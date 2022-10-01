Полезен кофе или все-таки вреден? Ученые провели уже десятки исследований на эту тему, причем иногда приходя к противоположным выводам. Но общий итог таков: у этого популярного напитка масса полезных свойств, в том числе для сердца и продолжительности жизни. Главное, как и во всем остальном, — знать меру.
Кардиолог с 22-летним стажем Анна Кореневич призвала подписчиков своего телеграм-канала пить кофе, не боясь за свое здоровье. По словам врача, ученые действительно получили огромное количество данных, которые говорят о пользе кофе для здоровья. Она назвала 9 причин пить кофе каждый день, сославшись на
Итак, вот что могут сотворить со здоровьем 3-4 чашки кофе в день:
снижают смертность от всех видов заболеваний, включая болезни сердца и сосудов и рак, на 10%,
снижают риск инфаркта на 19%,
снижают риск инсульта на 30%,
снижают риск болезни Паркинсона на 24%
снижают риск сахарного диабета 2 типа,
снижают риск рака простаты, рака кожи, меланомы и рака эндометрия,
снижают риск цирроза печени,
снижают риск образования камней в желчном пузыре,
снижают риск подагры и мочекаменной болезни.
На фоне этого внушительного списка преимуществ, по словам кардиолога, у напитка нашли всего два недостатка — оба касаются женщин. Кофе не советуют пить во время беременности — из-за особенностей метаболизма в этот период (можно себе позволить не более 1 чашки в день), а также при менопаузе — считается, что его регулярное потребление повышает у женщин в возрасте риск перелома костей.
Но если сопоставить все «за» и «против», вывод о пользе-вреде кофе вполне очевиден.
- Ученые сделали однозначный вывод — ежедневное потребление 2-3 чашек кофе (1 чашка- 330 мл кофе американо, содержит 95 мг кофеина) ведет к положительному влиянию на здоровье и увеличению продолжительности жизни. Еще один интересный вывод ученых: для здоровья лучше пить 5-7 чашек кофе, чем не пить вовсе, — написала Анна Кореневич в своем телеграм-канале.
А как же скачки давления?
По словам Анны Кореневич, научные данные говорят о том, что скачки давления и сердцебиения после употребления кофе «крайне незначительны и кратковременны» и не влияют на здоровье в целом.
По мнению врача, у некоторых людей плохое самочувствие после кофе может быть вовсе не связано с действием кофеина. Основная причина может скрываться в хроническом стрессе и тревоге, которые вызывают у человека неприятные ощущения и страх, что с сердцем что-то не так.
- У тревожных людей повышена чувствительность ко всему, что вызывает даже незначительные физиологические изменения давления и сердцебиения. Грубо говоря, у тревожных людей такие приступы бывают совершенно на ровном месте без всяких видимых причин. Спокойный уравновешенный человек не заметит этих кратковременных изменений, а человек тревожный сразу почувствует себя плохо и сделает вывод, что во всем виноват кофе. Однако кофе здесь совершенно ни при чем и, как выясняется, наоборот, очень полезный для сердца, сосудов и всего организма продукт, — заключила врач.
Идеальное время для первой чашечки кофе
Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова говорила, что привычка пить кофе по утрам не совсем правильная. По мнению доктора, если человек регулярно пьет кофе по утрам, то по факту он «берет кредит» бодрости у собственного организма и мозга. А такая тактика истощает эндокринную и нервную системы.
Эндокринолог рекомендует любителям кофе выпивать первую чашку напитка — эспрессо, капучино или латте — в районе 15-16 часов. В это время утренняя бодрость уже закончилась, и может появиться небольшая сонливость — тогда кофе подарит еще несколько часов работоспособности.
Эксперт отметила, что предельная норма кофеина для среднего человека — до 400 мг. Это примерно 4 чашечки эспрессо, сваренного из арабики. В робусте кофеина традиционно больше, и в этом случае врач советует уменьшать количество чашек.
Ранее врач Трейси Локвуд Беккерман, автор книг о питании, тоже объясняла, почему не стоит пить кофе с утра, чтобы взбодриться. Утром в организме естественным образом вместе с адреналином накапливается гормон кортизол, чтобы мы быстрее проснулис. Если ввести в эту бодрящую смесь гормонов еще и кофе, то человек получит настоящий энергетический разряд, что может привести к повышенной нервозности и частому сердцебиению. Поэтому эксперты посоветовали выпивать первую чашечку кофе не раньше, чем через 30-45 минут после пробуждения.