Осень — сезон ОРВИ и обострения гайморитов. Больно уж переменчива погода в межсезонье: то холодно, то жарко, то дождь, то солнце — переохладится и заболеть очень просто.
Один из способов быстро победить надоедливый насморк — промывание носа. О том, при каких еще недугах эта процедура работает, как ее правильно проводить и какие противопоказания существуют, объясняют специалисты.
Пластический хирург, ЛОР
Когда нужно промывать нос
По словам врача Иляны Гончаровой, промыть нос стоит при следующих диагнозах:
Аллергический ринит;
Вазомоторный ринит;
Острый ринит;
Гайморит;
Синусит.
Словом, промывание носа поможет при любом заболевании, при котором есть выделения из носа.
- Процедура промывания — это отличная вещь для лечения ЛОР заболеваний. Она может спасти вас от прокола и пункций при гайморитах, и даже при простом ОРВИ промывание может гораздо ускорить выздоровление. Ведь когда нос промывается, из него удаляется не только слизь, но и микробы и аллергены, которые воздействуют на слизистую и заставляют ее отекать, — поясняет Гончарова.
Чем промывать нос
- Промывать я рекомендую морской водой.
Почему не стоит промывать обычной водой? В нашем организме поддерживается определенная концентрация соли, и, если мы промываем просто водой, мы нарушаем этот солевой баланс. Носовые раковины начинают отекать, они как бы втягивают в себя эту воду, и человек дышит носом еще хуже.
Важный момент: можно использовать очень соленый раствор. Есть специальные препараты, которые вытягивают воду из носовых раковин и заставляют их сократиться. Поэтому человек начинает дышать лучше без сосудосуживающих капель. Но у этих средств есть и побочный эффект — они пересушивают слизистую. ⠀
Своим пациентам я рекомендую промывать нос обычным солевым изотоническим раствором, — рассказывает Гончарова.
Как промывать нос
- Сначала обязательно закапать сосудосуживающие капли для раскрытия носовых ходов и эффективности промывания. Поэтому начинаем промывание примерно через 5 минут после закапывания капель, когда нос хорошо задышал.
Бутылочка вставляется в одну ноздрю, и под напором вода выливается из другой, и наоборот. Затем нужно хорошо отсморкаться, и только после этого, на чистую слизистую, можно брызгать лечебные спреи.
Если у вас аллергический ринит, можно использовать противоаллергические или гормональные спреи; если гайморит — спреи с антибиотиком и противовоспалительным компонентом, — советует врач.
Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.
Лучше всего — лейка
По словам отоларинголога Анны Никитиной, лучший способ промыть нос — сделать это с помощью специальной лейки.
- Российские ученые подтвердили целесообразность регулярных промываний полости носа изотоническим раствором температуры тела 2 раза в сутки.
Важно отметить, что все контролируемые исследования эффективности ирригационной терапии касались промывания полости носа большим объемом изотонического, реже слабого гипертонического раствора (200-250 мл на одну процедуру).
Промывания малым объемом жидкости, различными аэрозолями морской воды при помощи баллончиков, содержащих 30-150 мл раствора, не имеют доказательной базы.
Они, безусловно, оказывают увлажняющий эффект, улучшают работу мерцательного эпителия, но не обеспечивают промывания глубоких отделов полости носа, и околоносовых пазух.
На одно промывание полости носа должно приходится 200-300 мл. Таким образом, лучшей системой для промывания полости носа — лейка.
Лейка является самым результативным методом промывания носа. Жидкость для промывания подается в полость носа «самотеком», то есть без давления, что позволяет избежать такого осложнения, как воспаление среднего уха.
Кому нельзя промывать нос
Однако у такого промывания есть ряд противопоказаний. Например:
Возраст до 3-х лет;
Острый отит и обострение хронического отита;
Частые носовые кровотечения;
Доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа;
Непроходимость носовых путей.