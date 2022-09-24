Психолог Долгов рассказал о быстром способе повлиять на свое настроение

Упражнение для настроения

Хотите попробовать, как этот метод работает на практике? Денис Долгов предложил выполнить следующее упражнение:

- Между мимическими мышцами, отвечающими за улыбку, и отделами мозга, генерирующими положительные эмоции, существует и обратная связь. Улыбаясь, вы стимулируете эти участки. Поэтому, улыбайтесь. Просто так, без повода. Даже если в моменте у вас самый мрачный настрой, силой воли заставьте ваши губы растянуться в улыбке. При этом вы можете казаться самому себе полным идиотом, но, удерживая улыбку достаточно долго, вы совершенно точно почувствуете, как ваше настроение меняется к лучшему. Если делать это регулярно, а не ходить даже наедине с собой с вечно хмурым и недовольным лицом, постепенно хорошее настроение может стать фоновым.

Не всегда, конечно, окружающие смогут понять вашу беспричинную улыбку, особенно в последнее время. Поэтому, чтобы не выглядеть глупо и никого не смущать, можно делать это упражнение, когда никто не видит. Например, в машине или дома. Да и в целом последить за своей мимикой полезно.

- Недовольное, мрачное и злобное выражение на лице надо стараться исключить полностью. Даже на людях выражение спокойной уверенности добавит спокойствия и уверенности вам, не вызывая негатива со стороны окружающих, — советует психолог.