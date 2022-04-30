100-летний бразилец, до сих пор работающий в офисе, раскрыл секрет долголетия

Работающий 100-летний житель Бразилии установил мировой рекорд: мужчина проработал в одной компании 84 года и 9 дней. Уолтер Ортманн все еще не собирается на пенсию. Мужчина самостоятельно добирается до офиса каждый день, выполняет свои традиционные рабочие обязанности, а вечером отправляется домой. История долгожителя
История Уолтера Ортманна
17 января 1938 года Уолтер Ортманн начал работать помощником по доставке в одной из текстильных компаний Бразилии, когда ему было всего лишь пятнадцать лет. Юноша успевал ходить в школу, а после учебы бежал в офис. Некоторые могут подумать, что такая занятость мешала ему учиться. Но, на самом деле, Уолтер успевал все: он был блестящим учеником с феноменальной памятью, а работать пошел, чтобы помочь матери с деньгами.
Упорный подросток выполнял все задания работодателя, а иногда даже делал больше. К юноше прекрасно относились, повышения не заставляли себя ждать. За несколько лет он стал сначала продавцом, а потом успешным менеджером по продажам.
«Когда мне дали возможность поработать продавцом, то я поехал в Сан-Паулу и менее чем за неделю выполнил столько продаж, сколько обычно один сотрудник выполняет за 3 месяца», — рассказывает Уолтер Ортманн.
Мужчина продолжил путешествовать по стране, налаживать связи с клиентами и заниматься продажами. Он всегда был в курсе последних событий и считал, что главное — это упорство и уверенность, что обязательно добьешься своей цели.
19 апреля 2022 года Уолтеру Ортманну исполнилось 100 лет. Он отпраздновал свое столетие в компании коллег, друзей и семьи, устроив настоящую вечеринку.
Уолтер хорошо себя чувствует, у него ясный ум и такая же отличная память. Он уверен: человек будет получать удовольствие от работы, если сможет построить дружеские отношения с коллегами и всегда будет замотивирован выполнить очередную задачу.
Рецепт долголетия крайне прост
Свой секрет долголетия бразилец описал так:
«Я не особо планирую и не забочусь о завтрашнем дне. Меня волнует только то, что завтра будет еще один день, когда я проснусь, встану, сделаю зарядку и пойду на работу. Нужно думать только о настоящем, забыв о прошлом и не беспокоясь о будущем. Здесь и сейчас имеет значение. Итак, за работу!», — говорит Уолтер.
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