У современных людей вечно на все не хватает времени. Тем более — на походы по врачам: не то что на профилактические не всегда получается выделить день, даже с конкретными жалобами на здоровье порой приходится откладывать это дело до последнего.
Поэтому так важно, чтобы каждый визит к специалисту проходил максимально продуктивно. О том, как этого добиться, в своем
Медицинский адвокат, основатель Корпорации медицинских Юристовt.me/medpravo_Kazantseva
Первое и очень важное правило — при встрече с врачом нужно поздороваться и назвать свою фамилию, имя и отчество. Не лишним будет поинтересоваться у врача, как бы он хотел, чтобы вы обращались к нему. Словом, если хотите, чтобы прием прошел отлично, будьте дружелюбны и доброжелательны — и тогда специалист будет к вам расположен.
Второе правило касается подготовки к походу в поликлинику. Казанцева рекомендует дома выписать на листок все беспокоящие вас симптомы — так вы поможете врачу быстрее заполнить анамнез.
Кроме того, не лишним будет прихватить с собой на прием выписки профильных медиков с прошлых визитов. Например, отмечает Казанцева, если вам понадобилось к травматологу — лучше взять с собой выписки с предыдущих осмотров травматолога по этому же заболеванию.
А если у вас есть инструментальные анализы и диагностические исследования, которые тоже могут быть связаны с вашей болезнью, то их их стоит взять с собой.
Еще одно важное правило, которое поможет сэкономить и ваше время, и время медика — не уводите разговор в сторону, обсуждайте только то, что заставило вас записаться к врачу и свое здоровье.
Кроме того, подчеркивает юрист, не нужно стесняться давать ответы на закрытые (те, на которые можно ответить «да» или «нет», — прим. ред.) вопросы врача. Ему нужна информация для того, чтобы поставить точный диагноз.
Для того чтобы прием прошел для вас с максимальной пользой, донесите до врача, что вы хотите узнать в первую очередь: информацию о конкретном диагнозе, о прогнозе, причинах недуга или об особенностях лечения. Попросите специалиста рассказать подробнее о том, что важно для вас.
А еще Казанцева советует не стесняться озвучивать, что у вас нет денег на дорогое лекарство. Пусть лучше врач подберет вам бюджетный аналог — не нужно делать это самостоятельно, руководствуясь советами знакомых или информацией из интернета.
Если врач назначил вам лечение или конкретные лекарства, которые вас по каким-то причинам смущают, лучше поделиться своими переживаниями с ним, объяснить, в чем причина ваших сомнений.
А если специалист не стал давать вам письменных рецептов или рекомендаций, обязательно записывайте сами. Вот какую информацию стоит зафиксировать:
Какие обследования нужно пройти и когда это лучше сделать;
Какие лекарства и как часто необходимо принимать;
Когда лучше прийти на повторный прием и нужно ли это делать;
Как можно связаться с врачом, если нужно уточнить срочные вопросы.
И последнее: если вы ходили к частному врачу, попросите его дать копию приема для истории болезни. Также не забудьте поставить печати врача и медорганизации.