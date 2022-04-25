Не говорить о прошлом и есть сладкое: названы привычки, которые помогли японке Канэ Танака дожить до 119 лет

Жительница Японии Канэ Танака, старейший человек на планете, умерла в возрасте 119 лет. Как жила, что любила есть и пить, и какие правила жизни соблюдала долгожительница — в материале «Доктора Питера».