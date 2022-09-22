Как рассказали «Доктору Питеру» в Боткинской больнице в Петербурге, за последние две недели врачи отмечают рост госпитализаций пациентов с COVID-19. По словам главного врача инфекционного стационара Дениса Гусева, этот рост был прогнозируемым — он связан с началом учебного года. Однако страдают в основном не молодые, а пожилые.
Главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина, доктор медицинских наук, профессор
- Чаще госпитализируются люди старшего и пожилого возраста, имеющие хронические заболевания сердечно-сосудистой, дыхательной системы, онкологию, — говорит Денис Гусев.
По словам Юлиана Карпова, заведующего инфекционным отделением Клинической больницы Святителя Луки, коронавирусная инфекция одинаково часто отправляет в больницу как мужчин, так и женщин.
Врач-терапевт, пульмонолог, заведующий инфекционным отделением Клинической больницы Святителя Луки
- Возраст пациентов по-прежнему в основном старше 45 лет. Как правило, это люди с сопутствующими заболеваниями, течение которых COVID-19 намного утяжеляет, — пояснил врач.
Справка
В Петербурге за последние сутки в больницы с коронавирусной инфекцией и пневмонией доставили 284 человека.
По оперативным данным, свободных мест в красных зонах городских стационаров немного — из 2 830 развернутых коек на сегодня заняты 2 375. В реанимациях находятся 195 человек, из них 57 подключены к ИВЛ.
Пневмония у каждого третьего
По словам Дениса Гусева, по проявлениям COVID-19 сейчас напоминает грипп и обычную ОРВИ.
- Сейчас чаще всего поступают пациенты с признаками поражения верхних дыхательных путей — насморком, першением в горле, повышением температуры тела до 38-39 градусов, а также головными болями, — сказал главврач.
Это подтверждает и терапевт, пульмонолог Юлиан Карпов:
- В последнюю волну коронавирусная инфекция протекает как обычная ОРВИ.
По словам специалиста, пациенты жалуются на
заложенность в груди,
першение в горле,
боли при глотании,
насморк,
слабость,
ощущение разбитости и усталости,
выраженную потливость,
высокую температуру, которая держится около 2-3 дней и затем снижается.
Но пневмонии никуда не исчезли — риск, что инфекция доберется до легких, остается. По словам главврача Боткинской больницы, в августе и сентябре пациентов с пневмониями у них стало больше — причем, как с вирусными на фоне COVID-19, так и с бактериальными.
Однако врачи отмечают: в целом поражение нижних дыхательных путей при коронавирусной инфекции встречается реже, чем раньше. По словам Юлиана Карпова, пневмонию диагностируют примерно у трети госпитализированных.
- В предыдущие волны пневмония была практически у всех пациентов ковидных стационаров. Причем площадь поражения легких тогда была в лучшем случае КТ-2 (это 25-50%), а в основном — КТ-3 и нередко даже КТ-4 (площадь поражения более 70%). Сейчас настоящая пневмония встречается где-то у трети пациентов и с объемом поражения КТ-1. Даже КТ-2 бывает крайне редко, — сообщил пульмонолог.
В группу риска тяжелого течения инфекции по-прежнему входят люди, страдающие сахарным диабетом, гипертонией, врожденными и приобретенными иммунодефицитами, хроническими заболеваниями сердца, органов дыхания и почек, а также пациенты с диагнозом «рак», получающие химиотерапию.