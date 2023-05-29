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Секундный тест, который покажет, достаточно ли воды вы пьете

Ученые и врачи не могут назвать точную норму потребления воды для каждого человека, это все-таки довольно индивидуальный параметр. Но вы можете проверить, не страдаете ли от обезвоживания прямо сейчас.

29 мая 2023
Секундный тест, который покажет, достаточно ли воды вы пьете
Источник:
iStockphoto

Пить достаточно воды важно круглый год, однако чем выше температура за окном, тем больше жидкости нужно вашему организму для нормального самочувствия. Терапевт Марат Фаррахов в своей группе в соцсети рассказал, как понять, что воды вы пьете слишком мало, и при каких диагнозах пить стоит побольше.

Марат Фаррахов
Медицина

Врач-терапевт

Как подчеркивает специалист, буквально недели без воды хватит, чтобы довести человека до неминуемых проблем со здоровьем и мучительной смерти. Однако вы наверняка знаете людей, которые как будто почти не пьют воду в чистом виде и вроде бы неплохо себя чувствуют. Так сколько человеку нужно пить на самом деле?

В Интернете мнения разнятся: разные эксперты советуют пить то по 1,5 литра воды, то по 3 литра. Кто-то рекомендует включать в эту цифру любую жидкость, а кто-то говорит, что в счет идет только обычная вода.

На самом деле четких рекомендаций, обоснованных наукой, нет. Фаррахов приводит в пример исследование 2019 года, авторы которого оценили работу почек в зависимости от выпитой воды. Оказалось, что для нормальной работы органа нужно пить в среднем 1,8 литра воды за сутки.

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Есть другой распространенный совет: пить по 30 мл воды на 1 килограмм веса.
Специалист отмечает, что в ряде случаев человеку нужно больше жидкости, чем обычно. Например:

  • во время острого заболевания;

  • во время физических нагрузок;

  • если вы сильно потеете;

  • в жару;

  • после кровопотери;

  • во время похудения.

Кроме того, есть диагнозы, когда контролировать потребление жидкости может посоветовать врач. Например, хроническая сердечная недостаточность с отеками, болезнь печени с асцитом, хроническая почечная недостаточность.

Важно помнить: кофе, чай, спиртное, энергетики, сладкие лимонады нельзя считать питьевой водой, так как они, наоборот, обезвоживают организм.

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Как понять, не наступило ли обезвоживание у вас или вашего родственника? Есть простой тест на определение тургора ткани. Попробуйте аккуратно защипнуть кожную складку на руке и отпустить. У человека с нормальным уровнем воды кожа моментально расправится. А вот при обезвоживании складка может держаться пару секунд. Это тревожный признак, который указывает на возможные проблемы со здоровьем.

Однако главное правило, которым нужно руководствоваться при выборе своей нормы питья, — комфортное самочувствие. Если проблем со здоровьем нет и от жажды вы не страдаете, нет смысла через силу заливать в себя воду, особенно если это доставляет вам сильный дискомфорт. Дневные нормы воды и рекомендации врачей условны, в первую очередь нужно ориентироваться на собственное состояние.

Автор текста:Дарья Гапионок
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