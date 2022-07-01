В жару люди стараются выбраться поближе к воде из своих городских жилищ, и проводят на пляже чуть ли не весь день — берут с собой еду и напитки, закуски и даже спиртное.
Правда, не многие знают, что есть ряд продуктов, которые категорически не стоит брать с собой на пляж. Вот список как минимум из восьми.
Белое вино
Бело вино в жару соблазняет больше других спиртных напитков — оно и более легкое, и в охлажденном виде вроде бы подходит для солнечного дня. Но есть исследование, которое доказывает, что употребление некоторых видов алкоголя, и частности, белого вина, может увеличить шансы получить диагноз меланома, пишет издание
Дело в том, что этот тип спиртного лишает организм антиоксидантов и необходимых витаминов, которые помогают противостоять вредным солнечным лучам. Риски возрастают при увеличении количества выпитого белого вина — особенно для тех, кто пьет его семь и более бокалов в неделю.
Говядина
Мясо в жаркий день может заставить вас потеть еще больше. Исследования показывают, что высокое содержание белков и жиров в говядине затрудняет ее переваривание, поэтому организму требуется больше энергии. Результат? Температура тела повышается и после сытного обеда летняя жара может показаться еще более невыносимой.
Кофе и чай
Пляж — это то место, где стоит забыть о кофеине. Во-первых, кофе вызывает желание постоянно бегать в туалет, а во-вторых, обезвоживает организм, а это — прямая дорога к тепловому удару и плохому самочувствию.
Также есть данные, что кофе стимулирует выработку гастрина — гормона, активизирующего пищеварение, и соляной кислоты. Все эти процессы приводят к развитию изжоги, могут вызывать тошноту и боль в желудке.
Что касается чая, этот напиток также содержит кофеин и выводит из организма воду и натрий, вызывая обезвоживание.
Если вы не можете без кофе и чая прожить и дня, обязательно пейте много воды — на одну кружку бодрящего напитка дополнительно один стакан воды.
Ранее врач объяснил, от каких напитков стоит отказаться в жару.
Ледяные напитки
Кажется, что нет ничего лучше, чем расслабиться на пляже с замороженным напитком вроде клубничного дайкири. Но подобные летние радости — это просто сахарные бомбы, которые вызовут резкий скачок глюкозы в крови, а затем — резкое падение.
Последствия — возможная головная боль, тяжесть в животе и повышенное газообразование.
Кукуруза
Горячая кукуруза на пляже южных городов России — это традиция. Но трижды подумайте, чем утолять ей голод в жару. Кукуруза — это богатый клетчаткой овощ, и в рационе он, конечно, полезен — в разумных количествах.
Но если кукуруза будет вашим обедом и, возможно, полдником, и не один, а два-три початка, то ваш живот превратится в раздутый шар из-за скопившихся газов.
Дело в том, что с кукурузой организм не сможет справиться быстро — расщепить углеводы, которые в ней содержатся, ему будет трудно. А это может привести к скоплению воздуха и газа, что и вызывает вздутие живота.
Соленые крекеры и чипсы
Обычная и, казалось бы, невинная закуска на пляже, очень насыщена солью. А в жаркий день избыток соли может сыграть злую шутку с вашим организмом — вполне может заболеть живот и голова.
Кроме того, чипсы и крекеры — это пустые калории без какой-либо пользы для организма
Не вариант есть чипсы с не очень ярко выраженными вкусами — вроде кукурузных. Оказывается, их рецепт был специально разработан таким образом, чтобы ни один вкус не перебивал другой. Но если в пище отсутствует доминирующий вкус, люди менее склонны чувствовать себя сытыми и едят такого продукта еще больше.
Сухофрукты
Это — отличный источник питательных веществ и клетчатки, но они также могут быть причиной вздутия и повышенного газообразования — особенно, для тех, кто плохо усваивает фруктозу.
Чтобы не возникло проблем с желудком, отдавайте предпочтение натуральным фруктам — особенно тем, в которых содержится больше воды — грейпфрут, арбуз, яблоки, апельсины.
Мясные полуфабрикаты и сыр
Сэндвич с ветчиной или бутерброд с копченой колбасой — не лучший вариант для обеда на пляже. В одной порции мясных деликатесов содержится до 790 мг натрия — а это треть рекомендуемой суточной нормы. А если вы еще положите на хлеб с мясом сыр, то соли получите зашкаливающее количество.
Продукты с высоким содержанием натрия, такие как мясные деликатесы, бекон и сыры, вызывают задержку воды. И если вас не пугает разболевшийся на пляже живот, возможно, остановит тот факт, что в купальнике вы будете выглядеть уже не так привлекательно — и целлюлит будет более заметным, и живот округлится как мячик.