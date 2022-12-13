Бодрит и клонит в сон
Интересно, но зерновой кофе может не только бодрить, но и вызывать сонливость — спустя какое-то время. Дело в том, что кофейное зерно состоит из наружной и внутренней оболочки, в которых содержатся два алкалоида: снаружи — кофеин, внутри — теобромин. Иначе говоря, в чашке кофе, сваренного из цельного необработанного помолотого зерна, есть оба алкалоида. И действие у них противоположное.
Как объяснил нейрохирург Илья Алмазов, при употреблении зернового кофе
кофеин начинает действовать сразу и действует в течение примерно 20-25 минут. Он суживает сосуды всех органов, кроме почек. Сосуды почек, наоборот, расширяются. На этапе действия кофеина артериальное давление повышается, улучшается почечный кровоток.
теобромин начинает действовать после кофеина, то есть спустя 20-25 минут, и далее работает около часа. Он дает обратный эффект: расширяет сосуды, а почечные — сужает. Во время вступления фазы теобромина системное давление понижается, а почечный кровоток ухудшается.
А что с растворимым кофе?
В растворимом кофе кофеина совсем немного — в основном преобладает «сонный» теобромин. Сонный он потому, что в противовес кофеину вызывает сонливость.
Пластический хирург, нейрохирург, кандидат медицинских наук
— Кофеин используют в медицине для производства препаратов (например, цитрамон, аскофен и так далее). А внутренняя оболочка зерна, содержащая теобромин, отправляется на производство растворимого и гранулированного кофе. На самом деле любой гранулированный или растворимый кофе содержит всего не более 5-10 процентов кофеина. Поэтому после такого напитка бодрости не будет, напротив, захочется спать. Кофеиновый эффект мы получаем только из цельнозернового кофе, но после 25 минут начинается теоброминовая фаза. Это касается кофе любого сорта, вне зависимости от качества, — рассказал Илья Алмазов.
Замечали такое? После чашки заварного кофе вы чувствуете сначала прилив бодрости — на стадии активации кофеина, а потом желание прилечь и подремать — на стадии действия теобромина. А после растворимого — только сонливость и ничего больше. По словам врача, стадию теобромина можно уменьшить, если выпить чистой воды — недаром в некоторых заведениях вместе с чашкой кофе обязательно приносят стакан воды.
Что такое «эффект тридцатого километра»
— Большинство людей надеются, что, купив хороший растворимый кофе, они обязательно получат заряд бодрости. В действительности все не так. А через 20-25 минут начинается теоброминовая стадия, которая еще называется «эффектом тридцатого километра». Дальнобойщик, выпив растворимый кофе, через 25 минут (это приблизительно 30 километров пути) начинает получать теоброминовый эффект — хочет задремать, независимо от того, выспался он утром или нет. Часто именно с 30 км от начала пути наблюдается наибольшее количество аварий с участием грузового автотранспорта, — добавил Илья Алмазов.
Поэтому специалист не советует тем, кто садится за руль, брать в дорогу растворимый кофе. Лучше возьмите с собой зерновой кофе или крепкий чай — в чайном листе, вне зависимости от сорта, теобромина нет, есть только кофеин.
Какой заварной кофе полезнее
— С учетом того, что растворимый кофе в принципе не полезный, и даже скорее вредный, я бы советовал отказаться от этого напитка. Однако снизить его вред можно, если добавить молоко, в том числе безлактозное, — говорит Илья Алмазов.
Специалист дал 4 совета, как сделать свой заварной кофе полезнее:
Используйте максимально свежий кофе, выбирая обжарку по своему вкусу — среднюю или интенсивную.
Не пейте часто кофе из вендинговых аппаратов. Они постепенно загрязняются, а их консоли в трубке могут не прочищать должным образом. Из-за этого в кофе может попасть другой напиток, другой сорт кофе или вовсе испорченный напиток.
Заваривайте кофе дома с помощью турки или кофемашины. Можно в качестве альтернативы рассмотреть капсульный кофе или покупать ароматный напиток в проверенных местах.
Не рекомендую пить кофе в самолетах. Часто кофейный напиток там сделан на основе подогретой, а не кипяченой воды.