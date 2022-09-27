Нормой принято считать частоту пульса в покое от 60 до 90 ударов в минуту. В идеале она должна соответствовать частоте сердечных сокращений (ЧСС). Но, по словам врача-кардиолога Анны Кореневич, у некоторых людей пульс бывает ниже 60, и пугаться здесь точно не стоит — несмотря на редкий пульс такие люди абсолютно здоровы. Например, пульс 58, 55 или 48 ударов в минуту — тоже считается нормой.
- Если ваш пульс в покое ниже 90 и при этом у вас нормальное артериальное давление (не пониженное и не повышенное), нормальное самочувствие — не кружится голова, нет слабости и вы не теряете сознание, то пульс ниже 60 в минуту — это нормально, —
По словам кардиолога, например, во сне часто наш пульс снижается до 30 ударов в минуту, и никого это не удивляет. У спортсменов редкий пульс тоже встречается часто — как говорят медики, у них пульс склонен к брадикардии. И это нормально.
- В моей практике была красивая молодая пациентка 36 лет. Она пришла на прием, ей сделали кардиограмму, которая показала пульс в покое 36 ударов в минуту. То есть ее возраст соответствовал пульсу. И когда она увидела мои слегка удивленные глаза, то сказала: «Доктор, у меня так всю жизнь. Где меня только не обследовали, но я абсолютно здорова, мастер спорта, и у меня все хорошо». Это был вот такой вариант нормы, — заверила кардиолог.
Когда редкий пульс — не норма
Однако нельзя игнорировать редкий пульс, если он сопровождается следующими симптомами:
низкое артериальное давление,
слабость,
головокружение,
предобморочное состояние или потеря сознания.
В этих случаях кардиолог советует не медлить — как можно скорее обращаться к врачу и обследоваться. А в экстренных случаях лучше не ждать приема и вызывать скорую.
Когда нормальный пульс — признак проблем с сердцем
В то время, как слишком редкий пульс может быть вариантом нормы, оказывается, нормальный пульс в некоторых случаях может, наоборот, указывать на проблемы с сердцем. Как ранее рассказывала Анна Кореневич, в своей практике она встречала тысячи пациентов с больным сердцем, у которых был абсолютно нормальный пульс — 65-75 ударов в состоянии покоя. При этом также было огромное число людей, у которых пульс выходил за пределы нормы, но при этом они были абсолютно здоровы. Именно поэтому, по словам врача, нельзя делать серьезные выводы о здоровье сердца только по показателям своего пульса.
Так, частота пульса зависит от многих факторов. Например, от уровня физической нагрузки и эмоционального состояния. Его рост на фоне тех же физнагрузок не должен пугать — это естественная физиологическая реакция. Даже если он поднимается слишком сильно при ходьбе или беге, это может говорить о плохой физической подготовке человека, но не более. А вот если в целом пульс в пределах нормы, но при физической активности он не меняется — вот это уже повод для беспокойства и похода к врачу. Такая реакция может указывать на серьезные проблемы на уровне сердца.
Как объяснял врач-кардиолог Владимир Пирожников, частота пульса также сильно зависит от пола и возраста человека. Например, у женщин и младенцев сердечная мышца сокращается чаще, чем у мужчин.