5 признаков, что ваш мозг кричит о помощи, но вы его не слышите

Какие процессы отвечают за умственную активность? Почему они могут замедляться? Как помочь своему мозгу не только восстановить былую эффективность, но и повысить до нового уровня? Разбираемся вместе с Александром Филимоновым, дипломированным фармацевтом и нутрициологом.
Фармацевт, консультант по продукту международного бренда EWA Product
От чего зависит эффективность работы мозга
В головном мозге постоянно происходят реакции, регулирующие жизнедеятельность всего организма. Основной процесс, который связан с умственной активностью, называется нейрогенез. Чем же он так важен?
«Во-первых, это регенерация клеток головного мозга, — объясняет эксперт. — Во-вторых, это процесс построения новых нейронных связей между клетками. Он необходим для обработки информации, освоения навыков, запоминания. Чем быстрее протекает нейрогенез, тем эффективнее работает мозг».
По каким признакам определить, что мозгу нужна помощь
Если вам сложно определить, нарушена ли ваша умственная активность, то обратите внимание на эти признаки.
1. Вам с трудом дается концентрация внимания, освоение новых навыков и обработка большого объема информации.
«Если вас больше не увлекают дела, которые раньше приносили удовольствие, вы не можете вовлечься в процесс, значит, есть проблемы с вниманием», — уточняет фармацевт. Также сигналами проблем могут быть:
необходимость множества заметок;
трудности с подготовкой к экзаменам или устным выступлениям;
проблемы с многозадачностью;
невозможность схватить на лету правила настольной игры или быстро освоить другой простой навык;
сложности с запоминанием даже простой информации, например коротких стихов.
«Все это говорит не только о „ленивом“ мозге, но и о проблемах фундаментального характера, связанных с нейрогенезом», — объясняет Александр Филимонов.
2. Сонливость, снижение энергичности и работоспособности
Когда ни кофе, ни энергетики не помогают взбодриться, тяжело выгулять питомца или заправить кровать, а долгий сон не дает ощущения полноты сил, привычные дела отнимают больше энергии и времени.
3. Частые головные боли
Если у вас болит голова от перенапряжения, то точно стоит о себе позаботиться.
4. Депрессивное состояние
«Симптомы такого состояния — это отсутствие удовольствия от радостных моментов, апатия, навязчивые мысли, постоянное ощущение разбитости», — рассказывает специалист.
5. Нарушение речи и забывчивость
«Нарушение речи может проявляться в том, что вам тяжело строить длинные предложения, в сложности донести какую-то информацию, во внезапных провалах в памяти и потери нити разговора, — продолжает Александр Филимонов. — Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что нейрогенез замедлился».
Что замедляет нейрогенез
Одна из основных причин снижения умственной активности — стресс.
«Когда мы находимся в стрессе, гормоны счастья вырабатываются медленнее. А они отвечают не только за счастье, но и за передачу импульсов между нервными клетками, — объясняет эксперт. — Поэтому, если вы постоянно чувствуете напряжение, нервозность, то нейрогенез замедляется.
Другая причина — вредные привычки. Алкоголь не только ухудшает состояние сердечно-сосудистой системы, но и напрямую уничтожает нейроны.
«Из-за любой дозы алкоголя сужаются сосуды головного мозга. Начинается кислородное голодание нейронов, а потом и их гибель. Аналогично работает табак. Он не только интоксицирует организм, но и нарушает кровообращение», — продолжает Александр Филимонов.
Нарушение пищевого поведения также может привести к замедлению нейрогенеза. Особенно это важно в пожилом возрасте, когда для поддержки функциональности мозга нужны полиненасыщенные жирные кислоты, разнообразные источники белков, витамины и минералы.
Что положительно влияет на нейрогенез
Нервная система восстанавливается. Поэтому, даже если сегодня ваша умственная активность снижена, это не означает, что так будет всегда.
«Лучший способ помочь своему мозгу — начать учиться чему-то новому. Как в школе — каждый день и в большом количестве. Можно читать разнообразную литературу, учить языки или осваивать другие навыки. Это прямой путь к вечной молодости мозга», — объясняет Александр Филимонов.
Чтобы помочь себе увеличить эффективность работы мозга, нутрициолог предлагает обратить внимание на некоторые пищевые добавки. Среди них — мицелий высших грибов. Он замедляет процессы старения мозга и увеличивает его производительность.
«Разумеется, добавки не заменят чтение или изучение нового языка. Однако они дадут мозгу те вещества, которых ему может не хватать, помогут вывести мыслительный процесс на новый уровень», — подвел итог нутрициолог.