Три напитка, которые делают из вас старуху, один из них многие пьют каждый день

«Алкоголь старит вашу кожу. В первую очередь это происходит за счет обезвоживания, — говорит на своем канале нейробиолог Роберт Лав. — Кроме того, алкоголь старит мозг и весь организм. Он вреден для кишечника и печени, он нарушает ваш сон, и все это отражается на состоянии кожи и всего тела».