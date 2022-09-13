Отоларинголог Богданова рассказала об опасности полоскания горла при простуде

Осенью никто не хочет болеть, однако резкое похолодание и сезон дождей делают свое дело. Впрочем, простуды все-таки можно избежать — если одеваться по погоде и укреплять свой иммунитет.
Однако есть весьма популярный способ профилактики болезней, который на самом деле не только не помогает, но и только ухудшает положение дел. Речь идет о полоскании горла составами с антисептиками.
ЛОР, детский ЛОР, ЛОР-хирург
Как отмечает врач-отоларинголог, хирург Екатерина Богданова, частое полоскание антисептиками точно не защитит от болезней. Слизистая в нашем горле — уникальная экосистема со своими бактериями. Именно эти бактерии работают как защитники нашего организма, образуя биопленку.
Однако если человек взял за привычку каждый день полоскать горло средством с антисептическими элементами в составе, то ничем хорошим это не закончится. Как пояснила Богданова в эфире передачи «О самом главном» на
Врач также указала на еще одну распространенную ошибку в лечении больного горла. По ее словам, не стоит своими силами пытаться удалить пробки из миндалин. Дело в том, что в домашних условиях получится ликвидировать лишь часть пробок — и оставшиеся будут создавать дискомфорт.
Что делать, если вы заметили на своих миндалинах пробки? В первую очередь обратитесь за помощью к врачу. Специалист сможет с помощью лазера решить вашу проблему и избавить от боли в горле.
Кстати, промывать миндалины у врача бессмысленно. Нередко, поясняет Богданова, люди годами ходят на эту процедуру, однако пробки образуются снова и снова.
К числу бесполезных способов лечения боли в горле можно смело отнести все гомеопатические препараты, мед, чеснок и лук. Не помогут и столь любимые в народе горчичники и банки. А вот мятные конфетки гораздо полезней, чем кажется на первый взгляд. Дело в том, что пока человек сосет такие леденцы, у него вырабатывается много слюны, в которой есть природный антибиотик лизоцим — и боль в горле утихает.
Что делать, если болит горло:
Пейте много воды — теплой, а не горячей;
Старайтесь побольше молчать;
Ешьте мягкую еду — чтобы не раздражать слизистую;
Используйте спрей для горла с анестетиком.
Кстати
У современных людей совершенно нет времени болеть. Но что делать, если вы все-таки подхватили злосчастный ОРВИ? В целом, нелеченая простуда проходит за 7 дней, леченая — за неделю. Однако несколько рабочих способов облегчить свое состояние все-таки существуют. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.