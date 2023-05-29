Секундный тест, который покажет, достаточно ли воды вы пьете

Пить достаточно воды важно круглый год, однако чем выше температура за окном, тем больше жидкости нужно вашему организму для нормального самочувствия. Терапевт Марат Фаррахов
Как подчеркивает специалист, буквально недели без воды хватит, чтобы довести человека до неминуемых проблем со здоровьем и мучительной смерти. Однако вы наверняка знаете людей, которые как будто почти не пьют воду в чистом виде и вроде бы неплохо себя чувствуют. Так сколько человеку нужно пить на самом деле?
В Интернете мнения разнятся: разные эксперты советуют пить то по 1,5 литра воды, то по 3 литра. Кто-то рекомендует включать в эту цифру любую жидкость, а кто-то говорит, что в счет идет только обычная вода.
На самом деле четких рекомендаций, обоснованных наукой, нет. Фаррахов приводит в пример исследование 2019 года, авторы которого оценили работу почек в зависимости от выпитой воды. Оказалось, что для нормальной работы органа нужно пить в среднем 1,8 литра воды за сутки.
Есть другой распространенный совет: пить по 30 мл воды на 1 килограмм веса.
Специалист отмечает, что в ряде случаев человеку нужно больше жидкости, чем обычно. Например:
во время острого заболевания;
во время физических нагрузок;
если вы сильно потеете;
в жару;
после кровопотери;
во время похудения.
Кроме того, есть диагнозы, когда контролировать потребление жидкости может посоветовать врач. Например, хроническая сердечная недостаточность с отеками, болезнь печени с асцитом, хроническая почечная недостаточность.
Важно помнить: кофе, чай, спиртное, энергетики, сладкие лимонады нельзя считать питьевой водой, так как они, наоборот, обезвоживают организм.
Как понять, не наступило ли обезвоживание у вас или вашего родственника? Есть простой тест на определение тургора ткани. Попробуйте аккуратно защипнуть кожную складку на руке и отпустить. У человека с нормальным уровнем воды кожа моментально расправится. А вот при обезвоживании складка может держаться пару секунд. Это тревожный признак, который указывает на возможные проблемы со здоровьем.
Однако главное правило, которым нужно руководствоваться при выборе своей нормы питья, — комфортное самочувствие. Если проблем со здоровьем нет и от жажды вы не страдаете, нет смысла через силу заливать в себя воду, особенно если это доставляет вам сильный дискомфорт. Дневные нормы воды и рекомендации врачей условны, в первую очередь нужно ориентироваться на собственное состояние.