Что будет, если самому себе назначить антибиотики: 3 истории из практики врача

Одними из спорных препаратов были и остаются антибиотики. Людей всегда волнует их рациональное применение и необходимость приема в каждой конкретной ситуации. Одни воспринимают антибиотики практически как панацею от любой хвори, и очень паникуют, если при очередной болезни врач их не назначает. Другие, даже в случае необходимости приема антимикробного средства, отказываются от них и тянут с лечением, зачастую получая серьезные осложнения.
Помимо прочего, прием этих препаратов связан с массой заблуждений, которые серьезно влияют на результат терапии. Помочь разобраться в этом «Доктору Питеру» помогает аллерголог-иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)vk.com/blog_medicina
1. Мы знали о них давно
Антибиотики существовали задолго до того, как были официально открыты учеными в сороковых годах 20 века. Они были знакомы человечеству в форме природных соединений, которые подавляли жизнедеятельность и размножение бактерий.
Например, клюкву издавна использовании при лечении инфекций мочевых путей, мед — при простудах и ангине, а подорожник — при лечении ран. В них содержатся природные вещества, подавляющие рост бактерий.
Выделенными в качестве соединения и внедряемыми в массовое производство они стали, начиная с середины ХХ века, и сегодня существует масса различных антибиотиков как природного, так и синтетического происхождения. И хотя препараты известны давно, заблуждений в отношении их приема очень много, пора с ними разобраться.
2. Не убивают всю заразу наповал
В мире существует масса заболеваний, вызываемых различными возбудителями — это могут быть вирусы, бактерии, простейшие и другие. Антибиотики действуют только на бактерии и частично на простейших, так как это организмы, имеющие в своем строении клеточную стенку.
Вирусы могут существовать как живой объект только в теле людей или животных, внедряясь внутрь человеческих клеток, и антибиотики против них бессильны. Поэтому не стоит бежать в аптеку при ОРВИ, чтоб попытаться быстрее вылечиться. Мало того, что не поможет, эти лекарства могут еще и навредить кишечнику и спровоцировать аллергию.
Случай из практики: таблетки по совету друга
В клинику челюстно-лицевой хирургии направили пациента В., 56 лет. Неделю назад у него заболел зуб. Хотя боль была сильная, пульсирующая и даже щека отекла, идти к стоматологу мужчина не захотел, побоялся. По совету друга начал принимать антибиотики и обезболивающие препараты — решил, что можно полечиться дома. Через четыре дня боль прекратилась, симптомы пропали.
Через три дня боль вернулась с новой силой, температура скакнула до 39 С, появился сильный отек лица, выраженные симптомы интоксикации, слабость, боль в суставах. На работу мужчина выйти не смог, стало совсем плохо, вызвал скорую помощь.
Скорая привезла его в стационар, где пострадавшему поставили диагноз «флегмона челюстно-лицевой области». Врачи сказали, что он напрасно протянул время — антибиотики в этом случае только слега притушили воспаление, но не убрали его. В итоге мужчине пришлось делать операцию, а потом долго восстанавливаться — почти месяц он провел на больничном.
3. Не убьют, так затормозят
Антибиотики могут действовать на стенку бактерий, разрушая и убивая патоген, либо нарушают синтез веществ, необходимых для ее жизни, вызывая ее гибель. Все антибиотики по принципу действия можно разделить на две большие группы:
бактерицидные — убивающие бактерий сами;
бактериостатические, подавляющие их размножение, а оставшиеся колонии уничтожаются иммунной системой организма.
При ангине, когда есть риск серьезных осложнений на сердце или почки, нужно действовать быстро. Врач подберет мощный препарат, обладающий бактерицидным действием. Если же это, к примеру, кожное воспаление у молодого и относительно здорового человека, нужно только помочь иммунной системе бактериостатичеким препаратом.
4. Дороже — не значит лучше
Антибиотики разделяют по группам, исходя из их принадлежности к определенным химическим веществам или их природному происхождению. Средства одной химической группы обладают сходным спектром активности, и отличаются по поколениям, чем выше поколение, тем более современным, серьезным и дорогостоящим будет препарат. Но это совершенно не значит, что антибиотики ранних поколений менее активны, чем разработанные позднее.
Так, при лечении коклюша или дифтерии врачи применяют эритромицин, которым лечили еще нас в детстве. В тех пор он не потерял эффективности, хотя появились и более современные его аналоги.
