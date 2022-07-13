Сейчас обсуждается много новомодных способов, которые якобы могут продлить молодость — та же
По поводу этих способов омолодиться сейчас ведутся споры — не все согласны с тем, что они реально работают и могут помочь.
Ученые признают — продлить молодость можно только комплексно — бросить курить, заниматься спортом и скорректировать рацион.
Вот реальные методы отсрочить старение мозга, суставов, кожи, глаз.
Как затормозить старение суставов
С годами суставы болят и ноют, время не щадит их. Лучший способ сохранить их молодость — постоянно двигаться,
Что касается самых полезных видов спорта для здоровья суставов — это плавание. Оно щадящим образом влияет на суставы, дает минимальную ударную нагрузку, улучшает их подвижность и укрепляет.
Важны для здоровья суставов и силовые тренировки — когда вы по силам нагружаете организм во время физической активности. Нагрузка на суставы и кости сделают их сильнее, но выполнять упражнения надо под присмотром опытного тренера.
Для суставов будет полезна и противовоспалительная диета — добавляйте в рацион вот эти продукты — перец чили, куркума, чеснок, оливковое масло, орехи, семена и жирную рыбу.
Как замедлить старение кожи
Нет простого решения, как не допустить появления морщин. Но эффективно действовать в этом направлении помогут защита от активного солнца и правильный рацион.
Избегайте жирной, соленой и сладкой пищи, особенно опасны жареные в масле продукты. Такая еда может снизить эластичность кожи и ускорить процесс старения.
- Один из главных факторов старения — накопление конечных продуктов гликирования (КПГ), —
Для здоровья кожи надо выбирать продукты, содержащие много коллагена, который способствует здоровью и эластичности кожи — это брокколи, помидоры, миндаль и конечно, костный бульон.
Пользу принесут и натуральные пробиотики. Важно помнить — на здоровье кожи напрямую влияет то, что происходит в вашем желудочно-кишечном тракте.
Вот простой тест, который поможет понять, здоров ли ваш кишечник.
Как сохранить слух и зрение
Более 40% людей старше 50 лет страдают от частичной потери слуха, а среди пожилых в возрасте 70+ этот показатель достигает 70%. Считается, что клетки внутреннего уха, которые улавливают звук, со временем отмирают.
Чаще всего наибольший ущерб нашему слуху наносит воздействие громких звуков. Достаточно уже с молодого возраста иметь привычку уменьшать громкость музыки, фильмов, которые вы смотрите и слушаете, и делать пятиминутные перерывы каждый час, чтобы дать ушам отдохнуть.
Риск заболевания глаз также увеличивается с возрастом — и большую роль тут играет УФ-излучение. Многие последствия его воздействия в молодости могут проявиться в позднем возрасте. Поэтому стоит всегда защищать глаза — вот 5 советов, как правильно выбрать качественные солнцезащитные очки.
Также для молодости глаз надо меньше сидеть перед экранами гаджетов, избегать сухости глаз и «подкармливать» орган зрения полезными витаминами. Например, лютеином. Он способствует предотвращению патологий сетчатки глаза. Отличный источник лютеина — киви, причем, этот фрукт желательно есть вместе с кожицей для пополнения в организме запасов витамина C.
Как сохранить спину здоровой до старости
На боли в спине особенно часто жалуются женщины в период менопаузы — это происходит из-за потери гормона эстрогена. Но вы вполне можете помочь себе, если просто будете обращать внимание на свою осанку и перестанете сутулиться.
Работать над осанкой помогут простые упражнения в зале или даже в домашних условиях — например, тренировка «рыбка». Надо лечь на пол на живот, вытянуть ноги и поднимать корпус вверх, держа руки за головой.
Как продлить молодость мозга
Есть такая популярная фраза — «деменция будет у всех, но не каждый до нее доживет». На самом деле, если давать регулярную нагрузку мозгу, то вполне возможно отсрочить проблемы с памятью и надолго сохранить когнитивные функции. Важны также физическая нагрузка, прогулки на свежем воздухе, социальное взаимодействие.
Есть данные, что избыточный вес может удвоить риск развития болезни Альцгеймера, а усугубить его — одиночество. Для здорового мозга нужна связь с близкими и друзьями — поэтому важно продолжать общение с родными и заводить новые знакомства.
ученый и практикующий врач, доктор философии в области биологии, академик РАЕН, научный сотрудник ГНЦ РФ института медико-биологических проблем РАН, кандидат биологических наук
- Рутинная ежедневная деятельность губительна организма и для мозга. Он перестает развиваться. Движение — жизнь. Нужно все время учиться, - дает рекомендации известный ученый, врач Алексей Одинец. — Причем, важно не насильно заставлять себя решать кроссворды — это однообразно, а менять вид деятельности, учить другой язык, вдруг начать интересоваться радиотехникой, вышивать, выпиливать и так далее.