Как говорят врачи, обычная простуда длится недолго — в среднем 5-7 дней (максимум 10) и не требует какого-то специфического лечения — в основном она лечится симптоматически. То есть каждый симптом по отдельности.
Врач-терапевт, врач-кардиолог компании «Инвитро», кандидат медицинских наук
- Большая часть популярных противовирусных средств и иммуномодуляторов не обладают доказанной эффективностью действия. Это легко понять самому, так как вирусов, которые вызывают ОРВИ, тысячи. Придумать эффективное лекарство для каждого из них, как при гриппе и коронавирусной инфекции, не представляется возможным. Наличие супертаблетки, которая «поднимет иммунитет» до невероятных высот и справится со всеми вирусами, тоже маловероятно. Изобретателя такого чудо-средства сразу бы нашла Нобелевская премия, если оно было бы эффективно, — говорит врач-терапевт Иван Ромасов.
Симптомы простуды всем знакомы. Она, как правило, сопровождается:
головными болями,
общим недомоганием,
обильными выделениями из носа,
непродолжительным сухим кашлем,
небольшим подъемом температуры тела — обычно менее 38 градусов, а часто вообще без лихорадки.
Народные средства, которые работают
Кроме лекарств, у многих есть также свои, «проверенные» домашние способы лечения насморка, кашля и больного горла. По словам Ивана Ромасова, большая часть народных способов лечения ОРВИ научно не обоснована, и имеет всего лишь слабый физиотерапевтический эффект — в активную стадию болезни он может даже навредить. Но есть и относительно действенные народные методы борьбы с ОРВИ. К примеру, эти пять, по словам терапевта, нашли доказательную базу.
Мед. По словам врача, это единственное средство народной медицины, которое имеет эффективную доказательную базу. Мед хорошо помогает от кашля, а вот при больном горле он работает не так хорошо.
Полноценный сон, обильное питье и отдых. Они помогают бороться с интоксикацией организма при инфекции, а также восстанавливать силы.
Куриный суп или бульон. Он помогает восстанавливать силы и добавляет необходимые вещества для нормальной работы иммунитета.
Чай с лимоном или имбирем, витамин С в шипучем виде или в других напитках. Такое питье будет полезно для регидратации и дезинтоксикации организма. Однако надо учитывать, что людям с хроническими заболеваниями желудка (гастритами, язвой) и мочекаменной болезнью увлекаться такими напитками не стоит.
Ингаляции над вареной картошкой или водяной баней. По поводу этого популярного народного средства исследования не проводились, но логически оно может быть эффективно. Как отметил врач, при кашле часто используются ингаляции с физраствором, а в случае с картошкой и водяной баней пар тоже получается влажным и опосредованно можно добиться схожего эффекта.
Когда без врача не обойтись
Иногда даже при простуде лечение подручными средствами не дает нужного и быстрого эффекта — может потребоваться консультация врача. Доктор перечислил ситуации, когда взрослым болеющим обязательно надо обратиться за медпомощью.
Если простуда длится дольше 10 дней;
Если появились тяжелые или непривычные симптомы: лихорадка выше 38°C в течение трех дней и дольше, сильные головные боли, одышка, боли в грудной клетке;
Если на фоне простуды появились судорги, тремор, рвота, выраженное головокружение и обмороки;
Если у человека уже есть хронические заболевания (к примеру, сердечно-сосудистые, диабет, астма), если он старше 65 лет;
Женщинам во время беременности;
Если кашель сохраняется дольше 2-3-х дней или при кашле начала отходить мокрота, важно исключить внебольничную пневмонию.