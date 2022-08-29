Пережил две войны, испанку и ковид: 5 привычек долгожителя, которому исполнилось 110 лет

Свой 110 день рождения Джон Альфред Тиннисвуд встретил в доме престарелых. Мужчина живет там уже несколько лет, но назвать его старым и немощным точно нельзя. Сам Джон заявляет, что не ощущает себя на свой возраст и, как много лет назад, продолжает заниматься любимыми делами, наслаждаясь каждым прожитым днем.
Родился Джон 26 августа в 1912 году в Ливерпуле. У него с детства были проблемы со зрением, поэтому во время Второй мировой войны он служил на Королевской почте. Спустя 30 лет, в 1942 году он познакомился на танцах со своей женой — у пары родилась дочь Сьюзен. Супруги были вместе 44 года, но, к сожалению, избранница Джона скончалась в 1986 году.
После службы на почте Джон работал бухгалтером. На пенсию он вышел в 1972 году. Последние годы долгожитель проводит в доме престарелых — там он встретил пандемию коронавируса.
В чем секрет долголетия человека, который пережил две масштабных войны, пандемию испанки и пандемию коронавируса?
Сам Джон говорит, что следует следующим принципам:
Много и долго ходить
С юных лет Джон был страстным любителем пеших прогулок. Он всегда старался ходить пешком по несколько километров каждый день. Сейчас Джон уже не так активен, как раньше, но любимое хобби все равно не бросает.
Мужчина любит гулять по дому престарелых, опираясь на тележку для покупок.
- Еще я люблю качать ногами. Каждый день, из стороны в сторону. Качаете сначала левой ногой, а потом правой, чтобы их хорошенько размять, — цитирует долгожителя британское издание
Есть, спать, учиться надо в меру
Джон уверен, что умеренность — это важное слово, которое надо применять ко всему, что происходит в вашей жизни. Надо спать не много и не мало, есть столько, сколько требуется, чтобы не чувствовать голода.
- Не ешьте слишком много. Не пейте слишком много. Старайтесь держать себя в форме, — говорит Джон.
Всеми делами надо заниматься без фанатизма: читать, слушать музыку, развлекаться, учиться. Главное — мера.
Много общаться
У каждого человека должны быть друзья, приятели, коллеги, с которыми обязательно стоит поддерживать общение. Это помогает держать себя в тонусе, тренировать память, получать позитивные эмоции.
Даже находясь в доме престарелых, Джон старается поболтать как можно с большим количеством людей, включая медицинский персонал и родственников других постояльцев.
Не перегружать себя работой
Трудоголизм точно не поможет вам прожить дольше. Труд, несомненно, нужен, но не стоит забывать и про отдых. Тут важно соблюдать баланс. Работать, но не до седьмого пота. Отдыхать, но не превращаться в лентяя.
Джон уверен, что каждый человек должен уметь расставлять свои личные границы и заботиться о своем ментальном и физическом здоровье.
- Вы никогда не должны превышать то, что вы обычно делаете, иначе вы навредите и телу, и разуму, — говорит мужчина.
Баловать себя
Это еще одно важная привычка, которая уже стала правилом. Так, Джон очень любит рыбу с жаренной картошкой в кляре — он ест это блюдо каждую пятницу. Продолжает смотреть все игры любимого футбольного клуба и читать утренние газеты. Маленькие удовольствия помогают как можно медленнее стареть и чаще радоваться, заключил долгожитель.
История еще одного долгожителя
Уолтера Ортманна из Бразилии попал книгу Рекордов Гиннеса — в одной компании он проработал 84 года. Мужчина до сих пор самостоятельно добирается до офиса — увольняться он пока что не планирует. Сейчас Уолтеру 100 лет и он охотно делится своим секретом долголетия.