5 советов, как правильно выбрать качественные солнцезащитные очки

Главная задача солнцезащитных очков — защищать глаза от ультрафиолета. Вот какие виды ультрафиолетовых лучей существуют:

Ультрафиолетовое излучение типа А

Такие лучи способны повреждать заднюю часть глаза, где находятся макула и сетчатка. Именно макула (или «желтое пятно») отвечает за четкость и ясность нашего зрения, а сетчатка преобразовывает пучок света в электрические импульсы и передает их в мозг.

Ультрафиолетовое излучение типа В

УФ-B лучи способны влиять на переднюю часть глаза, где находится роговица и хрусталик.