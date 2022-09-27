- Если ваш пульс в покое ниже 90 и при этом у вас нормальное артериальное давление (не пониженное и не повышенное), нормальное самочувствие — не кружится голова, нет слабости и вы не теряете сознание, то пульс ниже 60 в минуту — это нормально , — объяснила Анна Кореневич подписчикам своего ютуб-канала.

По словам кардиолога, например, во сне часто наш пульс снижается до 30 ударов в минуту, и никого это не удивляет. У спортсменов редкий пульс тоже встречается часто — как говорят медики, у них пульс склонен к брадикардии. И это нормально.

- В моей практике была красивая молодая пациентка 36 лет. Она пришла на прием, ей сделали кардиограмму, которая показала пульс в покое 36 ударов в минуту. То есть ее возраст соответствовал пульсу. И когда она увидела мои слегка удивленные глаза, то сказала: «Доктор, у меня так всю жизнь. Где меня только не обследовали, но я абсолютно здорова, мастер спорта, и у меня все хорошо». Это был вот такой вариант нормы, — заверила кардиолог.

Когда редкий пульс — не норма

Однако нельзя игнорировать редкий пульс, если он сопровождается следующими симптомами:

низкое артериальное давление,

слабость,

головокружение,

предобморочное состояние или потеря сознания.

В этих случаях кардиолог советует не медлить — как можно скорее обращаться к врачу и обследоваться. А в экстренных случаях лучше не ждать приема и вызывать скорую.