промыть нос
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Осень — сезон ОРВИ и обострения гайморитов. Больно уж переменчива погода в межсезонье: то холодно, то жарко, то дождь, то солнце — переохладится и заболеть очень просто.

Один из способов быстро победить надоедливый насморк — промывание носа. О том, при каких еще недугах эта процедура работает, как ее правильно проводить и какие противопоказания существуют, объясняют специалисты.

Иляна Гончарова
Иляна Гончарова
Медицина

Пластический хирург, ЛОР

Когда нужно промывать нос

По словам врача Иляны Гончаровой, промыть нос стоит при следующих диагнозах:

  • Аллергический ринит;

  • Вазомоторный ринит;

  • Острый ринит;

  • Гайморит;

  • Синусит.

Словом, промывание носа поможет при любом заболевании, при котором есть выделения из носа.

- Процедура промывания — это отличная вещь для лечения ЛОР заболеваний. Она может спасти вас от прокола и пункций при гайморитах, и даже при простом ОРВИ промывание может гораздо ускорить выздоровление. Ведь когда нос промывается, из него удаляется не только слизь, но и микробы и аллергены, которые воздействуют на слизистую и заставляют ее отекать, — поясняет Гончарова.

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Чем промывать нос

- Промывать я рекомендую морской водой.

Почему не стоит промывать обычной водой? В нашем организме поддерживается определенная концентрация соли, и, если мы промываем просто водой, мы нарушаем этот солевой баланс. Носовые раковины начинают отекать, они как бы втягивают в себя эту воду, и человек дышит носом еще хуже.

Важный момент: можно использовать очень соленый раствор. Есть специальные препараты, которые вытягивают воду из носовых раковин и заставляют их сократиться. Поэтому человек начинает дышать лучше без сосудосуживающих капель. Но у этих средств есть и побочный эффект — они пересушивают слизистую. ⠀

Своим пациентам я рекомендую промывать нос обычным солевым изотоническим раствором, — рассказывает Гончарова.

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Как промывать нос

- Сначала обязательно закапать сосудосуживающие капли для раскрытия носовых ходов и эффективности промывания. Поэтому начинаем промывание примерно через 5 минут после закапывания капель, когда нос хорошо задышал.

Бутылочка вставляется в одну ноздрю, и под напором вода выливается из другой, и наоборот. Затем нужно хорошо отсморкаться, и только после этого, на чистую слизистую, можно брызгать лечебные спреи.

Если у вас аллергический ринит, можно использовать противоаллергические или гормональные спреи; если гайморит — спреи с антибиотиком и противовоспалительным компонентом, — советует врач.

Анна Никитина
Анна Никитина
Медицина

Врач-оториноларинголог, хирург, ринолог.

Лучше всего — лейка

По словам отоларинголога Анны Никитиной, лучший способ промыть нос — сделать это с помощью специальной лейки.

- Российские ученые подтвердили целесообразность регулярных промываний полости носа изотоническим раствором температуры тела 2 раза в сутки.

Важно отметить, что все контролируемые исследования эффективности ирригационной терапии касались промывания полости носа большим объемом изотонического, реже слабого гипертонического раствора (200-250 мл на одну процедуру).

Промывания малым объемом жидкости, различными аэрозолями морской воды при помощи баллончиков, содержащих 30-150 мл раствора, не имеют доказательной базы.

Они, безусловно, оказывают увлажняющий эффект, улучшают работу мерцательного эпителия, но не обеспечивают промывания глубоких отделов полости носа, и околоносовых пазух.

На одно промывание полости носа должно приходится 200-300 мл. Таким образом, лучшей системой для промывания полости носа — лейка.

Лейка является самым результативным методом промывания носа. Жидкость для промывания подается в полость носа «самотеком», то есть без давления, что позволяет избежать такого осложнения, как воспаление среднего уха.

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Кому нельзя промывать нос

Однако у такого промывания есть ряд противопоказаний. Например:

  • Возраст до 3-х лет;

  • Острый отит и обострение хронического отита;

  • Частые носовые кровотечения;

  • Доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа;

  • Непроходимость носовых путей.

Дарья Гапионок