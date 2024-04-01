Павел Дуров показал свой ритуал молодости, а врач объяснила, почему так делать нельзя

«Это будто не человек, а киборг», — комментируют недавнее видео Павла Дурова его подписчики.
В кадре вечно молодой Дуров с каменным лицом медленно погружается в ванну со льдом. И хоть бы поморщился немного! Но нет, ни единый мускул не дрогнул.
«Несколько минут в воде 0°, смешанной со льдом, — лучший способ начать день», — подписал свое видео в Telegram его основатель.
Правда, некоторые подписчики решили, что это не настоящий Дуров. Уж слишком идеальная картинка: ни единой морщины, кожа гладкая, будто отретушированная. Впрочем, фильтры никто не отменял. Да и выглядит Павел в свои неполные 40 лет действительно великолепно.
И все-таки врачи подобные ритуалы не особо одобряют. А для некоторых пациентов ледяные ванны и вовсе запрещают. Вот как комментирует «молодильный» секрет Дурова эксперт.
«Экстремальное закаливание — это большой стресс для организма, и не каждый человек способен вынести такое испытание, —
Врач предупреждает, что нерегулярное закаливание, например ныряние в прорубь раз в год, не только не молодит, но еще больше ускоряет старение организма. А временный прилив сил происходит из-за выброса адреналина и кортизола — гормона стресса.
Когда ледяные купания противопоказаны:
во время простуды;
если у вас слабый иммунитет;
людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
беременным женщинам;
кормящим матерям;
при приеме психотропных средств;
если есть повышенная склонность к образованию тромбов.
Павлова подчеркивает: подобные процедуры могут быть полезны, но при одном условии — закаляться нужно постоянно. Тогда купания в ледяной воде укрепляют сосуды и иммунитет.
«Что касается Павла, то выглядеть так же здорово, как он в свои годы, позволят лишь комплексный подход и большая сила воли», — говорит эндокринолог.
Несколько лет назад Дуров рассказал о своих семи правилах жизни, чтобы оставаться молодым и здоровым.
1. Не пить алкоголь
«Могут быть редкие исключения, но в целом алкоголь, как и другие вызывающие зависимость субстанции, делает людей менее здоровыми и заставляет выглядеть старше», — писал миллиардер.
2. Много спать
Сон помогает Дурову восстановиться. Однако отсыпаться в выходные из-за недосыпа на рабочей неделе Павел не советует: это не настолько эффективно.
3. Не переедать
По словам Дурова, лишний вес старит и прибавляет болезней. Сам он питается всего два раза в день, а иногда и раз в сутки.
«Есть 3+ раза в день — это просто (плохая) привычка», — написал Павел.
Миллиардер практикует интервальное голодание 18/6, когда есть можно лишь в течение 6-часового окна. Однако недавнее исследование показало, что подобный образ питания
«Я ратую за регулярные приемы пищи. Длительные промежутки голода стимулируют активность ферментов. Такое питание против физиологии и биохимии, — говорит доктор Павлова. — Стабильно и без стресса мы работаем только при регулярных примах пищи, когда промежутки составляют от 3 до 5 часов, кроме ночного времени».
4. Делать упражнения
Вместо кардиотренировок Павел предпочитает много гулять, ездить на велосипеде и плавать. А в тренажерном зале использует средние веса — лучше не перегружаться, но заниматься регулярно.
5. Избегать стресса
В этом Дурову помогают ментальные практики, а также жизнь на природе.
6. Не есть мяса
Миллиардер отказался от красного мяса животных, выращенных на ферме. Вместо этого он ест морепродукты и рыбу, пойманную в дикой природе.
Однако врачи с такой диетой несогласны.
«Мясо, особенно красное, важно. Отказ от него влечет ряд неприятных последствий, — предупреждает эндокринолог Павлова. — Сегодня есть маленькие фермерские хозяйства, которые производят полезную и абсолютно безвредную продукцию».
7. Жить одному
«Удивительно, но все выглядящие молодыми мужчины среднего возраста, с которыми я говорил, большую часть своей жизни жили одни, — писал Павел Дуров. — Это может быть результатом их независимости от моделей сна, питания, поведения другого человека. Или это просто корреляция, и люди, независимые от нездоровых социальных норм, также независимы в своей личной жизни».
Наверное, доля правды в его словах есть. У женатых мужчин с детьми, возможно, не найдется столько времени на заботу о себе, как у Павла. Впрочем, одно исследование показало, что
«Если вам не повезло встретить своего человека, это не значит, что одиночество в принципе способ прожить дольше и выглядеть лучше, — говорит доктор Павлова. — Есть много достойных примеров, когда люди живут в симбиозе и помогают, а не мешают друг другу».