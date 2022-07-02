5 советов, как правильно выбрать качественные солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки — это не только интересный аксессуар, но и очень важная для здоровья вещь, при выборе которой надо смотреть не только на дизайн оправы. Разбираемся, на что нужно обратить внимание при выборе очков.
Важно помнить: солнцезащитные очки принесут вам пользу только в том случае, если будут соответствовать медицинским требованиям. Купленные в обычном супермаркете очки могут и навредить здоровью. Например, слишком темные очки, которые неспособны защитить от ультрафиолета, вредят больше, чем отсутствие очков: из-за темных линз зрачок расширяется и в глаза попадает больше света.
Главная задача солнцезащитных очков — защищать глаза от ультрафиолета. Вот какие виды ультрафиолетовых лучей существуют:
Ультрафиолетовое излучение типа А
Такие лучи способны повреждать заднюю часть глаза, где находятся макула и сетчатка. Именно макула (или «желтое пятно») отвечает за четкость и ясность нашего зрения, а сетчатка преобразовывает пучок света в электрические импульсы и передает их в мозг.
Ультрафиолетовое излучение типа В
УФ-B лучи способны влиять на переднюю часть глаза, где находится роговица и хрусталик.
5 главных советов по выбору очков
Чтобы подобрать лучшую защиту, стоит покупать очки с маркировкой UV400 — это значит, что такие очки смогут защитить глаза от УФ лучей длиной в 400 нанометров;
Отдавайте предпочтения моделям с широкими дужками — они смогут защитить глаза от рассеянного света;
Цветные линзы могут искажать восприятие. Самые лучшие — линзы зеленого, коричневого и серого цвета;
А вот желтые или оранжевые существенно меняют контрастность и снижают защиту глаз. Дорогу в таких очках тоже лучше не переходить — цвета светофора в них разглядеть сложно;
Важно подобрать очки правильного размера: носоупоры и дужки не должны давить. В идеале носоупоры должны быть сделаны из мягкого пластика и адаптироваться к форме носа.
Врач-офтальмолог высшей категории, главный врач сети оптик «Счастливый взгляд» и флагманского салона «Мегаоптика»
Защита от солнца нужна всем
Как отмечает врач-офтальмолог Ирина Шикалович, существует распространенное заблуждение, будто бы солнцезащитные очки необходимы только людям с голубыми и светло-зелеными глазами. На самом деле обладатели глаз со светлой радужкой действительно несколько больше подвержены влиянию UV-лучей. Но защита от них все равно необходима всем, вне зависимости от цвета глаз.
Существуют разные степени защиты, их маркируют от 1 до 4. Какие подойдут именно вам? Ориентироваться нужно на то, для каких целей вы планируете использовать очки и как часто вы бываете под открытым солнцем. С выбором вам поможет консультант в оптике.
Если вы все же не позаботились о защите глаз от солнца, есть риск заработать ожог глаза, пишет издание
сильная боль;
отек конъюнктивы;
временное ухудшение зрения.
Что делать, если вы заметили у себя тревожные признаки? Постарайтесь оставаться в тени. Можно положить на глаза охлаждающие компрессы.
Если симптомы не исчезают в течение 8-12 часов, необходимо обратиться к врачу.