Не говорить о прошлом и есть сладкое: названы привычки, которые помогли японке Канэ Танака дожить до 119 лет

В Японии 19 апреля умерла самая пожилая женщина в мире, которая также считалась самым пожилым жителем Земли — по версии Книги рекордов Гиннесса. О ее смерти стало известно только несколько дней спустя — 25 апреля.
Свой 119 день рождения японка Канэ Танака отметила 2 января. Последние годы она находилась в доме престарелых в японской префектуре Фукуока. «Доктор Питер» узнал, как жила и чем увлекалась Канэ Танака.
Долгая жизнь Танака
Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она была седьмой из девяти братьев и сестер. Известно, что малышка родилась недоношенной и выкармливала ее кормилица, а не мать.
Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, лапши и сладостей, который открыл ее отец. После выхода на пенсию в 1970-е она несколько раз выезжала в США. С 2005 года Танака жила в доме престарелых в Фукуоке.
Муж и дети Танака
Канэ вышла замуж в 19 лет за своего двоюродного брата, сообщает
Канэ Танака овдовела после 71 года брака, ее муж умер в 1993 году.
У японки пятеро внуков и восемь правнуков.
Чем болела Канэ Танака
Во время Второй мировой войны японка, которой тогда было 40 лет, перенесла паратиф — это острое инфекционное заболевание.
Через несколько лет у женщины диагностировали рак поджелудочной железы, но японка смогла победить болезнь и полностью поправилась.
В 103 года у Танаки был диагностирован рак толстой кишки, но болезнь удалось обнаружить вовремя. После проведенной сложной операции женщина поправилась.
Также Танака
Во время пандемии коронавируса Танака принимала меры предосторожности и находилась в изоляции, чтобы не заразиться и сохранить свое здоровье.
Кане сделала прививку от коронавируса в сентябре 2021 года и стала старейшим человеком, вакцинированным от COVID-19.
Секрет долгожительства Танака
Танака заявила, что секрет ее долгожительства — семья, надежда, вера в бога, здоровый сон и диета. А также — занятия математикой.
- Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом… Ей действительно нравится жить в настоящем, —
Правила жизни японки Канэ Танака
Долгожительница всегда вставала по утрам очень рано.
Танака любила играть в стратегическую игру «реверси» (похожую на шашки и шахматы) и другие настольные игры.
Японка также регулярно решала числовые головоломки, чтобы сохранить остроту ума, и писала стихи.
Также Танака увлекалась каллиграфией.
В доме престарелых она общалась с персоналом с помощью жестов. Говорить в последние годы жизни японка не могла.
Танака не отказывала себе в сладком, она обожала шоколад и регулярно выпивала стакан колы. Не отказывала японка себе и в других газированных напитках.
На 119 день рождения Кане Танака подарили две именных бутылки колы. Фото появились в личном аккаунте японки в Twitter.
Факты
Канэ Танака
Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.
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