«Просыпаюсь каждые два часа» — что делать

Как рассказывал ранее сомнолог Роман Бузунов, любой здоровый человек каждые 1,5-2 часа после полного цикла сна просыпается буквально на несколько секунд — он может открывать глаза, ворочаться, поменять позу, закрыть глаза и снова заснуть. Такое в норме может происходит по 3-5 раз за ночь, но для здорового человека это незначимые пробуждения — он о них забывает.

Но у некоторых может сформироваться условный рефлекс боязни не заснуть: человек просыпается через каждые 2 часа сна и сразу возникает мысль «Ужас, я проснулся, ужасная постель, кошмарная бессонница». А далее — скачок давления, выброс гормонов стресса и уже не заснуть. В итоге, человек начинает помнить каждое пробуждение — оно становится для него отдельной проблемой.

По словам врача, справиться с частыми пробуждениями среди ночи помогает ограничение сна и накопление «истинно выраженной сонливости». Главное правило — не лежать в кровати без сна больше 15 минут. Специалист так объяснял принцип: чем дольше человек просто лежит, тем больше времени он будет проводить в постели без сна.