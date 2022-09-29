Стала известна официальная причина смерти королевы Елизаветы II

Напомним, Елизавета II, поставила рекорд пребывания у власти — 70 лет. Она стала старейшим монархом в истории Великобритании. Близкие отмечали ее крепкое здоровье — и это при том, что она никогда не сидела на диетах и не занималась полноценно спортом. По словам источников во дворце, за последние 20 лет она лишь трижды побывала в больнице. «Необратимые изменения» начались лишь прошлой осенью, хотя монарх до последнего продолжала исполнять свои обязанности.

«Доктор Питер» рассказывал о привычках, которым королева была обязана своим долголетием. Она не забывала про регулярный отдых, много гуляла пешком — всегда сама выгуливала своих любимых собак. Каталась верхом, предпочитала простую еду, старалась никогда не унывать и искать позитив даже в самых сложных ситуациях. В общем, интуитивно следовала всем тем советам, которые сейчас дают специалисты превентивной медицины.

Кстати, недавно журналисты выяснили , какого режима дня придерживалась королева — вот оно расписание долгожителя.