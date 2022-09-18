Врач Голубова рассказала, зачем при простуде пить молоко с минералкой

- Действительно, такие народные методы лечения ОРВИ как молоко с маслом, медом или минералкой пациенты активно используют. Интуитивно такой способ помощи себе имеет место быть. При простуде человек чувствует жжение и першение в горле, и от этой сухости хочется избавиться. Кроме того, во время болезни в целом рекомендуется больше пить. Молоко же обладает еще обволакивающим и отхаркивающим действием, плюс увлажняющий эффект сливочного масла или большое количество биологически активных веществ в меде — это все хорошо помогает. Но надо помнить, что такой метод подходит не всем. Отказаться от него надо при непереносимости лактозы, аллергических реакциях на белок коровьего молока или мед.

Молоко с минеральной водой чаще всего используют при кашле. Отмечу, что это может быть эффективно только при сухом, непродуктивном кашле и в течение первых дней болезни. Эта комбинация помогает:

разжижать мокроту,

смягчать слизистую оболочку гортани,

избавиться от приступов кашля,

снимать першение и спазмы дыхательных путей,

способствует быстрой регенерации поврежденной ткани (во время кашля ткань травмируется),

насыщать кровь кислородом.

Отдавать предпочтение надо щелочным водам (это, например, «Боржоми», «Ессентуки №17, «Нарзан» — Прим. ред.) — именно щелочь нейтрализует кислую среду мокроты. Как правило, используется такое сочетание в соотношении 1:1. Из основных противопоказаний — заболевания суставов (в такой воде много различных солей) и нарушения работы мочевыделительной системы (например, мочекаменная болезнь или болезни почек).

Мы не против использования таких народных методов, но, конечно, одних только их при лечении ОРВИ недостаточно. Под контролем врача, с использованием при необходимости лекарственной терапии — все вместе дает хороший результат.