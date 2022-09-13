Отоларинголог Богданова рассказала об опасности полоскания горла при простуде

Врач также указала на еще одну распространенную ошибку в лечении больного горла. По ее словам, не стоит своими силами пытаться удалить пробки из миндалин. Дело в том, что в домашних условиях получится ликвидировать лишь часть пробок — и оставшиеся будут создавать дискомфорт.

Что делать, если вы заметили на своих миндалинах пробки? В первую очередь обратитесь за помощью к врачу. Специалист сможет с помощью лазера решить вашу проблему и избавить от боли в горле.

Кстати, промывать миндалины у врача бессмысленно. Нередко, поясняет Богданова, люди годами ходят на эту процедуру, однако пробки образуются снова и снова.

К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки. А вот мятные конфетки гораздо полезней, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что пока человек сосет такие леденцы, у него вырабатывается много слюны, в которой есть природный антибиотик лизоцим — и боль в горле утихает.