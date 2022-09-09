Врач СПбГПМУ рассказал, кому нельзя мазать нос «оксолинкой» для профилактики ОРВИ

Оксолиновую мазь относят к противовирусным средствам. Согласно инструкции, она помогает блокировать места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны и защищает клетки от проникновения вируса. Особенно ее любят использовать в сезон ОРВИ мамы, смазывая ею детям нос перед отправкой в детский сад.

Однако некоторые утверждают, что от этой мази на самом деле мало толку в профилактике простуды, а в некоторых случаях она даже может помешать — склеит специальные реснички в носу, задача которых — задерживать инородные частицы, попадающие на слизистую. В итоге они перестают справляться со своей работой, и инфекция проникает глубже в дыхательные пути.

Помогает ли оксолиновая мазь защищать от ОРВИ и когда от нее лучше отказаться? «Доктор Питер» узнал мнение врачей.