100-летний бразилец, до сих пор работающий в офисе, раскрыл секрет долголетия

Работающий 100-летний житель Бразилии установил мировой рекорд: мужчина проработал в одной компании 84 года и 9 дней. Уолтер Ортманн все еще не собирается на пенсию. Мужчина самостоятельно добирается до офиса каждый день, выполняет свои традиционные рабочие обязанности, а вечером отправляется домой. История долгожителя опубликована в Книге рекордов Гиннеса.

История Уолтера Ортманна

17 января 1938 года Уолтер Ортманн начал работать помощником по доставке в одной из текстильных компаний Бразилии, когда ему было всего лишь пятнадцать лет. Юноша успевал ходить в школу, а после учебы бежал в офис. Некоторые могут подумать, что такая занятость мешала ему учиться. Но, на самом деле, Уолтер успевал все: он был блестящим учеником с феноменальной памятью, а работать пошел, чтобы помочь матери с деньгами.

Упорный подросток выполнял все задания работодателя, а иногда даже делал больше. К юноше прекрасно относились, повышения не заставляли себя ждать. За несколько лет он стал сначала продавцом, а потом успешным менеджером по продажам.

«Когда мне дали возможность поработать продавцом, то я поехал в Сан-Паулу и менее чем за неделю выполнил столько продаж, сколько обычно один сотрудник выполняет за 3 месяца», — рассказывает Уолтер Ортманн.