Павел Дуров показал свой ритуал молодости, а врач объяснила, почему так делать нельзя

«Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины среднего возраста, с которыми я говорил, большую часть своей жизни жили одни, — писал Павел Дуров. — Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни».