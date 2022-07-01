Что категорически нельзя есть на пляже — и не потому, что можно отравиться

Некоторые продукты из тех, что вы берете с собой на пляж в жаркий день, способы испортить отдых. И проблема вовсе не в том, что можно отравиться. Вот список из 8 запрещенных продуктов, которые вообще не подходят для пляжа.