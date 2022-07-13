Сейчас обсуждается много новомодных способов, которые якобы могут продлить молодость — та же «диета долголетия» , основанная на ограничении калорий и отказе от мяса, или обнародованный недавно «метод пересадки экскрементов». Правда, пока эксперимент провели на мышах. Ученые обнаружили, что трансплантация экскрементов — от молодых мышей к старым — может обратить вспять старение кишечника, глаз и мозга.

По поводу этих способов омолодиться сейчас ведутся споры — не все согласны с тем, что они реально работают и могут помочь.

Ученые признают — продлить молодость можно только комплексно — бросить курить, заниматься спортом и скорректировать рацион.

Вот реальные методы отсрочить старение мозга, суставов, кожи, глаз.