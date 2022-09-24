Вопрос врачу: «Как по симптомам отличить энтеровирус от ОРВИ?»

Опасен больной без симптомов

- Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями начинается обычно в июле, длится 4 месяца, максимальная заболеваемость регистрируется в августе-сентябре, - рассказала «Доктору Питеру» врач-инфекционист Боткинской больницы Татьяна Потапова. — Локальные вспышки могут регистрироваться в течение всего года, часто — вне зависимости от сезонного эпидемического подъема заболеваемости.

Заразить энтеровирусом может как больной человек, так и инфицированный бессимптомный носитель вируса.

- Особую эпидемиологическую опасность представляют пациенты со стертыми и бессимптомными формами заболевания, здоровые вирусоносители и вирусоносители-реконвалесценты (выздоравливающие). Наиболее интенсивное выделение возбудителя происходит в первые дни болезни, — говорит врач.