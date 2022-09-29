Стала известна официальная причина смерти королевы Елизаветы II

Выписку из официального реестра смертей опубликовал Национальный архив Шотландии. В документе сказано, что королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в 15.10 по местному времени (+2 часа МСК). Подданным об этом сообщили лишь спустя три часа.
В выписке, подписанной дочерью королевы, принцессой Анной, указана официальная причина смерти Ее Величества. Многие считали, что 96-летнюю Елизавету II подкосила смерть мужа в апреле 2021 года, а «добил» коронавирус, которым королева переболела минувшей зимой. Однако в свидетельстве о смерти указана самая простая и естественная причина для столь почтенного возраста. Old age, то есть, попросту говоря, от старости, по естественным причинам. Никаких других сопутствующих диагнозов, которые бы привели к смерти, нет.
Напомним, Елизавета II, поставила рекорд пребывания у власти — 70 лет. Она стала старейшим монархом в истории Великобритании. Близкие отмечали ее крепкое здоровье — и это при том, что она никогда не сидела на диетах и не занималась полноценно спортом. По словам источников во дворце, за последние 20 лет она лишь трижды побывала в больнице. «Необратимые изменения» начались лишь прошлой осенью, хотя монарх до последнего продолжала исполнять свои обязанности.
«Доктор Питер» рассказывал о привычках, которым королева была обязана своим долголетием. Она не забывала про регулярный отдых, много гуляла пешком — всегда сама выгуливала своих любимых собак. Каталась верхом, предпочитала простую еду, старалась никогда не унывать и искать позитив даже в самых сложных ситуациях. В общем, интуитивно следовала всем тем советам, которые сейчас дают специалисты превентивной медицины.
Кстати, недавно журналисты
Подъем в 7:30 утра.
Чашка ее любимого чая — Эрл Грея.
Ванна перед завтраком.
Во время завтрака ( с хлопьями, йогуртом, тостами и джемом) просмотр газет или прослушивание радио.
Разбор почты и аудиенции.
Выезды вне дворца.
Послеобеденный чай.
Работа с парламентскими докладами.
Ужин, телевизор или настольные игру. Иногда приемы гостей — «коктейли».
23.00 перед сном почитать или сделать записи в дневнике.