Осень — сезон ОРВИ и обострения гайморитов. Больно уж переменчива погода в межсезонье: то холодно, то жарко, то дождь, то солнце — переохладится и заболеть очень просто.

Один из способов быстро победить надоедливый насморк — промывание носа. О том, при каких еще недугах эта процедура работает, как ее правильно проводить и какие противопоказания существуют, объясняют специалисты.