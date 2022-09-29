У современных людей вечно на все не хватает времени. Тем более — на походы по врачам: не то что на профилактические не всегда получается выделить день, даже с конкретными жалобами на здоровье порой приходится откладывать это дело до последнего.

Поэтому так важно, чтобы каждый визит к специалисту проходил максимально продуктивно. О том, как этого добиться, в своем телеграм-канале рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева.