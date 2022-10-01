Идеальное время для первой чашечки кофе

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова говорила, что привычка пить кофе по утрам не совсем правильная. По мнению доктора, если человек регулярно пьет кофе по утрам, то по факту он «берет кредит» бодрости у собственного организма и мозга. А такая тактика истощает эндокринную и нервную системы.

Эндокринолог рекомендует любителям кофе выпивать первую чашку напитка — эспрессо, капучино или латте — в районе 15-16 часов. В это время утренняя бодрость уже закончилась, и может появиться небольшая сонливость — тогда кофе подарит еще несколько часов работоспособности.

Эксперт отметила, что предельная норма кофеина для среднего человека — до 400 мг. Это примерно 4 чашечки эспрессо, сваренного из арабики. В робусте кофеина традиционно больше, и в этом случае врач советует уменьшать количество чашек.

Ранее врач Трейси Локвуд Беккерман, автор книг о питании, тоже объясняла, почему не стоит пить кофе с утра, чтобы взбодриться. Утром в организме естественным образом вместе с адреналином накапливается гормон кортизол, чтобы мы быстрее проснулис. Если ввести в эту бодрящую смесь гормонов еще и кофе, то человек получит настоящий энергетический разряд, что может привести к повышенной нервозности и частому сердцебиению. Поэтому эксперты посоветовали выпивать первую чашечку кофе не раньше, чем через 30-45 минут после пробуждения.