Пережил две войны, испанку и ковид: 5 привычек долгожителя, которому исполнилось 110 лет

В чем секрет долголетия человека, который пережил две масштабных войны, пандемию испанки и пандемию коронавируса?

Сам Джон говорит, что следует следующим принципам:

Много и долго ходить

С юных лет Джон был страстным любителем пеших прогулок. Он всегда старался ходить пешком по несколько километров каждый день. Сейчас Джон уже не так активен, как раньше, но любимое хобби все равно не бросает.

Мужчина любит гулять по дому престарелых, опираясь на тележку для покупок.

- Еще я люблю качать ногами. Каждый день, из стороны в сторону. Качаете сначала левой ногой, а потом правой, чтобы их хорошенько размять, — цитирует долгожителя британское издание Express.

Есть, спать, учиться надо в меру

Джон уверен, что умеренность — это важное слово, которое надо применять ко всему, что происходит в вашей жизни. Надо спать не много и не мало, есть столько, сколько требуется, чтобы не чувствовать голода.

- Не ешьте слишком много. Не пейте слишком много. Старайтесь держать себя в форме, — говорит Джон.

Всеми делами надо заниматься без фанатизма: читать, слушать музыку, развлекаться, учиться. Главное — мера.