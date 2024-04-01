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Павел Дуров показал свой ритуал молодости, а врач объяснила, почему так делать нельзя

Основатель Telegram, похоже, решил обмануть время. В свои неполные 40 лет Дуров выглядит на 20. Накануне Павел показал одну из своих ежедневных процедур, которая помогает оставаться в форме. Но метод очень спорный.

1 апреля 20244
Павел Дуров секреты успеха, Павел Дуров секреты молодости
Источник:

vk.com/durov

«Это будто не человек, а киборг», — комментируют недавнее видео Павла Дурова его подписчики.

В кадре вечно молодой Дуров с каменным лицом медленно погружается в ванну со льдом. И хоть бы поморщился немного! Но нет, ни единый мускул не дрогнул.

«Несколько минут в воде 0°, смешанной со льдом, — лучший способ начать день», — подписал свое видео в Telegram его основатель.

Правда, некоторые подписчики решили, что это не настоящий Дуров. Уж слишком идеальная картинка: ни единой морщины, кожа гладкая, будто отретушированная. Впрочем, фильтры никто не отменял. Да и выглядит Павел в свои неполные 40 лет действительно великолепно.

И все-таки врачи подобные ритуалы не особо одобряют. А для некоторых пациентов ледяные ванны и вовсе запрещают. Вот как комментирует «молодильный» секрет Дурова эксперт.

Медицина

Эндокринолог, доктор медицинских наук

«Экстремальное закаливание — это большой стресс для организма, и не каждый человек способен вынести такое испытание, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Если вы уж решили закаляться, то действовать нужно постепенно. Павел, вероятно, так и делал».

Врач предупреждает, что нерегулярное закаливание, например ныряние в прорубь раз в год, не только не молодит, но еще больше ускоряет старение организма. А временный прилив сил происходит из-за выброса адреналина и кортизола — гормона стресса.

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Когда ледяные купания противопоказаны:

  • во время простуды;

  • при обострении хронических заболеваний;

  • если у вас слабый иммунитет;

  • людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;

  • беременным женщинам;

  • кормящим матерям;

  • при приеме психотропных средств;

  • если есть повышенная склонность к образованию тромбов.

Павлова подчеркивает: подобные процедуры могут быть полезны, но при одном условии — закаляться нужно постоянно. Тогда купания в ледяной воде укрепляют сосуды и иммунитет.

«Что касается Павла, то выглядеть так же здорово, как он в свои годы, позволят лишь комплексный подход и большая сила воли», — говорит эндокринолог.

Несколько лет назад Дуров рассказал о своих семи правилах жизни, чтобы оставаться молодым и здоровым.

1. Не пить алкоголь

«Могут быть редкие исключения, но в целом алкоголь, как и другие вызывающие зависимость субстанции, делает людей менее здоровыми и заставляет выглядеть старше», — писал миллиардер.

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2. Много спать

Сон помогает Дурову восстановиться. Однако отсыпаться в выходные из-за недосыпа на рабочей неделе Павел не советует: это не настолько эффективно.

3. Не переедать

По словам Дурова, лишний вес старит и прибавляет болезней. Сам он питается всего два раза в день, а иногда и раз в сутки.

«Есть 3+ раза в день — это просто (плохая) привычка», — написал Павел.

Миллиардер практикует интервальное голодание 18/6, когда есть можно лишь в течение 6-часового окна. Однако недавнее исследование показало, что подобный образ питания повышает риск смерти от инсульта и инфаркта на 91%.

«Я ратую за регулярные приемы пищи. Длительные промежутки голода стимулируют активность ферментов. Такое питание против физиологии и биохимии, — говорит доктор Павлова. — Стабильно и без стресса мы работаем только при регулярных примах пищи, когда промежутки составляют от 3 до 5 часов, кроме ночного времени».

4. Делать упражнения

Вместо кардиотренировок Павел предпочитает много гулять, ездить на велосипеде и плавать. А в тренажерном зале использует средние веса — лучше не перегружаться, но заниматься регулярно.

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5. Избегать стресса

В этом Дурову помогают ментальные практики, а также жизнь на природе.

6. Не есть мяса

Миллиардер отказался от красного мяса животных, выращенных на ферме. Вместо этого он ест морепродукты и рыбу, пойманную в дикой природе.

Однако врачи с такой диетой несогласны.

«Мясо, особенно красное, важно. Отказ от него влечет ряд неприятных последствий, — предупреждает эндокринолог Павлова. — Сегодня есть маленькие фермерские хозяйства, которые производят полезную и абсолютно безвредную продукцию».

7. Жить одному

«Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины среднего возраста, с которыми я говорил, большую часть своей жизни жили одни, — писал Павел Дуров. — Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни».

Наверное, доля правды в его словах есть. У женатых мужчин с детьми, возможно, не найдется столько времени на заботу о себе, как у Павла. Впрочем, одно исследование показало, что одинокие женщины и женатые мужчины чаще подвержены риску развития гипертонии.

«Если вам не повезло встретить своего человека, это не значит, что одиночество в принципе способ прожить дольше и выглядеть лучше, — говорит доктор Павлова. — Есть много достойных примеров, когда люди живут в симбиозе и помогают, а не мешают друг другу». 

Автор текста:Ксения Воронежцева
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