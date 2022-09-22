Но пневмонии никуда не исчезли — риск, что инфекция доберется до легких, остается. По словам главврача Боткинской больницы, в августе и сентябре пациентов с пневмониями у них стало больше — причем, как с вирусными на фоне COVID-19, так и с бактериальными.

Однако врачи отмечают: в целом поражение нижних дыхательных путей при коронавирусной инфекции встречается реже, чем раньше. По словам Юлиана Карпова, пневмонию диагностируют примерно у трети госпитализированных.

- В предыдущие волны пневмония была практически у всех пациентов ковидных стационаров. Причем площадь поражения легких тогда была в лучшем случае КТ-2 (это 25-50%), а в основном — КТ-3 и нередко даже КТ-4 (площадь поражения более 70%). Сейчас настоящая пневмония встречается где-то у трети пациентов и с объемом поражения КТ-1. Даже КТ-2 бывает крайне редко, — сообщил пульмонолог.