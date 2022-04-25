Не говорить о прошлом и есть сладкое: названы привычки, которые помогли японке Канэ Танака дожить до 119 лет

долгожители
Кане Танака
Фото
@tanakakane0102

В Японии 19 апреля умерла самая пожилая женщина в мире, которая также считалась самым пожилым жителем Земли — по версии Книги рекордов Гиннесса. О ее смерти стало известно только несколько дней спустя — 25 апреля.

Свой 119 день рождения японка Канэ Танака отметила 2 января. Последние годы она находилась в доме престарелых в японской префектуре Фукуока. «Доктор Питер» узнал, как жила и чем увлекалась Канэ Танака.

Долгая жизнь Танака

Канэ Танака родилась 2 января 1903 года. Она была седьмой из девяти братьев и сестер. Известно, что малышка родилась недоношенной и выкармливала ее кормилица, а не мать.

Танака всю свою жизнь проработала в магазине по продаже рисовых лепешек, лапши и сладостей, который открыл ее отец. После выхода на пенсию в 1970-е она несколько раз выезжала в США. С 2005 года Танака жила в доме престарелых в Фукуоке.

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Муж и дети Танака

Канэ вышла замуж в 19 лет за своего двоюродного брата, сообщает Kyodo. В браке родились два сына и две дочери. Муж и сын воевали на Второй мировой.

Канэ Танака овдовела после 71 года брака, ее муж умер в 1993 году.

 У японки пятеро внуков и восемь правнуков.

Чем болела Канэ Танака

Во время Второй мировой войны японка, которой тогда было 40 лет, перенесла паратиф — это острое инфекционное заболевание.

Через несколько лет у женщины диагностировали рак поджелудочной железы, но японка смогла победить болезнь и полностью поправилась.

В 103 года у Танаки был диагностирован рак толстой кишки, но болезнь удалось обнаружить вовремя. После проведенной сложной операции женщина поправилась.

Также Танака перенесла операцию по удалению катаракты.

Во время пандемии коронавируса Танака принимала меры предосторожности и находилась в изоляции, чтобы не заразиться и сохранить свое здоровье.

Кане сделала прививку от коронавируса в сентябре 2021 года и стала старейшим человеком, вакцинированным от COVID-19.

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Секрет долгожительства Танака

Танака заявила, что секрет ее долгожительства — семья, надежда, вера в бога, здоровый сон и диета. А также — занятия математикой.

- Я не помню, чтобы она много говорила о прошлом… Ей действительно нравится жить в настоящем, — рассказал CNN внук японской долгожительницы.

Правила жизни японки Канэ Танака

  • Долгожительница всегда вставала по утрам очень рано.

  • Танака любила играть в стратегическую игру «реверси» (похожую на шашки и шахматы) и другие настольные игры.

  • Японка также регулярно решала числовые головоломки, чтобы сохранить остроту ума, и писала стихи.

Также Танака увлекалась каллиграфией.

  • В доме престарелых она общалась с персоналом с помощью жестов. Говорить в последние годы жизни японка не могла.

  • Танака не отказывала себе в сладком, она обожала шоколад и регулярно выпивала стакан колы. Не отказывала японка себе и в других газированных напитках.

На 119 день рождения Кане Танака подарили две именных бутылки колы. Фото появились в личном аккаунте японки в Twitter.

Не говорить о прошлом и есть сладкое: названы привычки, которые помогли японке Канэ Танака дожить до 119 лет
Такой подарок сделали долгожительнице на 119 день рождения.
Фото
@tanakakane0102
Не говорить о прошлом и есть сладкое: названы привычки, которые помогли японке Канэ Танака дожить до 119 лет
Женщина до последних дней обожала газировку.
Фото
@tanakakane0102

Факты

Канэ Танака была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший житель Земли среди мужчин и женщин 9 марта 2019 года. На тот момент ей было 116 лет и 66 дней.

Абсолютный документально зафиксированный рекорд долгожительства принадлежит француженке Жанне-Луизе Кальмен, которая дожила до 122 лет.

Ранее «Доктор Питер» рассказывал, что исследователи изучили образ жизни людей из «голубых зон» и назвали пять одинаковых привычек, которые практикуют люди, которые доживают до преклонных лет. Связаны они не только с едой, но и с общим подходом к жизни.

Анна Майская