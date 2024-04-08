5 признаков, что ваш мозг кричит о помощи, но вы его не слышите

«Нарушение речи может проявляться в том, что вам тяжело строить длинные предложения, в сложности донести какую-то информацию, во внезапных провалах в памяти и потери нити разговора, — продолжает Александр Филимонов. — Все эти признаки могут свидетельствовать о том, что нейрогенез замедлился».