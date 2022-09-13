Как справиться с хандрой

Принимайте контрастный душ

От одного упоминания холодной воды в столь промозглый период уже может стать холодно. Однако, чередование прохладного и теплого режима во время приема душа не только бодрит лучше кофе, но и укрепляет иммунитет, уверяет эксперт.

- С точки зрения науки это работает так — контрастные температуры запускают в теле особые механизмы с положительным эффектом. Холодная вода, активируя симпатическую нервную систему, высвобождает гормоны стресса, в том числе кортизол. Он, в свою очередь, мягко бодрит нас, стимулирует кровообращение и заставляет проснуться. И мы — свежие с ясной головой — готовы к новому прекрасному дню! — объясняет Артем Толоконин.

Сосредоточьтесь на уникальных моментах

- Сместите фокус внимания с негативных проявлений осени на ее ускользающую красоту и новые возможности, — рекомендует психотерапевт. — Когда еще вы сможете пошуршать листьями в парке или собрать роскошный букет сухоцветов, выгулять новое красивое пальто, запечатлеть на фото яркие краски природы или посидеть на веранде кафе за чашкой какао, уютно укутавшись в плед? Осень ― прекрасное время, которое может запомниться не только дождями и холодом .

Добавьте физической активности

- Даже самая простая 30-минутная зарядка окажет потрясающий эффект и повысит настроение, поскольку упражнения высвобождают эндорфины ― гормоны счастья. Для продвинутых рекомендую занятия спортом на свежем воздухе, которые позволяют еще и насладиться осенней природой, — советует эксперт.

Сбалансируйте питание

- Правильный рацион также будет работать на гармонизацию состояния. Например, кроме витамина D нам очень нужны в этот период витамины группы В, поскольку они важны для работы мозга. Доказано — недостаток витамина В6 и депрессивное настроение часто связаны между собой. В больших количествах этот важный элемент содержится в овощах, особенно в моркови и картофеле, цельнозерновых культурах, орехах, бобовых, рыбе и мясе , — рассказывает врач.

Эндокринолог Павлова рассказала, какие витамины помогут укрепить нервы