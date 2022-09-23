Что еще помогает заснуть

Есть, к примеру, упражнение «Морской котик» . Его даже советуют для дневного сна, когда времени не так много и хочется поспать хотя бы полчаса. Надо лечь на спину и так, чтобы ноги были чуть выше головы — можно устроиться на диване, а ноги положить на подлокотник, валик или подушку. Затем закрываем глаза и расслабляемся. Считается, что на засыпание должно уйти максимум 10 минут, а при регулярной практике — и того меньше.