Тусклая кожа, проблемы с памятью и еще 7 признаков, что вы очень мало ходите

Гиподинамия или недостаток физической нагрузки — проблема хорошо знакомая многим. Последствия нехватки активности особенно ощущают на себе офисные сотрудники и все, чья работа связана с сидением за компьютером. Гиподинамия считается достаточно опасным состоянием и негативно сказывается на работе большинства систем нашего организма. Какие симптомы укажут, что вы слишком мало двигаетесь? Девять основных признаков «Доктору Питеру» перечислил Анвар Гиниятов, травматолог-ортопед.
Скрип в суставах
Болезненные ощущения в суставах во время ходьбы часто свидетельствуют о хронических аутоиммунных болезнях или воспалительных заболеваниях. К таковым относятся артрозы и артриты, в том числе и ревматоидные. Однако иногда к потере гибкости суставов и их уплотнению приводит и нехватка активности.
В этом случае лучшим «болеутоляющим» станет обычная ходьба. Заставив суставы работать, мы постепенно тренируем их и делаем более подвижными.
«Ленивый кишечник» и запоры
При гиподинамии люди часто жалуются на проблемы с кишечником и сложности при походах в туалет. Общая активность и запоры действительно взаимосвязаны. Когда человек двигается, его толстая и прямая кишка двигаются вместе с ним. Ходьба способствует поддержанию тонуса мышц живота и диафрагмы, а также нормализации моторики кишечника — его способности к сокращению. Именно эта способность органа обеспечивает необходимые условия для продвижения съеденной пищи, ее усвоения и вывода остатков из организма.
Физическая активность помогает наладить режим походов в туалет. Это особенно важно, учитывая, что частые запоры — это благодатная почва для последующего развития геморроя, и их нельзя игнорировать.
Одышка
Движение и физическая активность — это обязательное условие для поддержания нормальной работы органов дыхания. Сидячий образ жизни неизбежно приводит к ухудшению вентиляции легких и газообмена организма. Самое первое и яркое проявление этой проблемы — одышка, возникающая даже при незначительной физической нагрузке.
Высокое давление
Жалобы на повышенное артериальное давление также могут быть последствием недостаточной физической активности. Исследования показывают, что у людей с гиподинамией давление обычно выше, чем у тех, кто ведет активный образ жизни. Со временем это может привести к хронической артериальной гипертензии — повышенному давлению, развитию ишемической болезни сердца и даже сердечному приступу (инфаркту).
Проблемы с осанкой и боли в спине
Сидячий образ жизни приводит к ослаблению всей мускулатуры человека. В том числе, и мышц спины. Постепенно теряя силу, они перестают поддерживать наш позвоночник. Итогом становится нарушение осанки и постоянные боли в спине. Для тренировки мышц спины хорошо подходят йога, пилатес и другие комплексы упражнений, направленных на растяжку. Однако подойдет и обычная ходьба.
Бессонница
Расстройства сна также нередко сопутствуют гиподинамии. В отдельных случаях у человека может наблюдаться и повышенная сонливость в дневное время. Даже выспавшись, он ощущает себя разбитым и сонным. Регулярная физическая нагрузка и пешие прогулки дадут заряд бодрости в дневное время, облегчат процесс засыпания и сделают сон более крепким.
Проблемы с памятью
Физическая нагрузка способствует выработке организмом особых химических веществ — факторов роста, необходимых для нормального развития клеток. Некоторые из этих веществ принимают участие в кровообращении головного мозга. Чем активнее кровь поступает в мозг, тем выше становится способность человека к логическому мышлению, анализу и запоминанию информации, принятию решений. Недостаточное кровообращение, в свою очередь, приводит к проблемам с памятью и концентрацией внимания.
Вялая и тусклая кожа
Движение — залог сохранения молодости. Ходьба и даже несложные физические упражнения способствуют улучшения кровообращения. Это положительно сказывается на работе всей кровеносной системы организма, включая капилляры — самые тонкие сосуды, в том числе, расположенные в области лица. Так что одним из последствий гиподинамии также можно считать ухудшение внешнего вида кожи: лицо теряет естественное сияние, становится тусклым и серым.
Перепады настроения, депрессия
Нехватка движения вредит не только физическому, но душевному здоровью. На фоне гиподинамии нередко развиваются тревожные расстройства и депрессии. Опасность депрессивного состояния заключается и в том, что человеку становится все сложнее заставить себя двигаться. В результате складывается «порочный круг», где гиподинамия и депрессия подстегивают друг друга. Поэтому, если вы заметили за собой депрессивные настроения, лучше не медлить и как можно скорее подключить хотя бы базовые физические упражнения. Хорошей альтернативой также станут ходьба, езда на велосипеде и бассейн.