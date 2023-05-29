Секундный тест, который покажет, достаточно ли воды вы пьете

Однако главное правило, которым нужно руководствоваться при выборе своей нормы питья, — комфортное самочувствие. Если проблем со здоровьем нет и от жажды вы не страдаете, нет смысла через силу заливать в себя воду, особенно если это доставляет вам сильный дискомфорт. Дневные нормы воды и рекомендации врачей условны, в первую очередь нужно ориентироваться на собственное состояние.