Против холестерина и лишнего веса: 6 овощей с самым высоким содержанием клетчатки

Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на 100 г, поэтому ее можно съесть сразу много и без вреда для фигуры.