Прослушивание музыки в метро

Кто из нас не любит скоротать время в пути до работы или учебы, слушая музыку в наушниках? Как отмечает врач-отоларинголог Светлана Марнова, такая привычка может очень дорого обойтись:

- Молодой человек в наушниках заходит в метро, рука тянется сделать звук в наушниках громче, дабы не слышать шум метро. Это одна из самых частых привычек, которые могут нанести вред слуху, — поясняет Марнова.

Дело в том, что внутри нашего уха есть тысячи волосковых клеток, улавливающих звуки. Громкий звук может привести к гибели этих клеток, вследствие чего слух может снижаться или пропадать вовсе.

Так вот именно в метро соблазн сделать звук громче особенно велик — иначе песен просто не услышишь из-за шума общественного транспорта.