

кунжутное масло,

пшеничные отруби в различных вариантах,

шпинат,

куриные субпродукты — особенно, сердечки,

сырые тыквенные семечки.

Чтобы цинк хорошо усваивался, необходимо контролировать поступление вместе с ним витаминов А, Е, С. Подробнее о том, зачем еще организму нужен цинк, рассказал терапевт Носков.