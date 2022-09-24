Вопрос врачу: «Как по симптомам отличить энтеровирус от ОРВИ?»

«У моего 6-летнего сына простуды и ОРВИ каждый месяц, я уже замучалась лечить его! Однажды мне сказали, что может быть не простуда, а энтеровирус. Часто его путают с ОРВИ и поэтому лечат дома неправильно. А еще именно он может провоцировать частые простуды и даже аллергию. Это и правда так?».
Дарья, 31 год.
Опасен больной без симптомов
- Сезонный подъем заболеваемости энтеровирусными инфекциями начинается обычно в июле, длится 4 месяца, максимальная заболеваемость регистрируется в августе-сентябре, - рассказала «Доктору Питеру» врач-инфекционист Боткинской больницы Татьяна Потапова. — Локальные вспышки могут регистрироваться в течение всего года, часто — вне зависимости от сезонного эпидемического подъема заболеваемости.
Заразить энтеровирусом может как больной человек, так и инфицированный бессимптомный носитель вируса.
- Особую эпидемиологическую опасность представляют пациенты со стертыми и бессимптомными формами заболевания, здоровые вирусоносители и вирусоносители-реконвалесценты (выздоравливающие). Наиболее интенсивное выделение возбудителя происходит в первые дни болезни, — говорит врач.
Спящий энтеровирус и частые простуды
Инфекционист ответила на вопрос, может ли не проявляющий себя, «спящий» энтеровирус быть причиной частых простуд, аллергических реакций — особенно, у детей.
- Иммунитет после перенесённой энтеровирусной инфекции сохраняется на всю жизнь и является типоспецифическим, т. е. возникает только к тому типу вируса, который вызвал заболевание у данного человека, — говорит Татьяна Потапова. — Сведений о том, что временное носительство энтеровирусов может быть причиной частых простудных заболеваний, аллергических реакций, в мировой научной литературе нет.
Как отличить энтеровирус от ОРВИ — симптомы
- Заболевание начинается остро, нередко внезапно, с повышения температуры до 39-40 градусов, — рассказывает инфекционист. — С первых дней пациенты жалуются на головную боль, головокружение, слабость, плохой аппетит, нарушение сна. Часто присоединяется повторная рвота.
Врач отмечает, что часто при заражении энетровирусом могут быть покраснение лица, шеи, яркий румянец щек, красная сыпь, боль в глазах.
- В зеве — гиперемия небных дужек, мягкого неба, язычка и зернистость задней стенки глотки. Язык обложен белым налетом, иногда утолщен. Пальпируются увеличенные шейные и подмышечные лимфатические узлы, безболезненные, — объясняет Татьяна Потапова. — Могут быть тахикардия и даже нарушение ритма сердца. Отмечается склонность к запорам.
Инфекционист отмечает, клиническая диагностика энтеровирусной инфекции сложная - при установлении диагноза необходим тщательный сбор эпидемиологического анамнеза и проведение лабораторных исследований.
Осложнения энтеровируса
- Восприимчивость к энтеровирусной инфекции высокая. Дети первых 3 месяцев жизни болеют редко благодаря материнскому пассивному трансплацентарному иммунитету, — говорит врач. — Максимальная заболеваемость отмечается у детей в возрасте 3-10 лет и, как правило, чаще всего это дети из организованных коллективов (ясли и детсады, школы, оздоровительные лагеря).
Наибольшую опасность представляют тяжёлые формы болезни:
серозный менингит,
менингоэцефалит,
энцефаломиокардит новорожденных,
миокардит,
увеит.
- Пациенты с такими проявлениями нуждаются в обязательной госпитализации для предотвращения развития тяжёлых осложнений, — предупреждает доктор. — Большинство больных энтеровирусной инфекцией лечат в домашних условиях. При других формах инфекции осложнения встречаются редко. Но, как и при любой инфекции, необходимо обратиться к врачу при ухудшении самочувствия.
Помогут ли прививки?
- Вакцины от энтеровирусной инфекции не существует, — уточняет врач-инфекционист Татьяна Потапова. — Ученые работают над этим вопросом, но существование большого количества видов возбудителей не позволяет разработать вакцину, способную защитить одновременно от всех групп энтеровирусов. Однако существует вакцинация от полиомиелита — заболевания, вызываемого несколькими типами энтеровируса — которая входит в национальный календарь прививок.