Что будет, если самому себе назначить антибиотики: 3 истории из практики врача

Сегодня, в век развитой медицины, когда аптеки с различными медикаментами на любой случай жизни имеются на каждом углу, мы уже не можем представить себе, как же раньше люди жили без лекарств? Однако засилье медикаментов, особенно антибиотиков — опасно.