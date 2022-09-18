Врач Голубова рассказала, зачем при простуде пить молоко с минералкой

Эффективен ли на самом деле этот популярный с советских времен способ? Перед началом сезона гриппа и ОРВИ мы решили узнать, что сейчас о нем думают врачи.
Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки
- Действительно, такие народные методы лечения ОРВИ как молоко с маслом, медом или минералкой пациенты активно используют. Интуитивно такой способ помощи себе имеет место быть. При простуде человек чувствует жжение и першение в горле, и от этой сухости хочется избавиться. Кроме того, во время болезни в целом рекомендуется больше пить. Молоко же обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде — это все хорошо помогает. Но надо помнить, что такой метод подходит не всем. Отказаться от него надо при непереносимости лактозы, аллергических реакциях на белок коровьего молока или мед.
Молоко с минеральной водой чаще всего используют при кашле. Отмечу, что это может быть эффективно только при сухом, непродуктивном кашле и в течение первых дней болезни. Эта комбинация помогает:
разжижать мокроту,
смягчать слизистую оболочку гортани,
избавиться от приступов кашля,
снимать першение и спазмы дыхательных путей,
способствует быстрой регенерации поврежденной ткани (во время кашля ткань травмируется),
насыщать кровь кислородом.
Отдавать предпочтение надо щелочным водам (это, например, «Боржоми», «Ессентуки №17, «Нарзан» — Прим. ред.) — именно щелочь нейтрализует кислую среду мокроты. Как правило, используется такое сочетание в соотношении 1:1. Из основных противопоказаний — заболевания суставов (в такой воде много различных солей) и нарушения работы мочевыделительной системы (например, мочекаменная болезнь или болезни почек).
Мы не против использования таких народных методов, но, конечно, одних только их при лечении ОРВИ недостаточно. Под контролем врача, с использованием при необходимости лекарственной терапии — все вместе дает хороший результат.
Врач-кардиолог терапевтического отделения Мариинской больницы, терапевт по оказанию экстренной медицинской помощи
- Конечно, молоко не может быть основным методом лечения простудных заболеваний. При неосложненных ОРВИ основные методы — это покой, отдых, обильное питье. Речь в принципе о жидкости, которая оказывает детоксикационный эффект. Но в этом случае идеально подойдет вода или чай комнатной температуры, может, чуть выше. Если простуда сопровождается воспалением слизистых ротоглотки, прием любой холодной или горячей жидкости может даже нанести вред. Поэтому температура должна быть комфортной.
Теплое молоко как и все прогревания, банки, горчичники можно отнести к вспомогательным, отвлекающим методам лечения простуды. Большого эффекта от них не будет. А польза сочетания молока с газировкой, минералкой — это скорее миф. Мало того, что у него нет доказательного эффекта в лечении простуды, оно еще может привести к расстройствам пищеварения.
Врач-педиатр приемного отделения клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ)
Ранее врач-педиатр СПбГПМУ Андрей Гоголев называл 9 ошибок родителей при лечении ОРВИ у детей. Среди них — давать чашками горячее молоко, в том числе с добавками в виде меда, масла и минералки.
По словам педиатра, теплое (не горячее) молоко можно давать ребенку для смягчения горла, но не литрами и стаканами, а по чуть-чуть — ложками. И то, когда уже сбили температуру — при лихорадке этого делать нельзя. Также врач напомнил родителям, что для вирусных инфекций в принципе характерен диарейный синдром, а молоко может слабить.
Мед доктор не советовал добавлять в молоко — он может спровоцировать аллергию, ту же крапивницу.
Сливочное масло тоже не рекомендовал — жирное молоко да еще с маслом даст лишнюю нагрузку на ферментативную систему, поджелудочную железу.
Минеральную воду врач советовал не добавлять в молоко, а пить отдельно. По его словам, в этом случае подходит щелочная вода («Ессентуки 17» или «Новотерскую»), которую перед употреблением надо дегазировать.