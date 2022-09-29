- Большая часть популярных противовирусных средств и иммуномодуляторов не обладают доказанной эффективностью действия. Это легко понять самому, так как вирусов, которые вызывают ОРВИ, тысячи. Придумать эффективное лекарство для каждого из них, как при гриппе и коронавирусной инфекции, не представляется возможным. Наличие супертаблетки, которая «поднимет иммунитет» до невероятных высот и справится со всеми вирусами, тоже маловероятно. Изобретателя такого чудо-средства сразу бы нашла Нобелевская премия, если оно было бы эффективно, — говорит врач-терапевт Иван Ромасов.

Симптомы простуды всем знакомы. Она, как правило, сопровождается: