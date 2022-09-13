Отоларинголог Богданова рассказала об опасности полоскания горла при простуде
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Осенью никто не хочет болеть, однако резкое похолодание и сезон дождей делают свое дело. Впрочем, простуды все-таки можно избежать — если одеваться по погоде и укреплять свой иммунитет.

Однако есть весьма популярный способ профилактики болезней, который на самом деле не только не помогает, но и только ухудшает положение дел. Речь идет о полоскании горла составами с антисептиками.

Екатерина Богданова
Екатерина Богданова
Медицина

ЛОР, детский ЛОР, ЛОР-хирург

Как отмечает врач-отоларинголог, хирург Екатерина Богданова, частое полоскание антисептиками точно не защитит от болезней. Слизистая в нашем горле — уникальная экосистема со своими бактериями. Именно эти бактерии работают как защитники нашего организма, образуя биопленку.

Однако если человек взял за привычку каждый день полоскать горло средством с антисептическими элементами в составе, то ничем хорошим это не закончится. Как пояснила Богданова в эфире передачи «О самом главном» на телеканале «Россия 1», такая процедура со временем просто смоет защитную биопленку, а слизистая горла станет сухой и безжизненной. В результате человек станет еще более уязвимым перед различными недугами, пояснила врач.

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Врач также указала на еще одну распространенную ошибку в лечении больного горла. По ее словам, не стоит своими силами пытаться удалить пробки из миндалин. Дело в том, что в домашних условиях получится ликвидировать лишь часть пробок — и оставшиеся будут создавать дискомфорт.

Что делать, если вы заметили на своих миндалинах пробки? В первую очередь обратитесь за помощью к врачу. Специалист сможет с помощью лазера решить вашу проблему и избавить от боли в горле.

Кстати, промывать миндалины у врача бессмысленно. Нередко, поясняет Богданова, люди годами ходят на эту процедуру, однако пробки образуются снова и снова.

К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки. А вот мятные конфетки гораздо полезней, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что пока человек сосет такие леденцы, у него вырабатывается много слюны, в которой есть природный антибиотик лизоцим — и боль в горле утихает.

Что делать, если болит горло:

  • Пейте много воды — теплой, а не горячей;

  • Старайтесь побольше молчать;

  • Ешьте мягкую еду — чтобы не раздражать слизистую;

  • Используйте спрей для горла с анестетиком.

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У современных людей совершенно нет времени болеть. Но что делать, если вы все-таки подхватили злосчастный ОРВИ? В целом, нелеченая простуда проходит за 7 дней, леченая — за неделю. Однако несколько рабочих способов облегчить свое состояние все-таки существуют. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.

Дарья Гапионок