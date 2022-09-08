Привычка пить кофе по утрам не совсем правильная — особенно, если для вас это необходимость и без такого допинга вы буквально не можете встать с кровати.
Как рассказала врач Зухра Павлова, разбитое состояние по утрам, справиться с которым помогает только крепкий кофе, может говорить о нарушенном режиме сна — вы спите мало, постоянно просыпаетесь, ложитесь поздно или сразу после плотного ужина. Также необходимость в кофе в по утрам сигналит и о самых разных проблемах со здоровьем. И прежде всего, надо с ними разобраться.
Врач уверена, что утром здоровый человек вполне может обойтись без кофе. А если регулярно пьет его с утра, то по факту «берет кредит» бодрости у собственного организма и мозга. Подобная тактика истощает эндокринную и нервную системы.
- Своим пациентам я рекомендую одну дозу любимого напитка — эспрессо, капучино, латте — в районе 15-16 часов, когда утренняя бодрость уже закончилась, и может появиться небольшая сонливость. Тогда кофе подарит еще несколько часов работоспособности, —
Эксперт отмечает, что предельная норма кофеина для среднего человека — до 400 мг. Это примерно 4 чашечки эспрессо, сваренного из арабики. В робусте кофеина традиционно больше, поэтому количество чашек стоит уменьшить, советует врач.
Почему кофе не бодрит
Врач предупреждает, что кофе обладает своим бодрящим свойством только при условии, что пить его человек будет не литрами, а дозированно — иначе эффекта не будет, сколько ни пей.
- Кофеин занимает рецепторы, на которые должен садиться аденозин — нуклеотид, который передает сигнал от уставшей клетки в мозг. То есть — мозг продолжает принуждать клетку к труду, так как этот сигнал к нему не поступает. Разумеется, это долго продолжаться не может, у клетки кончается энергия, поэтому в какой-то момент работоспособность падает, сколько кофе не пей, — объясняет Зухра Павлова.
Кофе — только после завтрака
Ранее врач Трейси Локвуд Беккерман, автор книг о питании, объяснила, почему кофе с утра — не самый лучший способ взбодриться.
Утром в организме естественным образом вместе с адреналином накапливается гормон кортизол, чтобы мы быстрее проснулись. Он и дает здоровому человеку всплеск энергии с утра, еще до завтрака.
Если ввести в эту бодрящую смесь гормонов еще и кофе, то человек получит настоящий энергетический разряд. Его побочным эффектом может стать излишня нервозность и даже учащенное сердцебиение.
Эксперты советуют развести по времени утренний пик кортизола и кофеин. Лучше всего будет выпить кофе не раньше, чем через 30-45 минут после пробуждения. Тогда кофеин будет сольным исполнителем.
Какой вред от кофе
Кофе в разумных дозах на самом деле очень полезен для человека. Свежесваренный напиток входит в современный протокол питания для красоты, молодости и долгожительства.
Доказано, что кофе
- Могут быть и негативные последствия употребления кофе - например, он может сузить кровеносные сосуды в мозгу и тем самым вызвать головную боль, — объясняет врач Зухра Павлова. — С большой осторожностью надо подходить к этому напитку людям с повышенным кровяным давлением.