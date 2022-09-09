Врач СПбГПМУ рассказал, кому нельзя мазать нос «оксолинкой» для профилактики ОРВИ

Оксолиновую мазь относят к противовирусным средствам. Согласно инструкции, она помогает блокировать места связывания вируса гриппа с поверхностью клеточной мембраны и защищает клетки от проникновения вируса. Особенно ее любят использовать в сезон ОРВИ мамы, смазывая ею детям нос перед отправкой в детский сад.
Однако некоторые утверждают, что от этой мази на самом деле мало толку в профилактике простуды, а в некоторых случаях она даже может помешать — склеит специальные реснички в носу, задача которых — задерживать инородные частицы, попадающие на слизистую. В итоге они перестают справляться со своей работой, и инфекция проникает глубже в дыхательные пути.
Помогает ли оксолиновая мазь защищать от ОРВИ и когда от нее лучше отказаться? «Доктор Питер» узнал мнение врачей.
Врач-педиатр приемного отделения клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
- Действительно, доказано некоторое противовирусное действие этого препарата против многих респираторных вирусов и даже в отношении вируса герпеса. Вместе с тем при местном применении концентрация оксолина очень мала. То есть в месте смазывания всасывается очень мало лекарства — всего около 5%. В качестве профилактики эту мазь можно использовать, но всегда с оговоркой — 100-процентной эффективности не ждите, — пояснил Андрей Гоголев.
По словам заместителя директора петербургского НИИ уха, горла, носа и речи Сергея Рязанцева, врачи-специалисты относятся к оксолиновой мази скептически, но и демонизировать ее тоже не стоит.
Заместитель директора по научной работе НИИ уха, горла, носа и речи, заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук
- Еще в начале пандемии COVID-19 вдруг пошел бум по оксолиновой мази — считалось, что она может защитить от коронавируса. На самом деле в этом что-то было — она действительно служит некой защитной прослойкой между слизистой оболочкой носа и вирусом, попадающим внутрь. Но это слишком грубый протектор — сейчас есть много других более современных и действенных защитных средств. По сути, оксолин — самый простой способ барьерной терапии. Хоть и небольшую, но пользу для профилактики ОРВИ такая мазь все же дает — это лучше, чем вообще ничего не делать, — заключил Сергей Рязанцев.
Кому «оксолинка» в нос может навредить
Педиатр Андрей Гоголев рекомендует отказаться от использования этой мази в сезон ОРВИ тем, у кого есть:
аллергические реакции на оксолин;
повреждения кожи в области носовых ходов;
угревая сыпь в области носогубного треугольника (касается как подростков, так и взрослых). В этом случае такие мази могут только усилить воспалительный процесс.
А что насчет чеснока и лимона?
Как рассказывал старший научный сотрудник петербургского НИИ гриппа Игорь Никоноров, чеснок, хоть он и очень полезен, нельзя назвать средством профилактики гриппа. Содержащиеся в нем фитонциды (в тех количествах, в которых мы обычно едим чеснок) не убьют вирусы гриппа на расстоянии вытянутой руки, а большие дозы чеснока просто сожгут слизистую желудка. Единственное, чем он может помочь — так это отбить желание окружающих приближаться к вам, тем самым снизив риск заражения.
Продукты с витамином С, включая лимоны, тоже не защитят от вируса гриппа при встрече с источником инфекции. Однако они нужны для восполнения в организме недостатка витамина С, который в большом количестве «уходит» на борьбу с вирусом. При дефиците аскорбиновой кислоты сосуды становятся менее эластичными, и организму становится тяжелее бороться с инфекцией. Кроме того, аскорбиновая кислота применяется в комплексной терапии гриппа, так как обладает выраженным антиоксидантным действием.