Случай из практики: диагноз по интернету
24-летний Николай Н. почувствовал недомогание, похожее на обычную ОРВИ: поднялась температура, заболело горло. Обращаться к врачу времени не было, нужно закончить проект на работе. Стал самостоятельно принимать антибиотик, решив, что у него ангина (вычитал в интернете — симптомы были похожи).
Через несколько часов после приема таблетки у него сильно заболел живот, начались спазмы, тошнота, которая длилась несколько часов. Через сутки к предыдущим жалобам присоединилась диарея.
При обращении к врачу определен инфекционный мононуклеоз и реакция на антибиотик. Препарат, конечно же, отменили — он только усугубил ситуацию, но нисколько не помог. А вот с правильным лечением, назначенным врачом, парень быстро поправился.
5. Все это вредная «химия», травки — лучше
Многие люди считают, что антибиотики это «химия», и если их использовать, можно существенно навредить организму. Лучше применить народную медицину и местные средства, пусть организм сам справляется с болезнью. Эта позиция не совсем верная.
Если это банальные простуды или легкие насморки — вполне возможно обойтись без сильных лекарств, но если это серьезная микробная инфекция — гнойный отит, пневмония, ангина, гайморит, гнойные раны, тогда антибиотики просто необходимы.
6. Интернет и знакомые — при выборе не помощники
При любом бактериальном заболевании крайне важно, чтобы назначением любого лекарства занимался лечащий врач, который тщательно осмотрел больного человека, выяснил причину болезни и спрогнозировал ее течение.
Нельзя в выборе антибиотиков доверять консультациям из интернета, советам соседок или провизора из аптеки — который, к слову, должен потребовать рецепт на препараты от врача. При правильном назначении антибиотика он действует эффективно и быстро, при этом риск побочных эффектов от его приема сводится к минимуму.
Случай из практики: лекарственный дерматит своими руками
На прием пришла мама с девочкой 4 лет. Она рассказала, что ее малышка начала сильно кашлять, поднялась температура, пропал аппетит, девочка плакала и капризничала. По совету мамочек из форума, которые рассказали, что у их деток было подобное и им назначили антибиотики, мама купила в аптеке антибиотик в виде суспензии и дала ребенку.
Через несколько часов появилась зудящая сыпь. Мама решила, что это аллергия на антибиотик и дала дочке антигистаминное средство. Давать ей антибиотик не прекратила — лечить так лечить.
К моменту обращения к врачу у девочки на коже была обильная красная сыпь с расчесами и корочками, ребенок все время капризничал и плакал, ей было очевидно очень дискомфортно. Диагноз — ОРВИ и острая аллергическая реакция на препарат в форме лекарственного дерматита. В этом случае антибиотик не только не помог, он навредил — при ОРВИ это лекарство абсолютно бесполезно.
7. Детям можно далеко не все препараты
Обычно микробные болезни детей вызываются одними и теми же микробами, что и у взрослых. Поэтому, детям применяются такие же группы антибиотиков, что и взрослым, с поправками на возраст и особенности развития, подбирая меньшие дозировки и формы приема (сиропы, суспензии, порошки).
Однако некоторые из антибиотиков в лечении детей ограничиваются, так как обладают достаточно выраженными побочными и токсическими эффектами в отношении растущего организма.
Такие антибиотики в амбулаторном лечении детей запрещены, они могут применяться только в экстренных случаях, когда другие неэффективны, а угроза жизни ребенка потенциально выше возможных побочных эффектов.
У детей раннего возраста не применяются средства:
из группы аминогликозидов, к которым относят гентамицин и канамицин. Эти антибиотики могут «убить» поски и прровоцируют глухоту;
из группы тетрациклинов, которые нарушают рост скелета и вызывают потемнение эмали зубов;
из группы доксициклина, так как оказывает токсическое действие на нервную систему;
из группы левомицетина, они токсически влияют на кроветворение (возможны анемия и снижение лейкоцитов).
8. Это не «витаминки» — нужно учесть противопоказания
Есть достаточно большое количество заболеваний, которые крайне сложно вылечить без применения антибиотиков, не получив при этом серьезных осложнений. Однако, антибиотик — это не «витаминки», это серьезный препарат, имеющий свои строгие показания и противопоказания.
Каждый раз при назначении этого лекарства необходимо смотреть по ситуации и решать — необходим ли он в данной ситуации или можно обойтись без его применения. Если это пневмония, гнойный отит или сепсис, препараты нужны. Если это воспаление кожи, расстройства пищеварения или ОРВИ, и нет осложнений, антибиотик пить не нужно.