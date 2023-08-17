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Против холестерина и лишнего веса: 6 овощей с самым высоким содержанием клетчатки

Многие не очень любят есть овощи и недооценивают их полезные свойства. Узнайте, в каких из них есть ударная доза пищевых волокон, которые принесут организму только пользу.

17 августа 20233
гены еда продукты питание
Источник:
IStockphoto

Без овощей трудно представить себе полноценный рацион. В них есть полезные витамины, минералы и антиоксиданты. Кроме того, именно овощи — ценный и незаменимый источник клетчатки.

Вот лишь несколько причин обратить внимание на количество пищевых волокон в своем рационе:

  • клетчатка помогает снизить уровень вредного холестерина в крови;

  • стабилизирует уровень сахара;

  • помогает наладить стабильное пищеварение;

  • позволяет быстрее насыщаться пищей и не переедать;

  • снижает риск рака толстой кишки, инсульта и инфаркта.

Вот 6 овощей, которые содержат ударную дозу пищевых волокон.

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Цветная капуста

2 г клетчатки на 100 г продукта

Цветная капуста — прекрасный овощ, который поможет вам разнообразить вкус привычных блюд. В ней много не только пищевых волокон, но и аскорбиновой кислоты, витамина К и фолиевой кислоты. А еще этот продукт богат полезным для сердца калием. Калорий в цветной капусте совсем немного — всего 25 ккал на 100 г, поэтому ее можно съесть сразу много и без вреда для фигуры.

Морковь

2,8 г клетчатки на 100 г продукта

Обычная морковь очень полезна для вашего пищеварения. В ней есть как растворимая, так и нерастворимая клетчатка. А еще в моркови много бета-каротина — антиоксиданта, укрепляющего зрение.

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Брюссельская капуста

3,8 г клетчатки на 100 г продукта

Этот овощ поможет сделать ваш любимый салат более сытным. Кроме того, в нем много витамина К, который укрепляет сердечно-сосудистую систему и кости. А благодаря повышенному содержанию клетчатки продукт еще и замедляет переваривание пищи, а также предотвращает скачки уровня сахара в крови.

Шпинат

2,2 г клетчатки на 100 г продукта

Шпинат можно использовать в смузи, салатах, гарнирах. Так вы добавите в свое меню заряд клетчатки и других полезных веществ. В шпинате есть антиоксиданты: витамин С и бета-каротин. А еще в нем много железа и витамина К, благодаря чему продукт отлично влияет на здоровье крови и прочность костей.

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Брокколи

2,6 г клетчатки на 100 г продукта

Этот хрустящий овощ укрепляет кости. В нем много пищевых волокон, минерального кальция, витаминов А и С. Кроме того, в брокколи есть сульфорафан — это соединение с антираковым эффектом.

Горох

5 г клетчатки на 100 г продукта

Настоящий рекордсмен по содержанию пищевых волокон — обычный зеленый горошек. Всего 100 г продукта позволяют получить 26% от суточной нормы клетчатки. А еще в нем много растительного белка. Кроме того, горох поддерживает регуляцию уровня сахара в крови, пишет издание ETNT.

Автор текста:Дарья Гапионок
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