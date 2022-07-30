Тусклая кожа, проблемы с памятью и еще 7 признаков, что вы очень мало ходите

Скрип в суставах

Болезненные ощущения в суставах во время ходьбы часто свидетельствуют о хронических аутоиммунных болезнях или воспалительных заболеваниях. К таковым относятся артрозы и артриты, в том числе и ревматоидные. Однако иногда к потере гибкости суставов и их уплотнению приводит и нехватка активности.

В этом случае лучшим «болеутоляющим» станет обычная ходьба. Заставив суставы работать, мы постепенно тренируем их и делаем более подвижными.

«Ленивый кишечник» и запоры

При гиподинамии люди часто жалуются на проблемы с кишечником и сложности при походах в туалет. Общая активность и запоры действительно взаимосвязаны. Когда человек двигается, его толстая и прямая кишка двигаются вместе с ним. Ходьба способствует поддержанию тонуса мышц живота и диафрагмы, а также нормализации моторики кишечника — его способности к сокращению. Именно эта способность органа обеспечивает необходимые условия для продвижения съеденной пищи, ее усвоения и вывода остатков из организма.

Физическая активность помогает наладить режим походов в туалет. Это особенно важно, учитывая, что частые запоры — это благодатная почва для последующего развития геморроя, и их нельзя игнорировать.