— Кофеин используют в медицине для производства препаратов (например, цитрамон, аскофен и так далее). А внутренняя оболочка зерна, содержащая теобромин, отправляется на производство растворимого и гранулированного кофе. На самом деле любой гранулированный или растворимый кофе содержит всего не более 5-10 процентов кофеина. Поэтому после такого напитка бодрости не будет, напротив, захочется спать. Кофеиновый эффект мы получаем только из цельнозернового кофе, но после 25 минут начинается теоброминовая фаза. Это касается кофе любого сорта, вне зависимости от качества, — рассказал Илья Алмазов.

Замечали такое? После чашки заварного кофе вы чувствуете сначала прилив бодрости — на стадии активации кофеина, а потом желание прилечь и подремать — на стадии действия теобромина. А после растворимого — только сонливость и ничего больше. По словам врача, стадию теобромина можно уменьшить, если выпить чистой воды — недаром в некоторых заведениях вместе с чашкой кофе обязательно приносят стакан воды.

Что такое «эффект тридцатого километра»

— Большинство людей надеются, что, купив хороший растворимый кофе, они обязательно получат заряд бодрости. В действительности все не так. А через 20-25 минут начинается теоброминовая стадия, которая еще называется «эффектом тридцатого километра». Дальнобойщик, выпив растворимый кофе, через 25 минут (это приблизительно 30 километров пути) начинает получать теоброминовый эффект — хочет задремать, независимо от того, выспался он утром или нет. Часто именно с 30 км от начала пути наблюдается наибольшее количество аварий с участием грузового автотранспорта , — добавил Илья Алмазов.

Поэтому специалист не советует тем, кто садится за руль, брать в дорогу растворимый кофе. Лучше возьмите с собой зерновой кофе или крепкий чай — в чайном листе, вне зависимости от сорта, теобромина нет, есть только кофеин.