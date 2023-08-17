Против холестерина и лишнего веса: 6 овощей с самым высоким содержанием клетчатки

Без овощей трудно представить себе полноценный рацион. В них есть полезные витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, именно овощи — ценный и незаменимый источник клетчатки.
Вот лишь несколько причин обратить внимание на количество пищевых волокон в своем рационе:
клетчатка помогает снизить уровень вредного холестерина в крови;
стабилизирует уровень сахара;
помогает наладить стабильное пищеварение;
позволяет быстрее насыщаться пищей и не переедать;
снижает риск рака толстой кишки, инсульта и инфаркта.
Вот 6 овощей, которые содержат ударную дозу пищевых волокон.
Цветная капуста
2 г клетчатки на 100 г продукта
Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на 100 г, поэтому ее можно съесть сразу много и без вреда для фигуры.
Морковь
2,8 г клетчатки на 100 г продукта
Обычная морковь очень полезна для вашего пищеварения. В ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. А еще в моркови много бета-каротина — антиоксиданта, укрепляющего зрение.
Брюссельская капуста
3,8 г клетчатки на 100 г продукта
Этот овощ поможет сделать ваш любимый салат более сытным. Кроме того, в нем много витамина К, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и кости. А благодаря повышенному содержанию клетчатки продукт еще и замедляет переваривание пищи, а также предотвращает скачки уровня сахара в крови.
Шпинат
2,2 г клетчатки на 100 г продукта
Шпинат можно использовать в смузи, салатах, гарнирах. Так вы добавите в свое меню заряд клетчатки и других полезных веществ. В шпинате есть антиоксиданты: витамин С и бета-каротин. А еще в нем много железа и витамина К, благодаря чему продукт отлично влияет на здоровье крови и прочность костей.
Брокколи
2,6 г клетчатки на 100 г продукта
Этот хрустящий овощ укрепляет кости. В нем много пищевых волокон, минерального кальция, витаминов А и С. Кроме того, в брокколи есть сульфорафан — это соединение с антираковым эффектом.
Горох
5 г клетчатки на 100 г продукта
Настоящий рекордсмен по содержанию пищевых волокон — обычный зеленый горошек. Всего 100 г продукта позволяют получить 26% от суточной нормы клетчатки. А еще в нем много растительного белка. Кроме того, горох поддерживает регуляцию уровня сахара в крови, пишет издание