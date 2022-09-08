Привычка пить кофе по утрам не совсем правильная — особенно, если для вас это необходимость и без такого допинга вы буквально не можете встать с кровати.

Как рассказала врач Зухра Павлова, разбитое состояние по утрам, справиться с которым помогает только крепкий кофе, может говорить о нарушенном режиме сна — вы спите мало, постоянно просыпаетесь, ложитесь поздно или сразу после плотного ужина. Также необходимость в кофе в по утрам сигналит и о самых разных проблемах со здоровьем. И прежде всего, надо с ними разобраться.