Психолог Долгов рассказал о быстром способе повлиять на свое настроение

О «психосоматике» слышал, наверное, каждый. На нее многие любят списывать свои недомогания и даже серьезные болезни. Хронический стресс, к примеру, винят в развитии язвенной болезни, гипертонии, нейродермита и далее по списку.
По словам клинического психолога Дениса Долгова, у негативных эмоций, даже если они и не приводят к болезни, есть другая способность — они могут частично или полностью «вытесняться в тело». В итоге у человека появляются разные мышечные блоки, функциональные расстройства, у него начинает болеть то тут, то там. При обследовании такого пациента врачи обычно ничего серьезного не находят, а выписанные лекарства не помогают — человек продолжает мучиться. В таких случаях, как правило, помогает общение с психотерапевтом.
- Иногда человек с психологическими проблемами приходит весь буквально скрюченный из-за многочисленных мышечных блоков. Стоит стабилизировать психику, тело раскрепощается и распрямляется. Боли и блоки уходят, — рассказал в своем телеграм-канале Денис Долгов.
Но, оказывается, этот же эффект работает и в обратную сторону: если определенным образом воздействовать на тело, можно серьезно повлиять на свое психоэмоциональное состояние. По словам психолога, на этом действии основан телесно-ориентированный подход в психотерапии, и он реально эффективен.
Упражнение для настроения
Хотите попробовать, как этот метод работает на практике? Денис Долгов предложил выполнить следующее упражнение:
- Между мимическими мышцами, отвечающими за улыбку, и отделами мозга, генерирующими положительные эмоции, существует и обратная связь. Улыбаясь, вы стимулируете эти участки. Поэтому, улыбайтесь. Просто так, без повода. Даже если в моменте у вас самый мрачный настрой, силой воли заставьте ваши губы растянуться в улыбке. При этом вы можете казаться самому себе полным идиотом, но, удерживая улыбку достаточно долго, вы совершенно точно почувствуете, как ваше настроение меняется к лучшему. Если делать это регулярно, а не ходить даже наедине с собой с вечно хмурым и недовольным лицом, постепенно хорошее настроение может стать фоновым.
Не всегда, конечно, окружающие смогут понять вашу беспричинную улыбку, особенно в последнее время. Поэтому, чтобы не выглядеть глупо и никого не смущать, можно делать это упражнение, когда никто не видит. Например, в машине или дома. Да и в целом последить за своей мимикой полезно.
- Недовольное, мрачное и злобное выражение на лице надо стараться исключить полностью. Даже на людях выражение спокойной уверенности добавит спокойствия и уверенности вам, не вызывая негатива со стороны окружающих, — советует психолог.
От гнева заболит печень, а стресс приведет к раку?
Как ранее рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, многие болезни связаны с нервной системой и негативными переживаниями, но говорить о том, что рак от стресса, а поражение суставов от обид — антинаучно. По словам эксперта, многие исследования в этой области доказали, что никакой связи между конкретной эмоцией и конкретным заболеванием нет.
В то же время, по словам специалиста НМИЦ им. Бехтерева, есть много людей, которые годами лечатся у кардиологов и гастроэнтерологов, но без результата. Но стоит им попасть к психотерапевту, проблемы могут начать решаться — если не полностью пройдут, то, по крайней мере, будут заметны улучшения.
Взять, к примеру, депрессию, которая может скрываться под разными «масками». По словам Татьяны Караваевой, одна из самых частых — кардиалгическая. Такие пациенты жалуются на неприятные ощущения в области сердца, жжение, ощущение давления, сжатия, перебои в ритме. При этом кардиолог не находит у них своей патологии, но может заподозрить соматизированную депрессию, которую надо лечить не «сердечными» препаратами, а антидепрессантами.